El economista Daniel Lacalle justifica los vientres de alquiler y la guionista Marina Lobo le deja sin palabras

El economista Daniel Lacalle y la guionista Marina Lobo.

Por Tremending

Es probable que este jueves a media mañana el economista "libertario español", como le gusta definirse a Daniel Lacalle, haya sentido en la intimidad de su hogar el eco certero de una dura réplica. Una de esas réplicas que desarman con solvencia cualquier intento de rebatir lo dicho. Argumentos que por su simpleza y perfección tienden a reverberar en la mente y el Twitter del aludido.

Es el caso que nos ocupa. Pero vayamos por partes; en primer lugar, el profesor Lacalle plantea –a tenor de las polémicas imágenes de Ana Obregón en silla de ruedas con un hijo que no ha parido– una premisa un tanto perversa que viene a justificar la posibilidad de alquilar un cuerpo. Dice así: "Que me explique alguien por qué el cuerpo de una mujer es suyo para terminar con un embarazo y no para crear una vida".

Igual porque las mujeres no abortan a cambio de dinero, genio. pic.twitter.com/WUPkW7lfPt — Marina Lobo (@marinaLobL) March 30, 2023

La respuesta de la periodista y cómica Marina Lobo es, en sí misma, lo que se conoce como "tremendo zasca": "Igual porque las mujeres no abortan a cambio de dinero, genio".

Un argumento sin ambages cuya contundencia deja a su interlocutor fuera de combate. Las redes, como era de prever, han percibido el temblor tuitero que ha supuesto la mano abierta de Lobo sobre el torticero argumento de Lacalle:

Donde no hay no se puede esperar. — Vicenta Lopez (@visenteta) March 30, 2023

Se ha escuchado la hostia desde Tumbuctú. — Vic (@84_VMF) March 30, 2023

Yo es que tener que explicar ciertas obviedades, sólo porque a alguno se le ocurre que puede llevar razón, me puede. Lo siento — Martintxu (@Martintxu2) March 30, 2023

El "iluminao" del día — Javilumoreno (@javilumoreno) March 30, 2023

le falta calle — the go-between (@naranjoyrosa) March 30, 2023

Por qué nuestro cuerpo no es una fabrica y porque los bebés no son mercancía. — pilar (@pilar_s_g) March 30, 2023

Quizá lleve razón uno de los tuiteros y sea cierto eso de que a Daniel Lacalle "le falta calle". Bromas aparte, es hora de reivindicar la lucidez frente a la infamia que desprenden algunos mensajes que tratan de hacer pasar como lógico, lo que en realidad no deja de ser una atrocidad.