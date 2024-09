Iñaki López tira de sorna para responder a unas palabras de Gerard Piqué que se han vuelto a viralizar: "Otra vida rota por los abusos laborales"

El exfutbolista Gerard Piqué, en una imagen de archivo.- EUROPA PRESS

Lágrimas de millonario, el zumo preferido de los tuiteros. Y da igual que las declaraciones se hayan hecho hace años: las redes no perdonan.

El exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, ha desatado los comentarios en las últimas horas y posiblemente ni se haya enterado. El motivo son unas palabras durante una conversación con Ibai hace tres años en su canal Charlando Tranquilamente que se han vuelto a hacer virales porque un tuitero las ha recuperado. En ellas argumenta que ser futbolista no es tan fácil como la gente piensa .

En concreto, Piqué dijo: "Hay veces que, depende del vestuario, dices, no me apetece. Esto es un drama. Ahora voy ahí y tengo que ponerme a jugar al fútbol por la mañana… No mola". Y continuó: "Pero pensar que ir cada día a las nueve, las diez de la mañana, vestirte en corto y tienes que ensayar la táctica, jugadas de estrategia… es un coñazo, entre tú y yo", continuó el exfutbolista entre las risas de Ibai.

-Piqué: "Ir cada día a las 9h a entrenar y ensayar la táctica es un coñazo" Pues ya se entiende por qué salías a Europa y te comías goleadas. Que importante es que un futbolista ame su profesión… pic.twitter.com/dQhXlZRk3B — Nerri (@MrNerri) September 10, 2024

Aunque las palabras de Piqué pueden entenderse en su contexto, en un mundo en el que la gente se levanta de madrugada por sueldos mileuristas, levantarse a las nueve para jugar a fútbol por millones de euros no es visto por la gente como algo dramático.

Entre las reacciones, las de periodistas como Iñaki López, junto a las de otros tuiteros, muchos de los cuales han elegido el camino de la ironía.

Otra vida rota por los abusos laborales, los horarios intempestivos y la deficiente equipación para afrontar tareas alienantes. https://t.co/ZeMA2ZZE1b — Iñaki López (@_InakiLopez_) September 12, 2024

Pero eso pasa con cualquier profesión, después de 20 años es normal sentir eso de vez en cuando — hansi 🇪🇸 (@goldehansi) September 10, 2024

Piqué explicando lo que es un trabajo, ir cada dia 8h a hacer cosas aunque no te apetezcan — ⭐️ Lord Teemo⭐️ (@TeemovsAll) September 11, 2024

DE PRONTO ME CAE BIEN SHAKIRA — LUKIR (@LuisRCastillo9) September 12, 2024

Que malo debe ser ganarse 15 millones al año. — Anthony (@anthony_321) September 12, 2024

