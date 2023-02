Ana Morgade expone las contradicciones del sistema: "Trabajar como si no tuviéramos hijos" y "criar hijos como si no tuviéramos trabajo"

Ana Morgade, a través de Twitter, se ha mostrado crítica al señalar las contradicciones intrínsecas de nuestro sistema. "Espera que trabajemos como si no tuviéramos hij@s y que criemos hij@s como si no tuviéramos trabajo", ha apuntado la humorista.

Morgade ha rematado el tuit preguntándose de manera irónica: "Eso cómo se come". De esta manera, la presentadora ha expuesto claramente los problemas a la hora de conciliar el trabajo con la familia.

La estafa de un sistema que espera que trabajemos como si no tuviéramos hij@s y que criemos hij@s como si no tuviéramos trabajo.

ESO CÓMO SE COME. pic.twitter.com/IbcV4sz1oL

— ana morgade (@ana_morgade) January 31, 2023