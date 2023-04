Críticas a Vocento por 'tunear' el retrato de una expandillera: "¿Que no entro en tus estereotipos? Pues fotomontaje"

La criticada foto de portada que XL Semanal ha "tuneado"

Por Tremending

Mariah Oliver se está quejando, y con razón. Fue la primera mujer en la cúpula de los Latin King que se dio a conocer en España. Pero de eso hace tanto tiempo que apenas queda rastro visual de su paso por una de las bandas juveniles más conflictivas de aquellos años.

Hoy, en la cuarentena, ha aprovechado su experiencia —previo paso por prisión incluido— para acercar esta realidad que copa cada vez más titulares. Es autora del libro Latin Queen. Ascenso, caída y renacer desde el corazón de una banda (Sine Qua Non), graduada en Estudios Ingleses por la UNED y parte del proyecto Transgang de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Sin embargo, para el XL Semanal, el dominical del grupo Vocento, Oliver tenía que seguir pareciendo una pandillera para ilustrar la entrevista de su portada. Por eso ha decidido cambiar el fondo del retrato original y colocarla entre grafitis o borrar las pulseras de sus muñecas. No puede decirse que la entrevistada se haya sorprendido, aunque no ha dudado en mostrar su cabreo en Twitter.

Hace unos días @XLSemanal me entrevistó por la publicación de mi libro. Me hicieron buenas fotos (con luz, en el jardín) pero me han oscurecido y pegado sobre un graffiti para darme la razón sobre lo que digo en el libro sobre la prensa. 🤷🏽‍♀️🤷🏽‍♀️🤷🏽‍♀️

👇🏽https://t.co/DsV6TIYlu9 pic.twitter.com/UKgkTlhU66 — Amazona (Mariah Oliver) (@Mariah_amazon) April 22, 2023

ESPERAD, QUE HE ENCONTRADO OTRA. MIRADME LAS MUÑECAS. ME HAN "BORRADO" LA PULSERA, EL RELOJ Y EL ANILLO ¿SE PUEDE SER MÁS CHAPUCEROS @XLSemanal? pic.twitter.com/sowI42rC8j — Amazona (Mariah Oliver) (@Mariah_amazon) April 22, 2023

La denuncia ha tenido una amplia repercusión entre los tuiteros, que critican los estereotipos de determinados medios de comunicación a la hora de abordar problemáticas complejas. La propia Oliver también reconoce que se lo veía venir. "Mira que ya me da igual, porque estoy más que curtida, pero no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Estaba viendo que me la liaban con la foto, porque como ellos me han venido por decenas y ya me conozco todos sus cuentos en cuanto empiezan a pedir cosas "raras". En fin", escribía.