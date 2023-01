El bulo por el que Pablo Motos ha sido acusado de racista en Corea del Sur

¿Pablo Motos y El Hormiguero? ¡Polémica!

Un comentario del presentador del programa que emite Antena 3 ha desatado la furia entre la ARMY, es decir, la comunidad de fans de la banda surcoreana BTS, que lo ha calificado como "racista".

Un poco de contexto: el pasado miércoles, Pilar Rubio mostró los conjuntos (sí, los outfits) que lucieron tres hombres en la Semana de la Moda de París. Todos vestían falda.

"Me parece lo más, está muy bien", opinó Pilar Rubio. Entonces, Pablo Motos comenta: "Y el Flipy japonés también muy bien".

Se refería a J-Hope, miembro del grupo BTS y estrella mundial del K-pop. El problema es que sus fans entienden "friki" y no Flipy, el cómico que en su día dio vida al Científico Loco en El Hormiguero. Vuelvan a ver el vídeo y afinen el oído…

Sin embargo, ya era demasiado tarde. El bulo o noticia falsa trascendió nuestras fronteras y fue difundida por medios especializados en K-pop.

Spanish Television Host Under Fire After Making An Racist And Offensive Comment Towards BTS's J-Hopehttps://t.co/F5fwHUVaI7

— Koreaboo (@Koreaboo) January 26, 2023