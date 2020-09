A Xosé Barizo lo bautizó un barco. "Me llaman Castelao, nadie me conoce por Xosé".



Castelao es el padre de la patria, autor de Sempre en Galiza, biblia del galleguismo y libro de cabecera de Xosé. También es el nombre de su tarrafa, que luce en la proa el autorretrato del intelectual y diputado del Partido Galeguista en las Cortes republicanas: sombrero, gafas y cigarro. El también viñetista y pintor desaparece en la caricatura, pero esos tres objetos bastan para perfilar un icono.



- Xosé, ¿por qué le puso ese nombre a su barco?

- ¡Pues no le iba a poner el de Blas Piñar!



Malpica de Bergantiños, 1942. El día de Reyes, a las diez de la mañana, Eulogia alumbra a su séptimo y penúltimo hijo. Su marido, Lourenzo, es marinero, como todos los hombres de la familia. Diez bocas famélicas en una casa de veinte metros cuadrados. "Dormíamos en jergones de poma [hoja que envuelve la mazorca de maíz] en medio de pulgas y piojos, sin luz y con un váter de nada, flojo de todo".

- ¿Se aseaban en un barreño?

​

- Yo no me duché hasta los dieciséis años, cuando una de mis hermanas puso una ducha en su vivienda.

Justo un lustro después de hacerse a la mar: Xosé Barizo empezó a trabajar a los once años en la Herculina, una tarrafa donde se hacinaban veintiocho hombres. Hoy, en su barco, la cifra se ha reducido a diez, pues las grúas y otros mecanismos han menguado los brazos de las embarcaciones del cerco. "Yo era tan pequeño que no tenía fuerza para transportar el cántaro de agua", recuerda el Castelao de Malpica, una brava península de la Costa da Morte que resiste las acometidas del Atlántico pero que se ha visto salpicada por las políticas comunitarias, cuyas cuotas pesqueras ahogan la economía local, volcada en el mar.



El crío ganó aquel 1953 la miseria de cuatro mil pesetas. "Las condiciones eran durísimas. La ropa era de hilo y, para impermeabilizarla, le echaba aceite, aunque te empapabas igualmente. Calzaba unos zuecos de madera, pero como la suela se agujereaba, mi madre les metía unos cartones a modo de plantillas para ir aguantando. En la cubierta hacíamos una hoguera para asar sardinas y jureles, aunque quienes no tenían borona [pan de maíz] debían comerlos sobre una tabla. Había un hambre tremendísima". La sardina de Xosé no mojaba el pan.



Alternó el cerco con los percebes, incrustados en las rocas de las islas Sisargas, a tres millas de la costa. Remaban él y sus tres hermanos, mientras su padre fumaba sentado. "No teníamos escuela ni nada, pero queríamos que descansara porque ya había trabajado lo suficiente para nosotros. Ahora, en cambio, hay chicos de veinte años que hacen remar a sus padres". Aprovechaban la luna nueva o llena para arribar al alba. Después de una hora de travesía, caminaban otra más hasta lo alto de la ínsula y luego descendían el pico de 107 metros para llegar a la punta Chanceira, donde las olas golpeaban con saña.

"Me ataban una cuerda a la cintura para sujetarme y bajaba a las rocas en calzoncillos y con zapatillas de esparto. Pasábamos tantas necesidades que a veces no había para pan ni vino. Y así, sin probar bocado y cargando los percebes, desandábamos el sendero y regresábamos a casa bogando, porque obviamente no había motores fueraborda. ¡Quince años teníamos, mira qué vida!", rememora el viejo lobo de mar, quien se sabe de memoria el centenar de topónimos de la isla.



No faltaría mucho para que se convirtiese en el precoz patrón del Alerta. Había alcanzado la mayoría de edad y calcula que debió de ser el más joven de Malpica. Entonces tocó cumplir con la patria y, tras hacer la mili en Ferrol, trabajó como largador, cuyo cometido consistía en echar las redes de madrugada cuando localizaba los bancos de sardina, jurel, caballa, bocarte y aguja. Tras desempeñar varios cometidos durante su dilatada juventud, a los veinticuatro años fue armador. Al fin una tarrafa de su propiedad, la 2ª Emma, que compró de segunda mano y que reemplazó tiempo después por la San José.

"En nuestra infancia predominaba el hambre y los niños se rifaban los carozos de las manzanas. Malpica dependía exclusivamente del mar, mientras que las aldeas del interior, como Seaia o Santiso, vivían de la labranza. Durante el invierno, el panadero vendía el pan al fiado, porque aquí no había nada. Si acaso, mal tiempo. Y mal tiempo es sinónimo de hambre", explica Xelucho Abella, gran conocedor de la historia local.



Esa dureza marcó el carácter de sus gentes, aunque el escritor y profesor destaca otro rasgo: la solidaridad. "Cuando una familia tenía problemas económicos o un enfermo en casa, los vecinos los ayudaban. Y esa solidaridad es inherente a Barizo, un hombre especial, hecho a sí mismo y que discurrió mucho por su cuenta".



Otra característica del lugar sería el matriarcado, de ahí que no extraña que también lo llamen Xosé de Eulogia, o sea, su madre. "Los hombres en Malpica son de las mujeres, algo normal porque ellas cuidaban de los niños, llevaban las riendas de la casa y hacían de todo, mientras que ellos traían el pescado a tierra. Hablamos, pues, de una sociedad eminentemente matriarcal", comenta su amiga Dora Souto, quien lo califica como una persona "dadivosa, altruista y generosa".



