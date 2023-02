El inaudito comentario de Maroto a un vídeo en el que llaman "maricón" a Pedro Sánchez alucina a los tuiteros: "Lo tuyo es de estudio"

Por Tremending

"Cabrón", "maricón", "hijo de puta", "viva España", "que te vote Chapote"… Son algunos de los gritos desaforados que recibió el pasado viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a un acto en Badajoz. Unos alaridos que definen muy bien a quienes los proferían, con esa mezcla tan característica de insultos entre faltones y homófobos, combinados con vivas a España y el eslogan puesto de moda entre los ultras por un enajenado que amenazaba de muerte a unos periodistas.

🔴 Abucheos a la llegada de Pedro Sánchez a un acto del PSOE en Badajoz @CopeExtremadura @COPE pic.twitter.com/AzbiDQ6JdS — Fabián M. Vázquez (@fabianmvazquez) February 24, 2023

La cosa quedaría en una muestra más del clásico comportamiento simple y exaltado de las masas si no fuera porque el senador del PP Javier Maroto ha compartido en sus redes ese momento como si fuera un ejemplo de algo.

Por lo que se ve, los asesores de Sánchez no han encontrado afiliados del PSOE suficientes para "rodar" uno de esos videos donde todos sonríen a Pedro. La realidad es bien distinta y no se tapa ni poniendo un montón de vallas para alejar al público del coche presidencial.. https://t.co/QejesKC6PL — Javier Maroto (@JavierMaroto) February 25, 2023

Maroto he retuiteado el vídeo, pero no para condenar los insultos intolerables (y homófobos), sino para mostrarlos como que eso es "la realidad" que "no se tapa ni poniendo un montón de vallas". El político ha bloqueado las respuestas en Twitter pero no ha podido evitar los comentarios a su comportamiento.

Lanzan al presidente insultos homófobos ("maricón"), racistas ("catalán", wtf) y consignas de puro odio ("que te vote Txapote"). Aún así, el PP opta por alentar y difundir ese odio, porque se ve que están trabajando mucho "por la concordia" y por una España "entre todos". https://t.co/3XlxnCZ8cY — Víctor García de la Vega 🌹🇪🇺 (@victorgdlv) February 27, 2023

Reciben a Pedro Sánchez al grito de "maricón". Esto es todo lo que tiene que decir el portavoz del PP en el Senado: https://t.co/sWK0oJ6AVg — Mario (@PiedrafitaMario) February 27, 2023

Javier Maroto, que puede ser quien es gracias al PSOE y Zapatero, comparte orgulloso un vídeo en el que se insulta al presidente del Gobierno utilizando "maricón" como adjetivo vejatorio. Muy bien Javier, gracias desde el colectivo. Gente como tú resta. https://t.co/HCvXAfEDfb — José Carlos (@JoseCapalcas) February 27, 2023

Seguramente Maroto verá normal que al Presidente del Gobierno le llamen, entre otras lindezas, "maricón" https://t.co/VioFmz5PSI — Tinyo (@TinyoCoronel) February 27, 2023

Un homosexual alabando que utilicen "maricón" como insulto. Lo tuyo, Maroto, es de estudio. https://t.co/9Kl76TYxQp — Fernando Estarás (@fernandoestaras) February 27, 2023

La realidad es que insultan al presidente del Gobierno al grito de "maricón" y tú no lo condenas. https://t.co/gEDwRKqHRG — Juanfra Colomina (@Juanfra_87) February 28, 2023

Si la realidad fuera bien distinta y esos cuatro pelaos gritones homófobos y racistas, que banalizan el terrorismo, no fueran vuestros militantes puestos ahí para el video, tú no cerrarías las respuestas. https://t.co/mltrlH0put — Esquirolet 🐀🐿️ PARODY.PARODY I'm not a squirrel (@Esquirolet1) February 28, 2023

Que te parezca bien que se reciba a Pedro Sanchez al grito de maricón refleja como sois. No os mueve mejorar la vida de la gente, os mueve el odio. https://t.co/Aw4G5zVtaC — Ángel (@opolegend) February 27, 2023

La popularización de la figura de Txapote por parte de la derecha institucional para criticar al Gobierno es 'criticable'.

Pero que Maroto comparta acríticamente un vídeo en el que infieren insultos homófobos como indicador valido del hartazgo popular, no sé cómo describirlo. https://t.co/znhoeviqaR — erik (@kdr12_) February 27, 2023

Pocos argumentos políticos debes tener cuando consideras que los insultos son algo a destacar, lo que no es extraño viniendo de un senador por designación de Castilla y León que no sabe cuántas provincias tiene.