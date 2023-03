Una coincidencia en la Bonoloto desata las conspiraciones: "Dejadlas, los sorteos no tienen memoria"

La pasada semana, en el sorteo de la Bonoloto sucedió algo verdaderamente notable, que diría Rajoy. Una curiosa coincidencia entre los números premiados con dos días de diferencia. Juzguen ustedes mismos.

Números del jueves 9 de marzo: 8, 21, 23, 40, 43 y 47. Complementario 26 y reintegro el 7.

Números del sábado 11 de marzo: 8, 21, 23, 28, 40 y 47. Complementario 26 y reintegro el 7.

En los últimos días, la extraña casualidad ha dado mucho que hablar en las redes sociales, probablemente el último sitio al que hay que acudir en estos casos salvo que haya un mínimo criterio sobre a quién seguir. Entre las palabras más repetidas, "tongo", "manipulación" o "amaño". Nadie explica qué puedes ganar con amañar un premio para que salga el mismo número que otro día, pero bueno.

Desde Loterías y Apuestas del Estado explican que se trata de una coincidencia y recuerdan que además "los números no salieron en el mismo orden en los dos sorteos".

¿Y qué dicen los expertos? Pues la mayoría vienen a decir que es muy poco probable que algo así suceda, pero que poco probable es diferente a imposible. Vamos, que las cosas poco probables suceden pese a su poca probabilidad (por seguir el estilo de nuestro añorado expresidente).

Así lo explica un matemático que ha colaborado para un artículo del diario El Mundo.

¿Conspiración en la Bonoloto? Pongamos cifras a esto… He colaborado en este artículo de @elmundociencia https://t.co/JDt7FGDaSa pic.twitter.com/ZDakpzvNoV

Tras explicar las probabilidades de tal coincidencia, asegura: "Dejad las conspiraciones, los sorteos no tienen memoria, siempre tienen las mismas probabilidades. Fin".

Puede ser infrecuente pero no imposible. Podría volver a pasar mañana y no significaría nada raro. El concepto de probabilidad suele resultar contraintuitivo en muchas ocasiones y llevar a conclusiones erróneas si no se maneja correctamente. Véase el problema Monty Hall…

— F. Félix 🇪🇺 (@ffelix_r) March 14, 2023