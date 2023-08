Vuelta al teletrabajo: imprescindibles para tu oficina en casa

En la era moderna, trabajar desde casa o en otras palabras, tener tu oficina en casa, se ha convertido en la norma para muchos profesionales. Esta nueva forma de producir permite equilibrar la vida personal con la profesional, una mayor flexibilidad de horarios y una comodidad laboral que muchos antes nunca imaginaron que pudieran tener. Si tú también eres de los que trabaja en pijama desde el confort de su hogar y quieres potenciar tu productividad evitando distracciones innecesarias, presta atención a este artículo en el que te explicaremos cómo triunfar en la aventura del teletrabajo y cómo organizar tu despacho para teletrabajar de manera eficiente. No importa si eres un recién llegado al mundo del trabajo en remoto o un veterano en busca de nuevos consejos; aquí encontrarás toda la información que necesitas para convertir tu teletrabajo en una experiencia verdaderamente gratificante y productiva.



Dónde encontrar los mejores artículos para teletrabajar

Regalos Miguel.

​

Una opción que sin duda sobresale por su buena relación calidad-precio, es la que ofrece la tienda de muebles Regalos Miguel. Una gran ventaja para aquellos que buscan opciones económicas y duraderas para montar su despacho en casa, especialmente si aprovechas los cupones Regalos Miguel disponibles. Desde muebles hasta accesorios decorativos, la amplia variedad de su catálogo es el refugio perfecto para aquellos que buscan muebles multifuncionales y otras soluciones prácticas para incentivar la productividad en su trabajo sin gastar una fortuna.



Silla para teletrabajar Bakus de escritorio



Silla para teletrabajar Bakus de escritorio. — Regalos Miguel

Porque la comodidad no tiene por qué estar reñida con el buen gusto, Regalos Miguel te ofrece uno de sus productos estrella en varios estilos que podrás combinar a la perfección con cualquier otro mueble de tu casa. Gracias a su diseño ergonómico, podrás aguantar largas jornadas de trabajo sin que se resienta tu espalda. Además, su asiento acolchado, combinado con un respaldo hecho de malla transpirable, te dará un extra de confort para que nada te quite la concentración en tu trabajo.



Precio: 69,95€

Vendido por: Regalos Miguel

Estilos disponibles: Rojo, Gris, Blanco y Negro.

Ideal para: despachos clásicos y elegantes.

Envío: de 5 a 7 días



Silla para teletrabajar Midi Pro



Silla para teletrabajar Midi Pro. — Regalos Miguel

Una de las opciones más económicas, pero prácticas del mercado, la encontramos en la Silla Midi Pro, cuya forma te permitirá adoptar una posición relajada y cómoda gracias a sus reposabrazos y material transpirable. Esta silla para teletrabajar es perfecta para despachos pequeños, pues gracias a su tamaño, ofrece una mayor discreción a diferencia de otros aparatosos sillones de oficina. Por otro lado, su oferta y variedad cromática, te permitirá darle un toque de luz y estilo a cada rincón de tu hogar.



Precio: 45,95€

Vendido por: Regalos Miguel

Estilos disponibles: Rosa, Blanco, Negro, Azul, Gris, Rojo y Verde

Ideal para: despachos juveniles y modernos.

Envío: de 3 a 5 días



VidaXL.

​

VidaXL es una tienda online que ofrece una amplia variedad de productos para el hogar, incluyendo artículos que pueden ser útiles para montar un despacho para el teletrabajo y packs ahorro con diversos artículos con los que construir tu espacio ideal y disfrutar de una experiencia de teletrabajo exitosa. Algunos de estos muebles los podrás adquirir a un precio rebajado gracias a los cupones VidaXL.