Sentada en la terraza del bar O Cornecho, desde la que se divisan las Sisargas, argumenta el motivo por el que Castelao ejerce un poder de atracción sobre literatos, historiadores e intelectuales: "Ven en él la memoria viviente de Malpica, de Galicia y del mar".

Imán de escritores e intelectuales

Xosé Neira Vilas trabó una amistad que se prolongó hasta el final de su vida después de que lo llevase de visita a la isla de los percebes. "Él fue hablando cuando íbamos hacia arriba y, tras alcanzar la cima y comenzar el descenso, me dije ahora me toca a mí y empecé a hablar yo", recuerda el marinero, quien en el futuro recibiría en su casa al autor de autor de Memorias dun neno labrego y a su esposa, la escritora cubana Anisia Miranda. El libro plasma los recuerdos de un niño campesino que padece necesidades y lucha contra las injusticias: "Yo soy Balbino. Un rapaz de aldea. Como quien dice, un nadie. Y, además, pobre".



Él era Xosé. Un chaval de puerto de mar. Como quien dice, un nadie. Y, además, tan pobre como Balbino. Tanto, que se llevaba un sopapo si aparecía en casa con un pulpo. Porque eran tan humildes que carecían de leña para calentar una olla y hervir el cefalópodo. La madera estaba tierra adentro y en el pueblo solo había océano. "Como no había butano había que usar cepos o piñas que apañabas en el monte. Los pulpos te comían los pies en la ribera y en el puerto, pero para cocinarlos gastabas un saco de piñas, por lo que evitábamos cogerlos para que mi padre no nos diese unos azotes", recuerda Barizo.



Qué paradoja: había alimento, pero la falta de combustible provocaba que el estómago siguiese vacío. "Faltaba piedra y sobraba oro", ironiza su amigo Milucho Suárez, uno de los fundadores de la Cruz Roja en Malpica, donde Xosé ejerció de jefe de base. "Fue un mecenas, un revolucionario y un innovador", asegura el esposo de Dora, quien contó con su ayuda cuando se presentó a las municipales de 1979 como candidato de Unidade Galega, una coalición nacionalista de izquierdas que lograría auparse a la Alcaldía.

"Aunque fue poco a la escuela, siempre tuvo inquietudes y es una persona muy culta, además de un maestro del mar", añade Milucho. "Él atrae a personalidades, pero al mismo tiempo le gusta rodearse de gente que sabe más que él y no deja aprender, porque quiere seguir atesorando conocimientos".



Barizo no pudo estudiar, pero a los veinticinco años empezó a devorar los libros de bachillerato de su cuñada. "Me gustaba mucho leer, pero ahora necesito gafas y cedí mucho", confiesa el admirador del Castelao rianxeiro, Alfonso Daniel en la pila bautismal. "Fue un defensor de la clase obrera y trabajadora, no quería que hubiese caciques ni explotados y dedicó su vida a luchar por esta tierra". No sorprende que bautizase su tarrafa con el nombre del autor de Sempre en Galiza. Tampoco que se plantase en su casa de Rianxo, donde los recibió sorprendida su hermana Teresa, ya anciana.

- Buenas, nos gustaría ver la casa de Castelao…



- Ahora no puedo, que tengo que ir a rezar el rosario.



- Mire, señora, yo vengo desde Malpica y le puse a mi barco el hombre de su hermano.



- ¡Subid, subid!

"Entramos en su habitación, donde había muchas medallas y una cama muy estrechita. Pero como Teresa tenía mucha prisa, solo nos enseñó el cuarto. Aun así, debió de perderse la mitad del rosario, porque cuando sonó la campana de la iglesia estaba saliendo por la puerta", rememora sonriente Xosé, quien logró no viajar en balde. La tenacidad le viene de familia. Su madre fue atadora, una sacrificada tarea: reparar en el muelle las redes que se han roto bajo unas condiciones inclementes, llueva, nieve o caliente el sol. "Pasó mucho frío y llegó a casa congelada. Mis cuatro hermanas heredaron el oficio y todavía hoy las mujeres siguen trabajando así, con ropa de agua y apenas protegidas por un paragüas".

A Malpica el mar le dio la vida. En su día, fue un puerto ballenero, como atestiguan el primer y el último documento sobre la caza de la ballena, que datan de 1530 y 1672. "Comenzaron los franceses, pero los malpicanos tomaron las riendas de la caza en el siglo XVII", explica Xurxo Alfeirán, submarinista de la historia local y secretario del Fogar dos Pensionistas. Otras fuentes atribuyen el origen de la pesca del cetáceo a los vascos y a los cántabros, aunque lo cierto es que de aquella flota ya no queda ni el recuerdo.



Barizo sí tiene presente épocas más recientes de esplendor, como los años sesenta y setenta, cuando se contaban casi medio centenar de tarrafas y 1.280 hombres en el mar. Cuando atracaban, las mujeres carretaban en sus cabezas cajas de veinticinco kilos hasta los camiones. "Hasta venían desde Cantabria y Euskadi a comprar parrochas. Había un ambiente tremendísimo e, incluso décadas atrás, era un caso insólito, porque veías a más gente de noche que de día. El puerto era un mundo de almas".



Sin embargo, se queja de los reducidos límites de captura de especies como la sardina, cuando las hay na pila, o sea, en cantidad. "No podemos pescar por el cupo. La conselleira, en vez de defender a los marineros, va a hundirnos. Atravesamos una situación muy grave, porque el cerco vive del jurel, la caballa, el bocarte y la sardina. Es el momento de alzar la voz, pero el problema es que los políticos no tienen ni idea del mundo del mar".