Encontrarse con un personaje famoso en la calle, sobre todo si es alguien que admiras, y abordarlo, siempre que sea con respeto, es como lanzar una moneda al aire: el personaje en cuestión puede pasar de ti, mostrarse frío o incluso borde, con lo que te llevarías una pequeña decepción; o puede mostrarse afable, educado y cercano y te alegra el día. Esto último es lo que le ha pasado a un tuitero que este pasado jueves se encontró por casualidad en un semáforo con Rosendo Mercado, quizás el guitarrista, cantante y compositor más importante del rock español de los últimos 40 años, un símbolo y una referencia para todos.

El tuitero @VictorGGuerrero cuenta que yendo en bicicleta por Madrid tuvo que parar en un semáforo en rojo y allí, parado, estaba Rosendo.

Esta mañana de frío luminoso en Madrid me he encontrado con Rosendo Mercado. Estaba parado en un semáforo mirando el móvil y yo me detuve con la bici porque estaba en rojo. Le hablé:

– Perdona, ¿eres Rosendo?

– Sí.

Tenía que preguntarle una cosa. — Víctor García Guerrero (@VictorGGuerrero) January 12, 2023

En lugar de pedirle un autógrafo o de decirle lo mucho que le admiraba (que sería lo más normal), el tuitero no pudo resistirse a hacerle una curiosa pregunta a Rosendo respecto a la letra de la canción Flojos de pantalón.

– Disculpa, ante todo, pero es que necesito resolver una duda. ¿Qué significa "héroes de novelista berbiquí"?

– El berbiquí es una herramienta que sirve para perforar.

– Sí, la conozco, y me gusta mucho la palabra. ¿Pero qué significa en ese verso de la canción? — Víctor García Guerrero (@VictorGGuerrero) January 12, 2023

Rosendo, muy amable, sonrío y respondió. Para no alargar mucho esto, lo mejor que es que dejemos que cuente el propio tuitero el final de la anécdota.

Y haciendo el gesto de la perforación dijo:

– Habla de los que escriben para hacer sangre.

– Pues muchas gracias, de verdad. Buen día.

Y se quedó sonriendo detrás de sus gafas de sol y yo me fui pedaleando y tarareando.

Gracias por todo, Rosendo. https://t.co/hL5iXMXUCm — Víctor García Guerrero (@VictorGGuerrero) January 12, 2023

Ya ven, es imposible no querer Rosendo, el músico más autentico del rock español aunque ya esté retirado. Quien no quiere a Rosendo no quiere a su madre.