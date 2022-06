Vivir en la calle en una ola de calor: "Es insoportable, te asfixia"



Diego Medina (63 años) vivió durante cuatro años en la calle. Ante la ola de calor que está viviendo España, denuncia las duras condiciones que sufren las personas que no tienen hogar. "Quien tiene casa no sale a la calle y el que no la tiene, no puede ir a ningún sitio: es insoportable", lamenta.