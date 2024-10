"¿Qué va a pensar Don Francisco si no trabajo durante la baja?": el hilarante vídeo de David Pareja sobre la baja laboral "flexible"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y David Pareja.- EFE/X

Tremending Publicado el 05 de octubre del 2024

Este jueves nos enterábamos de la idea de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz: la baja laboral "flexible". Una especie de limbo laboral en el que, en palabras de la ministra: "no sea estar de baja o de alta"; vamos, qué sigas trabajando, aunque un médico te diga que no. Si tú quieres, puedes.

La medida, como no podía ser de otra manera, ha traído bastante cola. Para empezar, el rechazo de los sindicatos, del Ministerio de Trabajo y del socio de coalición Sumar y demás partidos de investidura (Podemos, EH Bildu y ERC). Lo raro es que no se hayan pronunciado también desde el PP, con lo mucho que les gusta decir que no a todo. Prácticamente nadie parece entender esta medida, aunque puede ser que, como dice el cómico David Pareja, no sepamos nada de economía.

Si no sabéis de economía, no habléis pic.twitter.com/xnwC1sKcl2 — David Pareja (@SoyDavidPareja) October 4, 2024

Gracias a dios, aun podemos reírnos de estas cosas.

Este video es una descripción de la triste vida de los libertarios que defienden empresas y de los que besan empresarios, un fiel reflejo de los esclavos modernos que defienden a sus esclavistas y entregan su vida a ello en defensa de la "economía" que creen que entienden. https://t.co/WVwNtWvczn — Ey Rafa!!! ¡¡¡Potty mouth!!! Yuck… (@Swivel696) October 4, 2024

😂😂😂 @PSOE así o miramos otra vez Los Santos Inocentes??🤌🤌🤌 https://t.co/AgAWuCgPkF — Rosa Vasques Fernand🫰🇵🇸 (@FernandVasques) October 4, 2024

Aquello que escribió Brecht…"el capitalismo es un caballero que no desea se lo llame por su nombre" https://t.co/GqjuwT9nSr — Jorge Arenas (@Jorgearenasto) October 4, 2024

Que bueno!, y tan real… https://t.co/wSo0q39VS7 — Miguel Angel Munuera 🇷🇺🇵🇸 (@Munuerama) October 4, 2024

Menos mal que en el pozo de oscuridad que es ahora Twitter -nada de X, recordad-, aún hay gente que… Perdón, hay que ir cerrando cerrando, que Francisco llama a trabajar.