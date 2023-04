El aplaudido hilo que desmonta la cantinela de que hay que estudiar lo que dicta el mercado: "La cultura es un arma y te la quitan por algo, pánfilo"

Una alumna interviene en el programa 'El Instituto', emitido por Movistar+ en 2016.

Por Tremending

Muchos jóvenes se debaten entre la vocación y la posibilidad de que su formación sea óptima para los dictados del mercado. Y es que lo que uno desea estudiar no siempre coincide con las tan cacareadas "necesidades del mercado laboral".

Es por ello que muchos estudiantes han abandonado sus verdaderos intereses formativos, aquello que les llena estudiar, y han sucumbido a ese dogma neoliberal según el cual la educación debe plegarse a la veleidades de ese dios todopoderoso llamado mercado.

Relacionada:

"Yo no me voy a dedicar a ser filóloga hispánica, aunque me encanta, porque sé que es estupidez. Porque voy a estar de cocinera en un bar de carretera. Y no lo voy a estar, habiendo estudiado cuatro años de carrera", esgrime una estudiante en un vídeo que ha aflorado de nuevo tras se emitido en el año 2016 en el programa El Instituto.

Hoy he visto esto en Tiktok y esque los alumnos tienen razón, y ya no es pesimismo como intenta explicar el profesor, sino que es ser realista. El sistema educativo hoy día está desactualizado y no te asegura un empleo de lo que hayas estudiado, por mucho que sea tu pasión. pic.twitter.com/U5xFAyNtKg — Choco Feru (@ChocoFeru) April 6, 2023

"Yo no me siento realizada si estoy en un bar de carretera contándole mis penas a todos los clientes", prosigue la alumna. Unas declaraciones que el usuario de Twitter @parca_de_plata, doctor en microbiología molecular, ha querido impugnar de plano con un brillante hilo que se ha compartido miles de veces.

Relacionada:

Así comienza: "No, no tienen razón. Si sólo aprendes cosas relacionadas con el campo en el que quieres trabajar acabas siendo un parguela que no vale más que el robot de turno en la cadena de producción".

No, no tienen razón. Si sólo aprendes cosas relacionadas con el campo en el que quieres trabajar acabas siendo un parguela que no vale más que el robot de turno en la cadena de producción. https://t.co/K8S2emybas — Parca de Plata (@Parca_de_Plata) April 9, 2023

Con el riesgo añadido de convertirse en tremendo negacionista que se entrega a la conspiranoia como si no hubiera un mañana:

Luego pasa lo que pasa, claro. No saben biología y se tragan que las vacunas tienen grafeno y el ARN te va a convertir en un hombre-lagarto. No saben química y se tragan que las estelas de condensación son chemtrails de fumigación. — Parca de Plata (@Parca_de_Plata) April 9, 2023

Sin olvidarnos, por supuesto, de los terraplanistas, tan en boga hoy día:

No saben matemáticas y les cuelan aberraciones estadísticas y matemáticas día sí día también. No saben geología y pensarán que oye, lo de la tierra plana no es tan loco, ¿No? — Parca de Plata (@Parca_de_Plata) April 9, 2023

Y a modo de cierre, una breve reflexión directa al tuétano: "La cultura es un arma. En muchos casos, la única que tenemos. Y te la están intentando quitar por algo, pánfilo", denuncia este usuario.

La cultura es un arma. En muchos casos, la única que tenemos. Y te la están intentando quitar por algo, pánfilo. — Parca de Plata (@Parca_de_Plata) April 9, 2023

En esa pugna por labrarse un futuro, los estudiantes –de forma comprensible– se dejan lleva por consignas que les hablan de nichos de mercado y saberes especializados. Este hilo es, en cierto modo, una reivindicación de la importancia de una formación multidisciplinar, que nos forme como ciudadanos críticos, porque no siempre lo más cotizado es lo más necesario.