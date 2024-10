"Querida no, diputada": Irene Montero le da a Alvise Pérez un par de lecciones sobre feminismo y aborto

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, interviene durante el acto central de la Universidad de Otoño de Podemos el pasado 19 de octubre. - Ricardo Rubio / Europa Press

Irene Montero, eurodiputada de Podemos, y Alvise Pérez, eurodiputado de Se Acabó la Fiesta, protagonizaron este pasado miércoles un enfrentamiento en el Parlamento Europeo que ha prendido en las redes sociales.

Alvise preguntó a Irene Montero por el aborto. Bueno, más que preguntar, Alvise recriminó a Montero que exista esta práctica. Fíjense en la pregunta de Alvise: "Querida Irene, ¿usted considera que matamos a más mujeres las personas que defendemos la vida o aquellas que legislan para liberar a los que asesinan y las violan?".

Sin embargo, antes de entrar en el fondo de la cuestión, Irene Montero quiso dejar las cosas claras. "Eurodiputado, soy diputada, no querida. Quítese el machismo de la cara", le espetó Montero a Alvise. Les dejamos por aquí un vídeo del momento.

Esa fue la primera lección de Montero. Una lección de cómo tratar a las mujeres sin condescendencia; una lección de feminismo, en definitiva. Ella misma la replicó en su cuenta de X.

La respuesta de la eurodiputada de Podemos ha tenido repercusión en las redes sociales.

Tras esta primera lección, llegó la segunda. Montero respondió a Alvise que no vale solo con defender la vida: "Si queremos que las mujeres en Europa tengan hijos, hijas o hijes, tenemos que garantizar el derecho a la vivienda, y no regalarles la vivienda de los europeos y las europeas a los fondos de inversión; necesitamos garantizar salarios dignos y servicios públicos, no privatizarlos y necesitamos echar a los racistas como ustedes, que están vulnerando los derechos fundamentales de las personas que migran".

"Necesitamos avanzar en derechos sociales, en derechos feministas y en políticas antirracistas, justo lo contrario de lo que representan ustedes, los fascistas, a los que Europa va a volver a ganar", añadió Irene Montero.

Nosotros, desde aquí, sólo podemos decir una cosa: amén.