La respuesta de Baldoví a González Pons sobre los candidatos del PP en el País Valencià: "Por el amor de Dios, que ya os conocemos, Esteban"

La historia del Partido Popular en el País Valencià habla por sí misma, y los de Feijóo van a tener complicado que los ciudadanos olviden la Gürtel, la Fórmula 1, la visita del Papa, el caso Imelda, el caso Brugal, a Barberá, Zaplana, Camps, Cotino, Fabra, Rus… Más aún si su plan maestro es hacerlo hablando del "catalanismo, la condición de comparsa y el aldeanismo".

El eurodiputado y vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, ha publicado un tuit en estos términos, hablando de sus candidatos para el País Valencià y para la ciudad de València. En el mensaje también habla de que "los valencianos recuperen el control de Valencia", como si solo lo tuviesen cuando votan al PP.

Entre el aluvión de ciudadanos indignados por las palabras de González Pons, también la respuesta del diputado de Compromís Joan Baldoví hablando clarito. "Con esta pareja no llegamos ni a la esquina de la esquina'. Si queremos a nuestra tierra libre, orgullosa y europea no podemos confiar en el PP. Nunca más. ¡Por el amor de Dios, que ya os conocemos, Esteban!", aseguró.

Amb esta parella no arribem ni al cantó de la "esquina".

Si volem a la nostra terra lliure, orgullosa i europea no podem confiar en el PP. Mai més.

Per l'amor de Déu, que ja vos coneixem, Esteban!!#joambRibó https://t.co/MQPoFzrV2t

— Joan Baldoví 😉 (@joanbaldovi) March 12, 2023