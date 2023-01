Por Christian González

Uf, vaya frío esta semana, ¿no? Ni lo hemos visto venir.

Son los efectos de la borrasca 'Gerard'.

La nieve ha hecho acto de presencia.

– JOSE LUI QUE HASE CON ESA BOLA ENORME???

– NAAAA

– NO ESTARA ESPERANDO A QUE TU HERMANA SARGA PARA LANSARSELA???

– NOOOOOO

– SEGURO?????

– JEJJJJEJEEJ pic.twitter.com/h8T3Lcxp8W — MALACARA (@malacarasev) January 19, 2023

Y lo que se viene, porque al parecer se nos cerca una "masa de aire frío retrógrada". Ya se sabe lo que significa eso.

Si escuchas atentamente el viento de esta masa se puede entender: "Con Don Francisco Franco se vivía mejoooorrrr". pic.twitter.com/vg1l6Hdylp — Riau (@xaviconde) January 19, 2023

Vamos con el repaso de cada viernes a las noticias de la semana y empezamos con Cultura. Esta semana se ha estrenado la serie The Last of Us (traducido vendría a ser "El Último de Nosotros").

La obra, basada en un videojuego, narra una historia situada en el mundo después de la destrucción de la civilización moderna. Molaría una versión con Ayuso de gobernante.

La mejor escena de The Last of Us pic.twitter.com/jaouNsR6BY — Andrés Trasado (@andres_trasado) January 17, 2023

El papel del protagonista lo hace Pedro Pascal.

¿En cual serie os ha gustado más Pedro Pascal? pic.twitter.com/dhn9mYM6Tr — Craich (@ACraich) January 19, 2023

Al actor chileno ya le conocemos de otras muchas producciones, entre ellas la exitosa The Mandalorian.

😂😂😂 pic.twitter.com/cQSUECioqV — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) January 19, 2023

En Comunicación, los españoles seguimos gozando del buen periodismo de los grandes medios. Siempre buscando miradas que nadie vería y con el único objetivo de seguir aumentando la gran credibilidad que ya tienen en la sociedad.

La noticia / El periodista pic.twitter.com/rpWIB34Qo3 — Larry Walters  (@LarryWalters_) January 19, 2023

OJO A ESTO: El primo del amigo de un cuñao de la vecina de un tipo que no le echa cebolla a la tortilla estuvo en un bar donde tres años antes había estado Mónica Oltra. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) January 19, 2023

En Política, muchas cosas importantes. Para empezar, Pedro Sánchez, que se ha echado una petanca con unos abuelillos.

Bueno, y también ha dado un discurso fetén en Davos.

Me ha gustado mucho el discurso que ha dado Pedro Sánchez en Davos sobre el deber y la responsabilidad de los ricos de pagar impuestos, ojalá salga investido presidente del gobierno y pueda hacer algo al respecto — Ache (@soyneonormal) January 19, 2023

Lo cierto es que el Gobierno español está siendo bastante elogiado en el extranjero por sus resultados económicos últimamente, aunque por lo que sea no es la sensación que tenemos por aquí.

Como se entiende que aqui nos pinten la apocalissis zombie comunista y fuera nos pongan como ejemplo?? Muy sencillo👇 pic.twitter.com/MPdITBrChl — Sayonara (@Sayo_P75) January 19, 2023

También está lo de los tránsfugas de UPN que votaron contra la Reforma Laboral rompiendo la disciplina de voto de su partido. Pues resulta que aunque decían que no lo harían, al final se pasan al PP. Qué sorpresa.

El PP sí paga traidores.

🧐🤔🍋🚀😬🙄👇

Sayas y Adanero se incorporan al PP Navarro. — Luis_Polo_de_Limón🍋🚀 (@LuisPolodeLimon) January 17, 2023

Sayas y Adanero son una reformulación de la pareja de traidores tránsfugas Tamayo y Sáez mucho más contemporánea. El tránsfuga contemporáneo no se esconde tras su traición. Son más chulos, más caraduras y no tienen ni pizca de vergüenza. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) January 17, 2023

Se ve que los de Feijóo quieren buscar caras amables.

