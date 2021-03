Uno de los diez diputados de Ciudadanos, Pablo Cambronero, ha anunciado su decisión de abandonar el grupo parlamentario para integrarse en el mixto. Cambronero fue elegido diputado en las elecciones generales de noviembre del 2019 por la provincia de Sevilla y en los últimos meses ha mostrado su malestar, tanto públicamente como en privado, con la nueva estrategia emprendida por Inés Arrimadas. Apenas unos minutos antes de comunicar su decisión ha cruzado unas palabras con el portavoz adjunto del Congreso, Edmundo Bal, en los pasillos del Congreso.



Cambronero ha hecho pública su decisión a través de su cuenta de Twitter, en la que ha adjuntado una carta explicando los motivos que le han llevado a tomar la decisión: "He pedido integrarme en el Grupo Mixto del Congreso para defender el programa electoral que firmé. No me integro en ningún grupo político, haré lo que prometí hacer. Gracias a Ciudadanos por haberme dado tanto este tiempo. No me integro en ningún grupo político, haré lo que prometí hacer", ha escrito.



Es la decisión más difícil que he tomado. He pedido integrarme en el Grupo Mixto del Congreso para defender el programa electoral que firmé.



No me integro en ningún grupo político, haré lo que prometí hacer.



Gracias a Ciudadanos por haberme dado tanto este tiempo.

Cambronero ha sido el portavoz de la Interior en Ciudadanos y alega que no va a "incumplir su contrato" ni su "compromiso" con el programa electoral. "Fui elegido por los afilados de Ciudadanos en Sevilla en las listas de un partido con firmes convicciones liberales y profundamente moderado", reza su escrito. "No puedo ponerme a las órdenes de un partido que en plena pandemia dedica su tiempo a planificar estrategias o pactos que no comparto. No puedo justificar ni defender algo en lo que no creo. Si veo corrupción denuncio y me aparto", alega.

El sevillano alega que dimitió del Consejo General de Cs porque no compartía el "giro ideológico a la izquierda" de Ciudadanos. "Las decisiones tomadas este lunes de no cambiar nada y que todo sigua igual es el claro ejemplo de la deriva sanchista que ha tomado Cs". A su juicio, sus "convicciones" son los mismos que antes. "Yo no he cambiado, mi partido sí", zanja.