Viernes

Tras una semana de trabajo, lo mejor es descansar y escuchar tu canción preferida.

— The Raven (@the_raven77) February 1, 2023

-Cuál es su canción favorita de Scorpions? -Still lobin you. pic.twitter.com/kpJkMEKKeF

Y ya estamos en febrero. Ha costado pero ya hemos subido la cuesta de enero.

Un mes en el que se nos han caído algunos mitos.

Y esta semana ha sido el cumpleaños de una personita muy especial. ¡Felicidades Pablo Casado!

Bueno sí, de Felipe VI también.

Como siempre, vamos a comentar la actualidad con la sapiencia de los tuiteros, porque nosotros más que certezas tenemos dudas.

Para empezar, el tema de la subida del salario mínimo. Nada menos que hasta los 1080 euros.

Suben las pensiones, suben los salarios… Si el Gobierno socialcomunista va a romper España se están esperando al último momento.

24horas desde que se ha anunciado otra subida del Salario Mínimo Interprofesional y España no se hunde.

La medida ha contado con las habituales críticas de los de siempre.

Toda crítica al SMI viene de gente que no cobra el SMI.

Lo malo, que el euríbor también ha subido y con ello las hipotecas.

Y el paro ha subido en enero, como suele pasar por cierto.

Lo mejor para pagar la hipoteca con alegría es leer la noticia que dice que la gran banca ha batido récords de beneficios. Durante 2022 han tenido un crecimiento del 28% respecto al año anterior.

Si rescatamos a los bancos cuando les fue mal, ahora que han obtenido los mayores beneficios de su historia tendrán que devolver el rescate y apretarse el cinturón por el bien de la ciudadanía, no?

En Madrid, Ayuso ha seguido con su estrategia de conciliación, talante y bajo perfil: ha comparado el Holocausto con la educación en los colegios y ha dicho que al PSOE le vote Txapote.

Un enajenado que ha irrumpido en un directo de TVE gritando "Sánchez hijo de puta" y amenazando de muerte a unos periodistas, como referente discursivo para la presidenta de la comunidad de Madrid. Se nota el rumbo moderado de Feijóo.

Eso sí, va a retransmitir los toros en Telemadrid.

Ayuso, siempre con un objetivo claro en mente.

Más asuntos. Aznar ha vuelto.

No os asustéis, ha vuelto pero solo a hablar y ha dicho que no se va a disculpar por lo de Irak.

"No me arrepiento de nada" -José María Aznar- pic.twitter.com/a1xPdx6dHC

Y más cosas de política. ¿Os acordáis de aquello de la moción de censura de Vox? Pues ya tienen candidato: Ramón Tamames. Ojito.

Una moción de censura con Ramón Tamames como candidato de VOX es el mejor regalo electoral que podían hacerle a Pedro Sánchez y un espectáculo grandioso. Algo tan grotesco y cómico no me lo pierdo ni aunque me pille de vacaciones.

— AntonioMaestre (@AntonioMaestre) February 3, 2023