Para reforzar su imagen moderada, el PP ha fichado a Adanero. pic.twitter.com/sEFOMvU1iY — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) January 17, 2023

Nueva cara del PP pic.twitter.com/Xfy8CdANlp — joaquín Kremel (@joaquinkremel) January 19, 2023

El PP ha fichado a Leopold de los Simpson pic.twitter.com/hLFgi5GEHE — Larry Walters  (@LarryWalters_) January 20, 2023

El ResPPlandor pic.twitter.com/eznHh4zYJ7 — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) January 20, 2023

Pero de lo que más se ha hablado esta semana es de la propuesta retrógrada de Vox en Castilla y León contra el aborto. Y es que no les gusta el aborto. Es una de las cosas a las que más manía tienen los ultraderechistas junto con los migrantes, los homosexuales y trabajar.

¿Habéis abortado ya ocho veces esta mañana? — LaBitter (@LadyBitterKas) January 18, 2023

Vox amenaza con dejar el gobierno de CyL y ponerse a trabajar. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@DonMitxel_I) January 17, 2023

El vicepresidente, Juan García Gallardo, el mismo que dice que él no sabe nada de embarazos, se cree con la autoridad de decirle a las mujeres lo que tienen o no tienen que hacer.

*Hola, vengo a abortar. – Juan García Gallardo entrando por la puerta de la clínica: pic.twitter.com/vS2YKTLoXz — Kaerás conmigo 🇵🇹 (@K0D3N_2) January 17, 2023

García Gallardo no sabe nada de embarazos pero te dice si puedes o no abortar. Es la mejor representación posible de VOX: ignorancia absoluta e imposiciones sin conocimiento. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) January 14, 2023

La Junta de Castilla y León explicando a una mujer lo malo que es abortar

Óleo sobre lienzo pic.twitter.com/TVsi0Cc2s6 — Anacleto Panceto (@Xuxipc) January 16, 2023

Querían obligar (después era proponer) a las mujeres que quieran abortar a hacerse una ecografía 4D.

Una ecografía 4D de los gastos a nuestra cuenta de los Borbones en Abu Dabi. — Mortadela (Parodia) (@MortaSiciliana) January 16, 2023

Con ecografía en 4D / Con ecografía normal pic.twitter.com/zBE7FoT1jK — Braulio (@Brantifasco) January 17, 2023

O eso o escuchar el latido del corazón del feto.

Que alguien le ponga a Ayuso los latidos de los niños de la Cañada Real a ver si les devuelve ya la electricidad — Gúndula, luciférica y pornomarxista ❤️💛💜 (@vonlichtenkraut) January 15, 2023

Los latidos que molaría escuchar en muchas poblaciones de Castilla y León son los de algún pediatra. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) January 13, 2023

Yo les obligaría a escuchar la historia de un menor cuando quieran deportarle. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) January 17, 2023

Estaría bien que escucharan los latidos antes de cazar. pic.twitter.com/NjmZQ1uA1e — Ramón López 🏳️‍🌈🔻 (@RamonLopez_G) January 15, 2023

Un debate absurdo y carca pero que a la ultraderecha le viene genial y al PP no tanto. Así que, claro, se han peleado entre hermanos.

Mañueco haciéndose el enfadado con V0X. Mañueco diabólico. — Quique Peinado (@quiquepeinado) January 18, 2023

Al final se supone que no se va a hacer nada. Veremos.

Mañueco aborta el plan antiabortista. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) January 20, 2023

Y terminamos con una noticia de Economía, porque esta semana la Inspección de Trabajo ha visitado por sorpresa a las cuatro mayores consultoras multinacionales (Deloitte, PwC, EY y KPMG), conocidas como las Big Four.

Yo creía que Big4 era una hamburguesa del McDonald con 4 carnes. — Riau (@xaviconde) January 19, 2023

Es lo que tiene el capitalismo.

Trabajar 14 horas en una consultora para vivir en Las Tablas o en Montecarmelo.

Si no veis el drama, más no puedo hacer. — Iñako Díaz-Guerra (@InakoDiazGuerra) January 18, 2023

