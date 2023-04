El PSOE denuncia los insultos a Sánchez de un miembro de la campaña de la candidata del PP de Burgos: "Paren esta espiral de odio ya"

Instante en el que un miembro del equipo de campaña de Cristina Ayala, candidata del PP de Burgos, carga duramente contra Sánchez.

Por Tremending

Las imágenes sobrecogen. Las palabras también. El derroche de odio que se gestiona el protagonista de estas imágenes inquieta (y mucho). Y es que la política, de un tiempo a esta parte, ha sido entendida por algunos como una suerte de lodazal en la que todo (o casi todo) vale.

Miembro del equipo de campaña de Cristina Ayala, candidata del PP de Burgos, insulta gravemente al Presidente del Gobierno de España. La sociedad no está crispada, son generadores de odio a sueldo de PP y VOX. Paren esta espiral de odio ya. pic.twitter.com/lMjiA05tG5 — Ana Sánchez🌾 (@ana_schez) April 20, 2023

Nada puede justificar algo así. Pero si además el que profiere estos insultos forma parte del equipo de campaña de Cristina Ayala, como denuncia en su tuit Ana Sánchez, Secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, el asunto es –si cabe– más preocupante.

"La sociedad no está crispada, son generadores de odio a sueldo de PP y Vox", denuncia Sánchez. No es para menos, nadie merece ser tratado de esta forma, la necesaria pugna ideológica no puede incurrir en semejante ignominia.

"Paren esta espiral de odio ya", zanja Ana Sánchez. También se ha pronunciado Luis Tudanca, Secretario general del PSOE de Castilla y León, para quien todo responde a una estudiada estrategia que fomenta la crispación: "El discurso del odio que está implantando no sólo la extrema derecha, sino también el Partido Popular, tiene consecuencias graves para las instituciones".

Y es que hay múltiples antecedentes. Quizá el más próximo en el tiempo lo encontramos en la peineta que dedicó Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente de la Junta de Castilla y León, a una procuradora del PSOE que le afeó que abandonara las Cortes mientras ella defendía una iniciativa para dar ayudas a las personas celíacas.

Pero hay más, mucho más. "Hemos visto en esta comunidad en el último año cómo se insulta a mujeres con discapacidad, cómo se falta al respeto a colectivos vulnerables, cómo el señor Mañueco hace una peineta en la sede en el Parlamento…", denuncia Tudanca.

La deriva parece implacable. El todo vale se ha instalado en las instituciones y la resultante está todavía por ver. Tudanca no augura nada bueno: "Si todo eso se sigue cultivando, las consecuencias son terribles para el conjunto del país".

A todo esto, las redes no salen de su asombro:

Esto es para DENUNCIAR.

El equipo de Tremending quiere romper una lanza por la contención. La batalla política debe cimentarse en los argumentos, no en los insultos. Si tiene usted el antojo de difamar, respire hondo, retoce al sol o abrace a su consuegra, pero no eche mano de la ira, es contraproducente.