El troleo del 'streamer' DjMariio a Piqué en pleno directo: "Mientras no me sal-pique".

Por Tremending

Las burlas no paran, ¡y va para largo! Tras el éxito indiscutible de la canción que Shakira compuso, en una nueva sesión de Bizarrap, para lanzarle un nuevo beef a su expareja, Gerard Piqué, no ha dejado indiferente a nadie. Y claro, alguien tenía que inaugurar esta nueva era para el futbolista con un chistecillo en su cara. El streamer DjMariio, en un directo de Ibai, al que acompañaba Piqué y más colaboradores, no se ha cortado ni un pelo. "Yo sí, mientras no me sal-pique", esbozó en respuesta al futbolista. Su cara y las carcajadas, necesarias de ver.

Piqué se lo toma a risa y su excompañero de campo, Kun Agüero, remata la jugada: "Marito, clara-mente tenés razón". No hay forma de regatear eso, Gerard.