Indignación tras el último bulo de Vox en el que asegura que los enfermos de ELA cobran 3.000 euros de ayudas en Castilla y León

Por Tremending

Uno no sabe si la tiene hasta que decide echar mano de ella. Es entonces cuando se da cuenta de que no aparece por ningún sitio. No está donde debería estar. O quizá es que nunca se tuvo. Es probable que esto último sea lo que le haya pasado a la formación de ultraderecha Vox, pero no con unas llaves o con la cartera, sino con la decencia.

Veamos. El tuit que sigue es una oda a la ignominia. Fue difundido este jueves a través de la cuenta oficial del partido que lidera Santiago Abascal:

❌ "Los enfermos de ELA en Castilla y León se quedan sin la ayuda de 1.000 euros por culpa de VOX". ✅ La realidad: VOX, en el gobierno de Castilla y León, vota en contra de rebajar las ayudas a enfermos de ELA de 3.000 a 1.000 euros como ha propuesto F. Igea con la oposición. pic.twitter.com/3Yr1v8nHMu — VOX 🇪🇸 (@vox_es) February 23, 2023

Y es que se trata, efectivamente, de un bulo. Un infundio que, como es natural, ha indignado a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (o ELA).

Pero vayamos por partes. PP y Vox rechazaban el pasado miércoles en Castilla y León la enmienda a las ayudas de 1.000 euros para enfermos de ELA, presentada por el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea.

Fue entonces cuando Jordi Sabaté, un conocido youtuber que padece esta enfermedad, criticó a través de sus redes a PP y Vox de Castilla y León por votar en contra de la enmienda. Sin embargo, no tardó en borrar su tuit al confirmar que había recibido una llamada de Vox en la que le avanzaban que el partido ultra tenía previsto ofrecer más de 1.000 euros en ayudas a los enfermos de ELA.

Acabo de eliminar mi tweet diciendo que PP y VOX de Castilla y León han rechazado dar ayudas para vivir de 1.000€ a los enfermos de ELA en CyL. Se han puesto en contacto conmigo y me han dicho que próximamente dirán las ayudas que VOX CyL quieren ofrecer de más. Disculpad. — Jordi Sabaté Pons (@pons_sabate) February 23, 2023

Recapitulando: no sólo engañan a un enfermo garantizándole una ayuda que ellos mismos se han encargado de echar por tierra con sus votos, sino que además propagan en sus redes unos supuestos 3.000 euros que nadie ha podido confirmar.

Varios enfermos de ELA de Castilla y León me están diciendo que no tienen absolutamente ninguna ayuda por parte de la Junta de CyL. Me siento engañado y traicionado. — Jordi Sabaté Pons (@pons_sabate) February 23, 2023

Muchos tuiteros se han sumado a la indignación de los enfermos de ELA:

Son lo peor de la sociedad convertido en partido político.https://t.co/lx0sw7aIbi — gerardo tecé (@gerardotc) February 26, 2023

Tras rechazar una ayuda de 1.000 euros a los enfermos de ELA, Vox inventa que la Junta de Castilla y León ya les otorga 3.000 euros al mes. No tienen decencia. pic.twitter.com/0bDhhs0Wul — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) February 26, 2023

"No sólo les niegan una ayuda directa, sino que presumen de que se la dan cuando no es así. VOX indigna y ofende a los enfermos de ELA al propagar el bulo de que cobran 3.000 euros en ayudas". https://t.co/AzYPMQLqKm — Quique Peinado (@quiquepeinado) February 26, 2023

🗣️El enfado de enfermos de ELA en Castilla y León: "Estoy llorando de rabia" Cruce de reproches tras la negativa del PP y Vox a aceptar una enmienda de Cs para que la Junta dé una ayuda de 1.000 euros/año a las familias con afectados de ELA, igual a la aprobada en Galicia. pic.twitter.com/D4oaXTn4yu — EFE Castilla y León (@EFE_CyL) February 24, 2023

Vox mintiendo cómo siempre, ahora toca a los enfermos de ELA pic.twitter.com/tDsPwpaLTR — eva garcia🔻 (@pucelita69) February 26, 2023

Hay que ser muy mala persona, para usar a un enfermo de ELA como lo ha hecho Vox https://t.co/D9zfSimwXW — Manuel Jesús Jiménez (@manueljjg) February 24, 2023

Y a modo de recordatorio, no olviden salir de casa con su poquito de decencia. Los hay que la perdieron hace mucho.