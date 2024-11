Un tertuliano de Telemadrid, colaborador de Eduardo Inda, llama "cobarde rata miserable" a Pedro Sánchez

El periodista Vicente Gil, en una imagen de archivo. - Archivo

Sentimos decirlo porque somos periodistas y ya saben que perro no come carne de perro, pero tenemos que decirlo: lo que vimos este lunes en Telemadrid sobrepasa varios límites deontológicos, éticos y morales.

Ocurrió este pasado lunes durante la tertulia del programa Buenos días de la televisión pública madrileña. Un periodista llamado Vicente Gil, colaborador de OKdiario, el pseudomedio ultraderechista que dirige Eduardo Inda, llamó "cobarde rata miserable" a Pedro Sánchez tras los incidentes que tuvieron lugar en Paiporta durante la visita de los reyes. Durante esa visita, Sánchez fue agredido y tuvo que irse ante por motivos de seguridad.

No es que nosotros queramos defender a Pedro Sánchez. Al presidente del Gobierno se le puede (y se le debe) criticar por muchas cosas, pero nunca se le puede insultar. Bueno, ni a él ni a ningún político, sea de nuestra cuerda ideológica o no. Nosotros en Tremending no hemos insultado nunca a Santiago Abascal, por ejemplo. Por algo estamos en democracia y los insultos sobran, y más en un medio público. Pero ha ocurrido.

Esto ha ocurrido en @BuenosDiasTM de @telemadrid Estos insultos de VICENTE GIL hacia el Presidente del Gobierno se han repetido toda la mañana "Cobarde rata miserable" llega a decir sin reproche de los moderadores Espero que mi amigo @HoracioDiez lo eleve a la Asamblea pic.twitter.com/yf7RX3raWJ — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) November 4, 2024

Lo peor es que nadie en la mesa condena estos insultos a un representante público elegido de forma democrática, sino que incluso una de las personas que están sentadas en la mesa se muestra de acuerdo.

Por cierto, la señora que tras esta colección de insultos dice "estoy totalmente de acuerdo con Vicente" es @teresagomezgp , la bulera de THE OJETE Únicamente me queda recordar que los juzgados abren a las 9 — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) November 4, 2024

Pero claro, que van a decir si el Telenoticias (es un decir) del fin de semana ofrece una versión completamente alterada de la realidad en la que ni informa ni condena la agresión a Sánchez y lo retrata como un cobarde y un apestado. Vean.

Peino canas y es la primera vez que veo que un medio público no sólo no condena las agresiones a un representante público, sino que lo jalea y celebra abiertamente@telemadrid compitiendo con los medios de la marginal caverna ultra@MasMadrid__ y @psoe_m deben pedir dimisiones pic.twitter.com/BV0SQ8ksyx — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) November 4, 2024

Poco más podemos añadir. En Twitter hay división de opiniones, como en cualquier bar de España, aunque siendo honestos, hemos de decir que son más los que no entienden como una televisión pública como Telemadrid manipula y permite insultos así. ¿Hemos dicho Telemadrid? Disculpen, igual deberíamos decir Teleayuso.