"Para enmarcar, Blanca Portillo": las redes se rinden al discurso de la actriz, en vaqueros y camiseta, sobre el físico y la profesión

"Os estaréis preguntando qué hace vestida así esta mamarracha en esta noche de lujo y esplendor. Ha sido una decisión muy pensada". Con estas palabras comenzaba su discurso la actriz Blanca Portillo el pasado domingo al recoger un premio a su trayectoria en el Festival de Málaga, en vaqueros y camiseta. El resto de su discurso es toda una belleza de mensaje sobre, precisamente, la belleza, el físico y el oficio, ante una realidad que viven sobre todo las actrices.

Con una maravillosa ironía, Portillo habló sobre Brad Pitt y sobre ella misma, y aseguró: "Él ha luchado contra su belleza para demostrar que es más que un cuerpo y un rostro hermosos. Y yo, contra mi falta de belleza para demostrar que sin ella también se puede ser actriz". Y a continuación lanzó un mensaje para todos y todas a quienes "alguna vez les han dicho que les hace falta el físico para dedicarse a esta profesión".

"Para dedicarse a ella lo que hace falta es amor, esfuerzo, formación, capacidad de soñar lo que no existe, valentía para sobreponerse al miedo…", explicó.

Las redes sociales se han rendido a su discurso y los aplausos son unánimes.

