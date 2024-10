Echenique desmonta a un representante del Ejército israelí: "A mí un portavoz del peor genocidio del siglo XXI no me acusa de nada"

Tremending Publicado el 03 de octubre del 2024

"Yo con los que matan niños no voy". Así de contundente se mostró el exdiputado de Podemos Pablo Echenique ante las barbaridades de un portavoz del Ejército de Israel, Roni Kaplan, este miércoles en el programa Todo es Mentira, de Risto Mejide.

Kaplan trataba de defender las barbaridades del Ejército israelí con la habitual retórica tramposa de llamar antisemita a todo aquel que no les compre su guerra. También se esforzaba en vender aberraciones como los asesinatos de civiles como si fueran justificables, incluso diciendo que matan a un civil por cada terrorista como si eso fuera algo admisible.

Pero también se permitió el lujo de lanzar graves e infundadas acusaciones sobre los que osaban llevarle la contraria en el debate, como el propio Echenique.

Por fin alguien le planta cara en televisión a este ser despreciable, portavoz del genocidio, que responde al nombre de @ronikaplan0 , que se esconde en un hipotético antisionismo para justificar la matanza de civiles y miles de niños Y tenía que ser @PabloEchenique vídeo 1/2 pic.twitter.com/OLOTrIzWgp — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) October 2, 2024

186.000 muertos en Palestina atribuibles a la guerra según la revista médica británica THE LANCET; más niños que hombres muertos (según la ONU); violación sistemática de los Derechos Humanos y la normas internacionales La mentira sionista repetida se viene abajo vídeo 2/2 pic.twitter.com/REl1XSLX0J — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) October 2, 2024

En medio del debate, el militar acusó a Echenique de querer "borrar a Israel del mapa", aunque no explicó de dónde saca tal acusación. Echenique no se quedó callado y le espetó: "A mí un portavoz del peor genocidio del siglo XXI no me acusa de nada".

Hasta el cantautor Marwan felicitó al político.

Has estado impecable. Gracias por defender al pueblo palestino 💜 — Marwán (@Marwanmusica) October 3, 2024

Y poco le has dicho… — Fidel Gascueña (@gascuenha) October 2, 2024

Grande Pablo, muchas gracias por decir lo que la mayoría pensamos. — José María ❤️💛💜 (@Ariasaan) October 2, 2024

Estupendo, Pablo Echenique. A los genocidas se les cierra la bocaza. — PaulMacca15 💜✊🔻 (@Macca15Paul) October 2, 2024

Goebbels se quitaría el sombrero ante tal demagogo sionazis. Aquí los sionistas golpeando a los judíos.pic.twitter.com/gpTGG15gPN — Elfara (@Elfara2023) October 2, 2024

Cómo no, entre los que defienden lo mismo que este militar israelí está uno de los políticos más siniestros que hemos tenido, José María Aznar. El otro día no perdió la oportunidad de jalear la guerra de Israel, como en su día ya defendió con mentiras la invasión de Irak en la que jugó su papel, con su apoyo servil a George Bush.