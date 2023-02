¡Ya es viernes!

Buena noticia para todos. Maravillosa noticia para algunos.

¡Venga, que va a ser un buen día!

RECUERDA: HOY VA A SER UN GRAN DÍA pero no va a ser el tuyo.

Regresamos con una entrega más de Tremending Topic, la sección que puedes compartir con quien quieras por el mismo precio. Una semana más, un día más.

Menuda jugada la de Netflix, ¿no? La gente está muy enfadada por eso de que ahora ya no se podrá compartir las cuentas entre dos hogares diferentes.

Una movida que trastoca mucho a la sociedad.

En fin, al final es una empresa privada y puede hacer lo que quiera. Es el mercado, niño.

Veremos en qué queda esto, si reculan o no.

Y si no, siempre hay más opciones.

Mientras decidís si Netflix sí o Netflix no, yo voy a ver la plataforma que más mola: el teletexto.

No sé si les va a salir bien la historia esta. Veremos.

— Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) February 10, 2023

Pero para entretenida, la vida pública española. Finalmente esta semana el Tribunal Constitucional ha tumbado el recurso del PP a la ley del aborto. Tan solo han tardado en decidir… ¡12 años!

Por lo que sea, ahora ya han caído en que sí.

Trece años atascado el recurso del aborto del PP en el TC. Se consigue renovar el TC pese a todo tipo de triquiñuelas regres. 29 días después se desestima el recurso. Solucionado, oye. Next. https://t.co/cpwvHFkZXJ

A ver, las prisas no son buenas consejeras. Eso siempre se ha dicho.

Mención especial al Partido Popular, que recurrió esta ley y ahora su líder dice que muy bien la resolución. Con qué aplomo y tranquilidad se ríen de todo un país en su jeta.

En el Gobierno de coalición también andan enzarzados a la gresca con varias leyes como la del sólo sí es sí o la de maltrato animal. Ya hay quien augura una brecha, aunque tampoco hace falta para que las teles vean inminente la ruptura del Gobierno o del país entero.

He puesto un rato Antena 3 para ver las noticias sobre el terremoto de Turquía y lo único que me ha quedado claro es que Irene Montero tiene la culpa.

Pero se sigue notando el giro moderado del nuevo PP de Feijóo. Esta semana, por ejemplo, el alcalde de Villar del Río, del Partido Popular, concedió una entrevista al youtuber ultra Javier Negre y aseguró que Irene montero "tiene la boca llena de llagas de chupársela al coletas".

José María Saiz se llama este señor, por decir algo.

No se a quien presentrá Vox en Villar de Cañas, pero les han puesto el listón muy alto.

Aunque no lo parezca, compartimos especie con él.

— Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) February 10, 2023

Feijóo ha dicho que eso está muy mal y la gente lo ha celebrado como un buen gesto, lo que ya dice bastante sobre las expectativas que se tienen con este partido. Corramos un tupido velo con el detalle de que también ha aprovechado para criticar a la ministra.

También han anunciado que le van a abrir un expediente, aunque a la hora de publicar esto no hay noticias de que haya sido expulsado. Tendrán que analizar las palabras porque muy claras no están.

Al alcalde no le echa, no. Le deja a sus cosas. Pero con un tironcillo de orejas.

A Feijóo no le gusta que alcaldes de su partido digan barbaridades machistas fuera de tono, así que dice que no todo vale en política.

Seguro que reflexionará sobre ello este fin de semana mientras ve la gala de los Oscar que acogerá Sevilla, según el propio Feijóo ha explicado.

Pero este no ha sido el único capítulo turbo-machista de la semana. También ha habido una polémica porque, atención aquí, a la ministra Ione Belarra se le notaban los pezones por detrás del jersey.

2023: una ministra no se pone sujetador.

A. Corradini los esculpió porque los pezones estaban ahí, su trabajo era representar la realidad y no intoxicar con miradas censoras repulsivas.

Además en Canal Sur han preguntado a sus espectadores si llevar sujetador es "violencia o decoro".

No es la Sección Femenina franquista, es Canal Sur preguntando si llevar sujetador es "violencia o decoro" https://t.co/s48FATW98f

El nivel de la derecha de este país hay que buscarlo en la Fosa de las Marianas.

Hasta aquí la entrega de hoy. Buen fin de semana a todas y todos. Y si no tenéis ningún plan para el finde ya estáis tardando en buscar uno.

s

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

– Y ENTONSE USTE DIJO MIAU CUANTAS VESE

– UNAS DIE O DOSE SEÑO AGENTE NO RECUERDO

– USTE SABE QUE A LAS CUATRO LA MAÑANA NI UN MIAU NI MEDIO NO???

– E UN GATO INDECEABRE KE VIENE POR AKI TO LAS NOSE A PROVOCARME

– WENO ETOY SEGURO DEKE LA PROSIMA CE LO PENSARA pic.twitter.com/eySDqtz4rc

— MALACARA (@malacarasev) February 8, 2023