Escritorio de ordenador aglomerado



Sencillo, pero elegante y, sobre todo, ideal para despachos que no dispongan de mucho espacio. Gracias a su distribución a doble altura podrás ganar baldas y movilidad en tu zona de teletrabajo. Su diseño encaja con decoraciones industriales y otros estilos más minimalistas, siendo perfecto para aquellos que necesiten trabajar con varias pantallas u ordenadores, gracia al espacio extra del que dispone en la parte central.



Precio: 79,99€

Vendido por: VidaXL

Estilos disponibles: negro, blanco y combinaciones de ambos colores con roble

Ideal para: despachos industriales

Envío: de 5 a 7 días laborables



Reposapies ergonómico



Reposapies. — Fuente: VidaXL

Si deseas darle un extra de comodidad a tu espacio de trabajo, nada como un buen reposapiés que te permita cambiar de postura cada cierto tiempo sin que ello suponga un riesgo para la calidad o bienestar de tu espalda. Si además cuentas con este modelo con tecnología SmartFit, dispondrás de múltiples opciones de posición, pudiendo modificar la altura o inclinación y favorecer así la circulación de la sangre.



Precio: 102,99€

Vendido por: VidaXL

Estilos disponibles: único estilo

Ideal para: todo tipo de despachos

Envío: de 4 a 6 días laborables



Westwing



Dentro de su amplia gama, podrás encontrar muebles y accesorios de materiales de calidad y duraderos que darán un toque sofisticado y elegante a tu despacho. Esta tienda de muebles está especializada en diseños y estilos contemporáneos. Una excelente opción para transformar tu espacio de teletrabajo en un rincón de elegancia y funcionalidad.



Estantería cajonera de oficina



Estantería. — Fuente: Westwing

Para los más prácticos y, especialmente, para aquellos que necesiten almacenar una gran cantidad de documentos o proyectos en papel, esta estantería cajonera con un diseño de lo más funcional es perfecta para la organización del día a día sin que las montañas de papeles te hagan perder la concentración. Un estilo más industrial que encaja perfectamente con diseños lisos y modernos.



Precio: 289€

Vendido por: Westwing

Estilos disponibles: único estilo

Ideal para: oficinas clásicas

Envío: depende de la zona



Lámpara regulable LED



Lámpara. — Fuente: Westwing

Una buena iluminación es clave para rendir en el teletrabajo, si no dispones de un espacio donde poder aprovechar la luz natural o necesitas trabajar durante horas nocturnas, la mejor luz te la proporcionará esta lámpara LED de luz blanca y ajustable. Este producto de Westwing dispone de un sistema de iluminación totalmente regulable en orientación e intensidad lumínica, permitiéndote un confort visual nada desdeñable y muy necesario para las largas horas de trabajo.





Precio: 189€

Vendido por: Westwing

Estilos disponibles: único estilo

Ideal para: despachos de diseño moderno

Envío: de 3 a 7 días laborables



Maisons Du Monde



Si estás buscando un diseño único, étnico y original, Maisons du Monde es tu tienda. Desde estilos rústicos a vintage, hasta modernos y contemporáneos, en su catálogo podrás encontrar muebles y accesorios que se ajustan a distintas preferencias para crear un espacio de teletrabajo elegante y funcional.



Sillón NEXUS reclinable



Sillón NEXUS reclinable.

Para aquellos que dispongan de un poco más de espacio en su despacho y necesiten desconectar o simplemente hacer un break para el café, este sillón reclinable de Maisons du Monde es perfecto para relajarse, aclarar ideas y desconectar la mente durante unos minutos antes de volver al teletrabajo. Su facilidad de manipulación, la comodidad de sus materiales acolchados y sus distintos diseños lo convierten en una elección de 10 tanto para despachos en donde se teletrabaje, como otras estancias de la casa que requieran de una comodidad adicional.



Precio: 189,99€

Vendido por: Maisons du Monde

Estilos disponibles: marrón y gris

Ideal para: despachos amplios clásicos

Envío: entrega en una semana



Mesa de oficina ROX



Mesa de oficina ROX.

