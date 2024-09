"Maná no trabaja con racistas": el mensaje claro como el agua de la banda mexicana tras retirar su tema con Nicky Jam por su apoyo a Trump

Quedan menos de dos meses para que los estadounidenses decidan quién presidirá la superpotencia mundial y, lógicamente, nadie es ajeno a la campaña política que se está desarrollando, con artistas y famosos posicionándose de uno y otro lado.

El fin de semana pasado era Donald Trump el que proclamaba su "odio" hacia la cantante pop estadounidense Taylor Swift, que ha dado su apoyo a Kamala Harris. "Odio a Taylor Swift", aseguró el expresidente en un mensaje en su propia red social TruthSocial

Ahora la última polémica ha tenido también como protagonistas a músicos, en concreto el reggaetonero Nicky Jam y la banda mexicana Maná. El cantante puertorriqueño participó recientemente en un mitin de Trump en Las Vegas, donde explicitó su apoyo al republicano pese al bochorno de que al presentarle Trump no sabía ni quién era y le anunció pensando que era una mujer ("¿Conocéis a Nicky? Está buena", aseguró).

La banda mexicana Maná, siempre comprometida con los latinos y contra el racismo, ha reaccionado y ha retirado la colaboración que tenía con Nicky Jam (el tema De pies a cabeza). Además ha explicado sus razones en un comunicado claro como el agua.

En su cuenta oficial de Instagram detallaron: "Durante los últimos 30 años Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo. No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente. Por eso, hoy Maná decidió bajar su colaboración con Nicky Jam De Pies a Cabeza de todas las plataformas digitales".

