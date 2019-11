La víctima de tres presuntas agresiones sexuales por las que se sientan en el banquillo de los acusados tres exjugadores del equipo de fútbol de La Arandina ha ratificado este viernes en la Audiencia de Burgos que se trató de una violación ya que ella no consintió las relaciones sexuales con ninguno de los acusados.



Aunque la vista se celebra a puerta cerrada, todos los abogados de acusaciones y defensas han coincidido en que la joven ha reiterado todo lo que ha venido declarando hasta ahora en las diligencias previas de este asunto, aunque el abogado de uno de los jugadores, Víctor Rodríguez, ha asegurado que la menor ha incurrido en contradicciones, si bien no ha querido precisar cuáles.

La menor ha declarado tras un biombo para no tener que enfrentarse visualmente a los tres presuntos agresores, para los que la Fiscalía pide penas que suman 118 años de cárcel, al acusar a cada uno de agresión sexual y de ser colaborador necesario en la agresión sexual cometida por los otros dos.

Al término de la sesión, en la que también han declarado la madre y el padre de la menor para explicar cómo la vieron los días posteriores al 24 de noviembre de 2017, cuando supuestamente se produjeron las agresiones sexuales denunciadas, el abogado de la acusación popular, Luis Antonio Calvo, de la Asociación Clara Campoamor, ha insistido en que la joven ha explicado con todo detalle la secuencia de los hechos ese día y ha afirmado que los entonces tres jugadores de La Arandina sabían que tenía 15 años.

Además, la menor ha aclarado que antes de salir del piso el 24 de noviembre los jóvenes la amenazaron para que no contara nada, mientras que sus padres han aclarado que tardaron algunos días en denunciar porque su hija tardó en contarles lo ocurrido y porque la propia menor no quería hacerlo para no perjudicar a los futbolistas.

La letrada de la familia de la menor, que ejerce la acusación particular, Patricia Ortiz, ha afirmado que ha sido "muy duro" para la menor revivir con todo detalle lo que le ocurrió el 24 de noviembre de 2017.

De hecho, fuentes del caso han precisado que el presidente de la sala que juzga el caso, Roger Redondo, ha decidido que las partes pudieran formular sus propias preguntas, en lugar de actuar él como ponente de todas ellas, como suele hacerse en ocasiones con menores de más corta edad, aunque ha decidido suspender la declaración en dos ocasiones por entender que no estaba en condiciones de declarar debido a su estado de nerviosismo.

Rafael Uriarte, abogado de Víctor Rodríguez, ha puesto en duda el testimonio de la menor y lo ha calificado de "teatralización". El letrado, además, ha dicho que hay contradicciones en las declaraciones y ha vuelto a insistir en que los exjugadores no mantuvieron relaciones sexuales con la menor.