Si buscas la unión perfecta entre oficina y hogar, probablemente lo encuentres en esta mesa de despacho ROX. Gracias a su facilidad para combinar sus dos módulos, podrás adaptarla a distintas estancias dependiendo de cuáles sean tus necesidades. Además, este mueble está pensado para maximizar y aprovechar el espacio, lo que le convierte en un buen aliado, no sólo para apoyar el portátil, sino también para aquellos que dispongan de material extenso para su trabajo del día a día.



Precio: 189,49€

Vendido por: Maisons du Monde

Estilos disponibles: blanca, madera y banca, madera y negro

Ideal para: despachos abiertos y modernos

Envío: 2 semanas



Consejos imprescindibles para teletrabajar

Cuando se trata de trabajar desde casa, un ambiente adecuado puede marcar la diferencia entre un día productivo y uno caótico. Evidentemente, no es necesario convertir tu hogar en una oficina per se, pero la elección de algunos muebles de oficina te ayudará a combatir dolores de espalda y a alcanzar una mayor productividad. Estos son algunos de los consejos que no pueden faltar en tu jornada de teletrabajo:



Elige una buena silla ergonómica. Te recomendamos, con prioridad absoluta, que pienses en la comodidad de tu espalda. Busca una buena silla ergonómica con la que pasar largas horas frente al ordenador, que se ajuste a tu altura y te permita mantener una postura cómoda y saludable.



Dale espacio a tu escritorio. Un buen escritorio es como una pizarra en blanco para tus ideas. Opta por uno que ofrezca suficiente espacio para tu ordenador, papeles, y todas esas tazas de café que te mantienen activo durante la jornada de teletrabajo.



Hazte con organizadores multifuncionales. Mantén a raya el caos con organizadores versátiles. Desde cajones con compartimentos hasta bandejas para documentos. Mantener tus recursos en orden es esencial para la concentración y productividad en el trabajo, que en ningún caso debería desperdiciarse en buscar bolígrafos perdidos.



Busca luz natural o una buena iluminación. Aprovecha la luz natural siempre que sea posible. Trata de ubicar tu escritorio cerca de una ventana que te permita disfrutar de los beneficios de la luz del día y ahorrar energía en la factura. Si se te hace indispensable disponer de una lámpara de escritorio, trata de buscar una con luz blanca y ajustable, con la que reducir la fatiga visual durante las largas jornadas.



Consigue un tablón de notas o pizarra. Anota tus ideas, objetivos y recordatorios para mantenerte motivado y organizado. Además, puede ser una excelente herramienta para liberar tu mente y hacer garabatos durante pausas creativas.



Decora tu espacio con plantas y toques personales. Dales vida a esas cuatro paredes que te acompañarán durante muchas horas con plantas y detalles personales. En el caso de las plantas, no solo aportan un toque de frescura y color, sino que también ayudan a mejorar la calidad del aire en tu entorno de trabajo.



Destina un rincón para el descanso. No olvides incluir un espacio para relajarte o tomar un café. Ya sea un cómodo sofá o un rincón con cojines, cambiar de postura y despegarte del ordenador unos minutos te permitirá desconectar para poder volver a tu escritorio con energías renovadas.



Recuerda, un despacho acogedor y funcional es la clave para un teletrabajo exitoso. Combina estos muebles imprescindibles con una dosis de buen humor y determinación, y estarás listo para conquistar el mundo laboral desde la comodidad de tu hogar.



