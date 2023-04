Por Tremending

No es agradable que te despidan, pero menos aún enterarte por terceros o ir un día al curro y descubrir que no te dejan pasar porque ya estás engrosando, casi sin darte cuenta, la cola del paro. De despidos poco elegantes hablaron Quique Peinado, Henar Álvarez y Manuel Burque esta semana en Buenismo bien, el programa de la cadena Ser.

Quique Peinado y Henar Álvarez compartieron algunas de sus experiencias personales a la hora de ser despedidos.

La periodista Henar Álvarez contó que un día llegó a trabajar y que se enteró de que había sido despedida porque no podía pasar la tarjeta de acceso por el torno de entrada. También contó que en otra ocasión de su despido por la prensa. "Ya era una coña. Nosotros nos hemos enterado de que nos despiden de un trabajo por Vertele, que aparece de repente se cancela tal programa y tú le dices a tu jefe 'uy, no seguimos la temporada que viene, cómo es esto'". detalló Henar Álvarez.

Quique Peinado también compartió con la audiencia lo que le pasó a él: "Un Elon Musk 2.0. A mí me llamó una persona y me dijo 'tío, joder, que me he enterado que no sigues, ha sido un placer currar contigo'. Le digo bueno eres la primera persona que me lo dice. Esa persona que me lo dijo se quedó en silencio 10 segundos diciendo 'hostia tío' porque él no podía vender al que era su jefe".

Pero mejor serán que vean el vídeo en el que lo cuentan ellos.

Nosotros, por ahora, seguimos por aquí. Y tan a gusto. De momento no nos echan. Pero cruzamos los dedos, que la vida da muchas vueltas.