Zapatero arropa a Irene Montero en los Premios Arcoíris: "Este Ministerio de Igualdad me gusta"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha arropado este martes a Irene Montero y ha asegurado que le gusta "este Ministerio de Igualdad", al tiempo que le ha expresado "agradecimiento" por el "respeto y afecto" con el que siempre le ha tratado.

"Deseo expresar mi agradecimiento, mi afecto y mi reconocimiento a Irene Montero, por su tarea y por el respeto y afecto que siempre me ha tratado. A mí no se me olvidan las cosas y no se me va a olvidar", han sido las palabras concretas que ha utilizado Zapatero durante el acto de entrega de los III Reconocimientos Arcoíris que se ha celebrado en el Real Jardín Botánico de Madrid.

El expresidente ha sido uno de los galardonados, debido a su papel en la aprobación de la ley del matrimonio igualitario en 2005 que, como ha recordado en su discurso, "hizo feliz a mucha gente".

"El discurso que más me ha emocionado en la vida es el que di cuando se aprobó la ley del matrimonio igualitario y el mayor cariño que he recibido por mi tarea política ha sido por personas gais, lesbianas y bisexuales", ha relatado.

"Cambiamos 14 palabras del Código Civil y todo el mundo se pudo casar con quien quiso", ha celebrado Zapatero.

Irene Montero: "España es mejor cuando cierra los armarios"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, por su parte ha asegurado que "España es un país mejor cuando cierra los armarios y abre las puertas a todas las vidas sin excepción. España es no dejar nunca a nadie solo por su orientación sexual o identidad de género".

"España son nuestras hermanas bolleras, nuestros amigos gais, las mariliendres, las compañeras de trabajo que alzan la voz si otro se mete contigo por tu orientación sexual o el que se gira y reprocha cuando insultan a dos mujeres por ir cogidas de la mano. España son todas las personas que inundan las calles cuando asesinan a un chico al grito de maricón", ha continuado durante su discurso.

En el acto, celebrado la víspera del día del Orgullo, también han sido premiadas diversas personalidades del mundo de la cultura como la escritora trans Alana Portero, la cantautora malagueña María Peláez, las creadoras del podcast Maldito Bollodrama y la cómica Patricia Galván, a quienes Irene Montero ha agradecido su empeño en "defender y hacer avanzar los derechos LGTBI, que son el corazón de nuestra democracia".