Qué debes tener en cuenta antes de comprar muebles para tu despacho

Para escribir este artículo, hemos tenido en cuenta diversos aspectos para garantizar que tu espacio de trabajo en casa sea un oasis de comodidad, eficiencia y estilo. Estos son algunos de los aspectos indispensables que debes tener en cuenta a la hora de elegir muebles de oficina para teletrabajar:



Comodidad ante todo. La comodidad es una prioridad indiscutible cuando se trata de teletrabajar o trabajar en una oficina en general. Por ello, hemos analizado las mejores opciones de muebles que ofrecen soporte ergonómico para tu cuerpo, desde sillas con ajuste de altura y respaldo hasta escritorios con la altura adecuada para una postura cómoda y saludable. Garantizado: si en vez de prestarle atención a ese dolor lumbar molesto se lo prestas a las tareas de tu trabajo, no sólo podrás aumentar tu productividad, sino que también evitarás cualquier tipo de sacrificio hacia tu bienestar físico.



Equilibrio entre precio y calidad. Sabemos que nadie quiere dejarse el sueldo del teletrabajo en muebles para el teletrabajo. Es importante cuidar tu presupuesto y por eso hemos buscado muebles que ofrezcan una excelente relación calidad-precio. En este artículo encontrarás opciones que se ajustan a diferentes presupuestos, sin comprometer la calidad y durabilidad de los productos, ya que crear un espacio de trabajo funcional y agradable no tiene por qué ser costoso.



Pragmatismo y funcionalidad. En nuestro proceso de selección, también hemos valorado la funcionalidad de cada mueble. Los organizadores con compartimentos, los escritorios con espacio de almacenamiento y los muebles multifuncionales son algunos ejemplos que te permitirán tener un despacho bien organizado y con muebles versátiles para tener todo al alcance y optimizar así tu productividad.



Estilo y personalización. Porque trabajar desde casa no significa renunciar al encanto de un hogar con estilo, podrás encontrar muebles alejados de oficinas grises y deprimentes en pos de estilos más originales o glamurosos que casen con la estética de otras estancias de tu casa. Desde diseños minimalistas y modernos hasta opciones más clásicas y acogedoras, tu despacho para teletrabajar puede ser un reflejo de tu personalidad de igual forma que cualquier otro ámbito de tu vida.



Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor ubicación para montar un despacho en casa?

La ubicación ideal para montar un despacho en casa puede variar según tus preferencias y necesidades. Sin embargo, es recomendable elegir un espacio tranquilo y alejado de distracciones, preferiblemente con luz natural.



¿Qué muebles son imprescindibles en un despacho para teletrabajar?

Algunos muebles imprescindibles son la silla ergonómica, un escritorio espacioso, organizadores de escritorio y estanterías para mantener todo ordenado y una lámpara de escritorio con luz regulable para evitar la fatiga visual.



¿Cómo puedo mantener mi despacho organizado?

Para mantener tu despacho organizado, asegúrate de tener suficiente espacio de almacenamiento, utiliza organizadores de escritorio y archivadores para mantener los documentos en orden y dedica unos minutos al final de cada jornada para organizar y limpiar tu espacio de teletrabajo.



¿Cómo puedo personalizar mi despacho para que sea más acogedor?

Puedes personalizar tu despacho con detalles decorativos, como cuadros, plantas, cojines o alfombras. Agregar elementos que te inspiren y te hagan sentir cómodo hará que tu despacho sea un espacio mucho más acogedor.



¿Es importante tener una buena iluminación en el despacho?

Sí, la iluminación es crucial para un despacho. La luz natural es la mejor opción cuando sea posible. Además, asegúrate de tener una lámpara de escritorio con luz blanca y regulable para evitar la fatiga visual y mantener una iluminación adecuada durante las horas de trabajo.



¿Cómo puedo evitar las distracciones mientras teletrabajo?

Para evitar distracciones, intenta crear una zona de trabajo dedicada y alejada de áreas de entretenimiento. Establece horarios y límites con las personas que compartan tu espacio para que sepan cuándo estás trabajando y cuándo estás disponible.



En definitiva, un despacho organizado es la clave para alcanzar el máximo rendimiento y satisfacción en el teletrabajo, proporcionándonos un ambiente propicio para crecer profesionalmente desde la comodidad de nuestro hogar.