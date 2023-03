"Gentes que vais a casa de Ussía avisad@s estáis": Anabel Alonso retrata el comentario machista de Alfonso Ussía sobre el 'caso Achraf'

El caso de Achraf Hakimi está levantando mucha polémica. El jugador ha sido acusado por la Fiscalía francesa de la violación de una joven. Las sospechas sobre el futbolista del PSG vienen precedidas de la reciente detención de Dani Alves, que agredió sexualmente a una chica en una discoteca de Barcelona. Por desgracia, el cuestionamiento a las víctimas deja algunas escenas muy bochornosas.

Este ha sido el caso de Alfonso Ussía, quien ha comentado en Twitter una noticia de El Mundo que hablaba sobre este suceso: "Acusan al jugador Achraf Hakimi de violar a una joven de 24 años en su casa", versaba el titular. El periodista conservador, ni corto ni perezoso, ha decidido responder: "¿Y para qué fue la chica a su casa?".

Menos mal que ha aparecido Anabel Alonso para poner un poco de orden. "Gentes que vais a casa de Ussía avisad@s estáis", ha publicado la presentadora, retratando el mal gusto del periodista.

Muchos usuarios han aplaudido la respuesta de Alonso, a la par que han condenado la actitud de Ussía.

Yo no me acerco a su casa ni aunque me ofrecieran 100 millones de euros…

— Soulless Lewy in the sky with goals (@Espectroerrante) March 4, 2023