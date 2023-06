Esta verbena de Sant Joan sé precavido

Estamos a apenas 24 horas de una de las noches más esperadas del año, la verbena de Sant Joan. Se trata de una velada en la que los petardos y las hogueras, con permiso de las cocas, son los grandes protagonistas, así que a la hora de celebrarlo por todo lo alto cabe extremar las precauciones. La responsabilidad de la ciudadanía es clave para evitar incidentes a causa del fuego, los petardos y demás material pirotécnico durante la verbena y los días previos a la fiesta.

Comprar solo en tiendas autorizadas

Los petardos no se deben tirar a menos de 500 metros del bosque por el elevado riesgo de incendio forestal

Para empezar, mayores y niños deben tener claro que es muy importante comprar los petardos en tiendas autorizadas. Después, en el momento de tirarlos no se deben coger con la mano ni acercárselos al cuerpo. Tampoco tirarlos contra alguien o en lugares donde haya grandes aglomeraciones de gente. Este año cabe tener especial cuidado en las zonas boscosas de la ciudad y recordar que no se deben tirar a menos de 500 metros del bosque por el elevado riesgo de incendio forestal derivado del largo episodio de sequía que estamos padeciendo estos últimos meses.

El Ajuntament de Barcelona ha compartido con la ciudadanía una serie de consejos para minimizar al máximo los riesgos, entre ellos, no meterse ningún artículo pirotécnico en el bolsillo, ya que pueden encenderse y explotar encima de uno. Así mismo, si el artículo falla al encenderlo, no hay que tocarlo hasta que no hayan transcurrido 30 minutos, así como inutilizarlo dejándolo una noche en remojo antes de deshacernos de él. Del mismo modo, se debe procurar encender la mecha de los petardos por el extremo para que dé tiempo a apartarse.

El cartel de las fiestas de Sant Joan de este año. — Ajuntament de Barcelona

Distancias de seguridad

Si se tiene animales en casa, esa noche no hay que dejarlos solos en casa, pues los petardos les pueden provocar angustia

Cabe recordar que no debemos poner ni la cara ni ningún otro miembro del cuerpo encima o delante de ningún artículo pirotécnico encendido, bajo ningún concepto. Se pueden sufrir desde quemaduras graves a accidentes oculares o traumatismos. Por supuesto, no hay que tirar ningún petardo contra las personas o los animales, pues podrían provocar heridas graves, y cuando se usen fuegos artificiales, cabe comprobar que no haya cerca líquidos inflamables, pues se encienden fácilmente y los vapores pueden explotar.

En casa, es recomendable cerrar puertas y ventanas cuando haya fuegos artificiales en la calle para evitar que el riesgo de que la vivienda se queme. Vale la pena asimismo sacar la ropa tendida de terrados y terrazas para evitar que las chispas de algún cohete provoquen un incendio. Por último, si se tiene animales en casa, esa noche no hay que dejarlos solos en casa, pues los petardos y ruidos fuertes les pueden provocar angustia y sufrimiento. Cerrar ventanas y puertas para amortiguar el ruido y prepararles un refugio donde puedan resguardarse también son buenas ideas.

En el momento del encendido

Con los fuegos artificiales, cabe comprobar que no haya cerca líquidos inflamables, pues se encienden fácilmente y los vapores pueden explotar

Según la tipología de petardo que tengamos entre manos, hay que tener en cuenta una serie de especificidades. Para empezar, las candelas romanas que no estén provistas de un mango especial hay que fijarlas en un agujero o maceta con tierra o arena para no quemarse. Los truenos no deben meterse ni en ladrillos ni en botellas porque, cuando explotan, proyectan metralla incontroladamente.

Los cohetes voladores no se deben tirar nunca cogiéndolos con la mano, ni si tienen la varilla rota, ni en una zona con riesgo de incendio (la montaña, zonas con arbustos secos…), sino colocados en un soporte preparado convenientemente. Tampoco debe cortarse el trueno final de una traca: si explota fuera de la traca podría ser muy peligroso. Por último, cabe fijar bien las ruedas de artificio: así se evitará que quemen incontroladamente.

Y un truco que, además de minimizar riesgos, incrementará la luminosidad de los fuegos artificiales: si se tiran de espaldas al viento, resultarán más brillantes y espectaculares. De paso, se evita el riesgo de quemaduras por la acción de las chispas. A este respecto, cabe recordar que no debe tirarse ningún cohete con la caña rota, porque saldrá en una dirección inesperada y puede explotar mal.

¿Y para encender hogueras?

Lo primero que debe tenerse en cuenta es que en Barcelona no se pueden hacer hogueras en ningún sitio sin la autorización pertinente del distrito de cada uno. Para encenderlas, tampoco se puede utilizar ningún tipo de acelerante: la deflagración que se provocaría podría prender fuego a los vestidos o al pelo de las personas situadas cerca. Por último, no hay que lanzar a las hogueras ni bidones, ni latas, ni espray, ni neumáticos, ni plásticos, ya que pueden explotar.

Lo días previos a la verbena, los bomberos y bomberas de la ciudad han establecido las condiciones para hacer hogueras en la calle. Así, mientras las hogueras mayores -las únicas que requieren de un informe previo de los bomberos- no tienen límite de carga de fuego, las pequeñas deben prenderse con una carga de fuego que no supere los 250 kg de madera. Las hogueras de pebetero, a su vez, no pueden tener una carga de fuego superior a los 25 kg de madera.