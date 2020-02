Violencia machista El Gobierno anuncia medidas urgentes para prevenir asesinatos machistas

Entre ellas, poner el marcha la medida 113 del pacto de Estado contra la violencia de género, que establece la necesidad de un acompañamiento judicial personalizado, o asegurar que las víctimas no precisen denunciar para ser reconocidas como tales. Un informe afirma que el 13% no denuncia por miedo a no ser creídas y que las que lo hacen tardan de media casi nueve años.