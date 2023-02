Netflix deja de permitir compartir cuentas y los tuiteros les auguran un mal futuro: "Cuando la avaricia rompe el saco"

Llegó el día. Netflix anunció este miércoles que deja de permitir las cuentas compartidas entre distintos hogares en España. Ahora los suscriptores deberán establecer una ubicación principal y las cuentas más caras podrán añadir suscriptores pagando un extra por cada uno. La decisión ha llegado con una importante polémica y se ha convertido en uno de los temas más comentados en las redes sociales.

La plataforma ha publicado un tuit explicativo, pero en las respuestas puede verse el sentir de la gente.

He buscado "cine" en Google y solo sales tú pidiendo perras.

Algunos auguran que la estrategia les saldrá mal.

— Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) February 9, 2023

La nueva política de Netflix coincide además con los últimos días de acceso gratuito a la API de Twitter, por lo que muchos han comentado ambas noticias y han criticado duramente y con ironía a ambas empresas.

Una cuenta premium ya tenía como concepto el poder compartirla con hasta 4 usuarios sin importar la residencia. Entiendo que, cuando las cuentas no cuadran, es difícil encontrar la manera de paliar las pérdidas, pero sangrar a los usuarios no es la solución y pronto recularéis.

Esta es una pequeña muestra de las críticas aparecidas.

Lo de Netflix es increíble. Resulta que LA CULPA de tantas cancelaciones y que no ofrezcan buenas historias ES NUESTRA, que decidimos compartir cuentas sin vivir en la misma casa.

Desde Froilán que no veía un tiro en el pie tan espectacular como lo de Netflix.

— WONDER ARAN NOCHENTERA 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) February 9, 2023

La gente está comparando los planes 4K compartiendo cuenta de las diferentes plataformas y Netflix no sale muy bien parada

No entiendo tampoco el revuelo con el tema de Netflix. Tener Netflix no es un derecho amparado por la Constitución. Han decidido subir los precios (porque esto no es más que una estrategia para subir los precios) y tú decides si te quedas o te vas. Y listo.

— Frikimalismo (@Frikimalismo) February 9, 2023