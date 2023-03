¡¡¡Viernes!!! ¡A disfrutar y a descansar!

La semana se ha hecho larga, pero al fin se acaba.

CUANDO ARGUIEN ME RECUERDA KE ES MARTE AUN pic.twitter.com/TKg3SYdvCX

Muchas noticias para comentar. Por ejemplo la visita de Pedro Sánchez a China, donde ha detallado que en el 2025 se podrían exportar unas 50.000 toneladas de almendras españolas a este país.

O lo del cierre de la tele ultra 7NN, donde Toni Cantó presentaba un late night. La maldición le persigue.

Es que las desgracias no acaban nunca?

También esta semana hemos visto a los Borbones tocando los cajones. Literalmente.

-Mira cómo me toco el cojón. -El cajón. -Eso. pic.twitter.com/I37MlXu0Ko

Y luego está lo de Donald Trump, que se ha convertido en el primer expresidente de EEUU en ser imputado.

Un gran jurado de Nueva York ha imputado al dirigente republicano por sobornar a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio. En su línea.

¿Irá a la cárcel un republicano millonario como él en EEUU? Veremos.

Seguimos. Vamos ahora con el debate de la semana, los vientres de alquiler. O como a los amantes de los eufemismos les gusta decir, la "gestación subrogada".

La historia comenzó cuando la revista ¡Hola! publicó en exclusiva que la actriz Ana Obregón se ha hecho con un bebé en EEUU por este método a sus 68 años.

Me parece vergonzoso tener que ir a Miami a comprarte un recién nacido, ¿no puede traerlo Amazon?

A partir de ahí, el debate.

Un debate que no es otro que decidir si está bien que las personas más pudientes puedan pagar a mujeres más pobres para que hagan de incubadoras de unos bebés que en cuanto nazcan serán para las ricas por contrato. Buena distopía.

¿De verdad no sois capaces de ver la tenebrosa puerta que abre el negocio de los vientres de alquiler?

¿Y no creéis que habría que ir pensando en el renting de niños? Si a los 4 años no te convence lo devuelves. Lo importante es vuestra felicidad, el niño es lo de menos.

Los precios al parecer se mueven entre los 50.000 y 200.000 euros, según el país en el que se haga.

Me he pedido esto en el aeropuerto y casi me salía más barato comprar un bebé. pic.twitter.com/izjjlnzkcU

