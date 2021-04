El pianista James Rhodes, víctima de abusos durante su infancia, ha reclamado a los políticos que "piensen en sus hijos" y aprueben ya la ley de protección a la infancia frente a la violencia, que será debatida y votada en el Pleno del Congreso este jueves, tras un proceso legislativo iniciado hace doce años y que podría concluir en junio.

"Ha sido una batalla tan larga y tan agotadora, que nunca debería haber sido tan difícil, pero es evidente que sí lo es; finalmente estamos aquí y es increíble que PP y PSOE estén de acuerdo con esto; no se trata de política, sino de algo humano", ha asegurado el activista por los derechos de los niños en una rueda de prensa junto a la ONG Save the Children.

Rhodes ha destacado la importancia de que la ley ya esté en fase de aprobación en el Congreso, aunque ha recordado que "aún queda mucho trabajo por hacer", como su tramitación en el Senado. "Me ha costado mucho personalmente, el precio ha sido tan fuerte que casi me mata, pero al final todo vale la pena". Save the Children estima que la ley podría publicarse en el Boletín Oficial del estado (BOE) sobre el mes de junio y confía que durante su paso por el Senado puedan incorporarse algunos cambios.

Su director general, Andrés Conde, ha reclamado consenso en el paso que se dará mañana durante la votación en el Congreso, que es "un punto de llegada de una lucha de muchos años y de tres gobiernos distintos": "Es el momento de aparcar disputas partidistas y lograr un gran consenso social contra la violencia de la infancia". La ONG entregará mañana en la Cámara Baja medio millón de firmas para expresar ese respaldo social a la ley, ha anunciado.

Empezar a contar la prescripción desde los 40 años

Víctimas de abusos y entidades sociales han insistido en la importancia de ampliar aún más el año desde el que se comienza a contar la prescripción de los delitos, actualmente desde los 18 años y la ley que se tramita propone que sea desde los 30 años. Save the Children también está de acuerdo en que se fije en los 40 años porque las víctimas suelen tardar en denunciar décadas, si es que lo hacen finalmente.

Para esta ONG también debería ampliarse la definición de violencia que incluye la ley y equipararla a la que hace la Convención de los Derechos del Niño. "Es más amplia y en la que están los delitos que conocemos y los que verán en el futuro", explica Catalina Perazzo, de esta ONG. Y reclaman además, eliminar la declaración de agentes de la autoridad a los responsables de los servicios sociales, "porque podría desequilibrar las relaciones de poder entre las administraciones, los niños y las familias" en los casos de retirada de tutela, por ejemplo.

Acerca del argumento de algunos grupos políticos para votar en contra (PNV) o para abstenerse (ERC y EH-Bildu) en la votación del dictamen en Comisión, que afirmaban que había invasión competencial, la ONG de infancia considera que no la hay y destaca que, en cualquier caso, estos grupos parlamentarios están "conformes con la urgencia" de esta ley. El resto de grupos votaron a favor, excepto Vox que votó en contra.



El 42% de las víctimas de delitos de abusos son niños

Conde ha insistido en la urgencia y necesidad de la ley "que va a suponer el marco de protección más ambicioso de Europa y del mundo". "Casi en la mitad -el 42 %- de los delitos de abusos sexuales, la victima es un menor, casi uno de cada dos casos de estos delitos es un menor", ha lamentado el responsable de Save The Children, quien ha recordado que esos casos solo son los denunciados y muestran "la punta de iceberg, porque la mayoría ocurren dentro de casa y a la Policía solo llegan los graves".

"El sufrimiento de la violencia continuada tiene consecuencia devastadoras sobre la salud física y mental de los niños", ha explicado Conde, quien ha insistido en la necesidad de visibilizar esas situaciones. "Raramente se denuncia y pocas veces tiene consecuencias, realmente sale muy barato al que los comete".