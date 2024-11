"Hilillos de infamia que embarran lo que tocan": Julia Otero estalla tras las explicaciones de Carlos Mazón

La periodista Julia Otero.- EP

Las explicaciones de Carlos Mazón este viernes dejaron una sensación como de déjà vu. El president de la Generalitat se subió al estrado de las Cortes valencianas para arroparse de palabrería, muchas excusas y algún que otro agravio. Una melodía infame que los más avezados en materia de catástrofes gestionadas por el PP ya han escuchado en otras ocasiones con mínimas variaciones.

La veterana periodista Julia Otero ha tenido a bien señalar en su programa Julia en la Onda el carácter reiterativo que tienen las sinfonías peperas. Por eso, para Otero "llueve sobre mojado, tanto en lo literal como en lo metafórico". "En lo literal porque ha vuelto otra DANA y en lo metafórico porque ha vuelto también la misma conducta ante la tragedia que recordamos de otras veces: la del 11M, la del Yak-42, la del Prestige, la del Metro de Valencia".

En efecto, una misma tonada recorre demasiadas tragedias. Le toca ahora a Mazón, pero ya la escuchamos en su día de Aznar, Rajoy o Trillo. "Hilillos de infamia que embarran lo que tocan", evoca la periodista en clara alusión a aquella miserable comparecencia de Mariano Rajoy –por aquel entonces vicepresidente y portavoz del Ejecutivo– cuando el Prestige.

"Ahora resulta que Mazón estaba en su sitio y dio la cara en todo momento y la culpa siempre es de los otros. Insultos a la inteligencia después de la incapacidad manifiesta", denuncia Otero con impotencia. No es para menos, pero qué puede hacer Mazón, asumir responsabilidades y marchar no está en su libreto, no es eso lo que dice su canción.