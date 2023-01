"Es un meme", "imposible hacerlo peor": el polémico vídeo de Mario Vaquerizo que promociona Madrid

Polémico vídeo promocional de la Comunidad de Madrid. Una mujer de negocios no para: "Oye, te tengo que dejar, que entro a la siguiente reunión". "Sí, en un ratito salgo para el aeropuerto". Clientes, inversores y, al menos, un partido de golf "para relajarme un poco".

De repente, se sienta a tomar algo y aparece un camarero: "Nena, ¿qué te pongo? ¿Una cañita? ¿Un vermú? ¿Un vino de Madrid?".

¡Es Mario Vaquerizo!

"Cómo se va a ir de Madrid sin ver sus maravillas (el Prado, el Palacio Real, la Plaza Mayor, el Retiro) o sin "una cenita con flamenquito", le dice el cantante de Nancys Rubias, quien enumera los pueblos que debe visitar: "Te pierdes mazo de cosas".

Mario Vaquerizo la convence y decide quedarse unos días para disfrutar de Madrid.

Como colofón, el eslogan "El mejor estilo de vida del mundo" antes de dar paso a la canción de Nancys Rubias Me encanta (I Love It), ilustrada por imágenes de una discoteca. Pasen y vean, porque el vídeo tiene tela:

Las reacciones en Twitter no se han hecho esperar.

Viendo esto en el metro en el qu me paso 2h/día yendo al curro. Solo he comido comida precocinada en la última semana porque me dejo la mitad del sueldo en pagar un zulo en carabanchel, mientras mis pulmones se pudren lentamente y no tengo tiempo ni energías para ver a mis amigos https://t.co/PmvBebMCSN pic.twitter.com/TY9zSkLt5j

— miguel (@Ememonogatari) January 21, 2023