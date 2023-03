Vuelve ‘Santander For the Seas’, el programa que promueve la conservación del ecosistema marino

Fundación Banco Santander ha convocado una nueva edición de su programa Santander for the Seas, ya la tercera, en el marco de sus proyectos destinados a la conservación y la recuperación de especies y hábitats marinos. Con una dotación total de 450.000 euros (150.000 para cada proyecto), se trata de la mayor iniciativa privada para la conservación de nuestros mares y océanos.



Como en las ediciones anteriores, esta convocatoria se dirige a organizaciones constituidas jurídicamente en España, como asociaciones, cooperativas, sociedades, fundaciones o empresas. Los participantes pueden presentar un único proyecto de un máximo de dos años de duración. Las ayudas podrán destinarse a sufragar conceptos como la adquisición o alquiler de material y equipos, los gastos generados por la gestión y coordinación derivados del proyecto, la formación dirigida a profesionales y voluntarios implicados en el proyecto y las actividades de sensibilización o difusión relacionadas.



Los proyectos presentados deben versar preferentemente sobre las siguientes áreas de actuación: la recuperación y conservación de los ecosistemas marinos y costeros, que comprende proyectos o actividades dirigidos a la salvaguarda de espacios protegidos de alto valor ecológico; y el cuidado de la biodiversidad marina, en especial de especies amenazadas, singulares y centinelas, y sus hábitats.



Durante la fase de estudio de las solicitudes, que tendrá lugar entre el 4 y el 28 de abril de 2023, se considerarán una serie de criterios tanto de índole general, relacionados con la propia organización solicitante (misión, visión y valores, trayectoria y capacitación técnica para desarrollar el proyecto presentado), como de carácter técnico: impacto del proyecto, innovación, calidad técnica, tecnología aplicada, replicabilidad, sostenibilidad, etc.



La fecha límite para participar en esta 3ª edición es el 30 de marzo de 2023, a las 17.00 h. Las organizaciones interesadas encontrarán en la página web de Santander for the Seas más información sobre el programa, así como los formularios online para realizar la inscripción. Será a finales de junio cuando podremos saber qué nuevas y prometedoras iniciativas comenzarán pronto su andadura (la resolución se publicará no más tarde del 30 de junio de 2023).



Una meta alineada con los ODS

Muchas especies, hábitats y ecosistemas marinos han sufrido disminuciones catastróficas y el cambio climático está socavando aún más la productividad y la biodiversidad de los océanos. No obstante, científicos y expertos defienden su reversibilidad y sugieren que podría lograrse una recuperación sustancial para 2050 si se mitigan las diferentes presiones. Una meta alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 14 de las Naciones Unidas ("vida bajo el agua") que pretende "conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos".



Son estos objetivos los que se propone Fundación Banco Santander en su compromiso medioambiental. El Área de Medioambiente e Investigación de esta organización recoge en su web las distintas iniciativas de recuperación de espacios naturales, así como las actividades promovidas por Santander for the Seas.



Las anteriores ediciones del programa, desarrolladas con gran éxito, han apoyado la puesta en marcha de proyectos de enorme interés para el medio ambiente, su preservación y su recuperación. El año pasado, las organizaciones y proyectos seleccionados fueron la Fundación Naturaleza y Hombre - FNyH (recuperar el entorno de la Bahía de Santander); la Asociación Vellmarí (proteger las poblaciones de gorgonias rojas en las reservas naturales de Ibiza); y la Cooordinadora para o Estudio dos Mamíferos Mariños - CEMMA (promover el aprecio social y la conservación de la candorca, Orcinus Orca).



Los tres proyectos ganadores de la primera convocatoria del programa, en 2021, estuvieron destinados a la protección de la tortuga boba mediterránea; la conservación de los tiburones y las rayas del Mar de Alborán; y las salinas como motor de biodiversidad marina.