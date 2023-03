La "lamentable" reacción antideportiva de los atletas de la final de los 60 metros valla tras la aparatosa caída del español Quique Llopis

Arranca la final de los 60 metros valla del Europeo de atletismo. Los atletas tratan de sortear las barreras a toda velocidad. Consiguen atravesar las cuatro primeras, pero, al llegar a la quinta y última, el deportista español Quique Llopis sufre una aparatosa caída, golpeando su hombro y su cabeza contra el suelo.

En ese momento, el silencio invade el estadio, donde se puede ver inmóvil el cuerpo del corredor extendido en la pista. Lejos de que el resto de corredores muestren algún tipo de reacción para socorrer al compañero, permanencen tranquilos, en actitud pasiva.

El peor gesto, no obstante, viene del ganador del encuentro, el suizo Jason Joseph, que pasa al lado de Llopis celebrando su victoria, con una "actitud de boxeador". Gesticula con efusividad, sonríe a la cámara y no es capaz de percibir al corredor valenciano tendido en el suelo. El comportamiento ha sido criticado por cientos de usuarios de Twitter que han compartido el momento.

Me avergüenza la actitud de los demás atletas que han sido incapaces de acercarse a preguntar qué estaba sucediendo con el atleta español.

El comportamiento de estos tipos (que no atletas) viendo en el suelo a otro deportista y pasando a su lado como si nada, me repugna.

No representa al atletismo y menos aún al deporte.

PD: si fueran futbolistas, la horda de haters tendrían tema hasta mañanapic.twitter.com/qAD8bVCeVk

— Miguel Alonso 🛰 (@AlonsoCMPro) March 5, 2023