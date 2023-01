Así embrolla 'ABC' un titular para cargar contra Mónica Oltra y los tuiteros reaccionan: "Me he tenido que hacer un croquis"

Cuando uno moja una toalla, lo propio, después, es estrujarla para que salga el máximo de agua posible. Algo parecido han pensado en ABC cuando han retorcido hasta el límite un titular para ver si perjudicaban a la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra.

El titular es el siguiente: La Policía detiene al padre de los hijos de la víctima del exmarido de Mónica Oltra tras la intoxicación del pequeño por cocaína. Algunos usuarios han tenido que hacer un croquis para saber, realmente, a quién han detenido.

El arrestado es la expareja de María Teresa T. M, la joven de la que abusó el exmarido de la antigua dirigente valenciana. Los tuiteros han reaccionado a la publicación sorprendidos de la capacidad del medio monárquico para incluir el nombre de Oltra.

Joder, que lo mismo me han detenido a mí y no me he enterado. https://t.co/Hcr4AanBzm

— Silvia Carri 👩‍💻 (@Silvicarri) January 19, 2023