Fomento confirma el plazo adicional de catorce meses para concluir el AVE a La Meca

MADRID.- El consorcio de empresas españolas que construye el AVE a La Meca ha logrado la ratificación de Arabia Saudí al acuerdo logrado en noviembre para contar con un plazo adicional de catorce meses para concluir sin penalizaciones el proyecto, estimado en unos 6.700 millones de euros y uno de los mayores logrados por España en el Exterior.



El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el presidente del consorcio, Jorge Segrelles, han recibido esta ratificación en las reuniones celebradas con autoridades saudíes este fin de semana en el marco de la visita oficial del rey Felipe VI al país árabe.



En concreto, durante el viaje, el ministro se ha reunido con Rumaih Bin Mohammed Al-Rumaih, presidente de la Saudi Railways Organization (SRO), órgano público promotor del AVE, según ha informado el Ministerio.



Fomento ha indicado en un comunicado que Arabia ha "ratificado" el acuerdo alcanzado en noviembre, "que supone el cierre de un proceso y permite al consorcio comenzar a trabajar con las nuevas condiciones establecidas".



El Ministerio no concretó los términos de la ratificación del acuerdo que, más allá de otorgar un plazo adicional para acabar las obras, con el que todas las empresas del consorcio estaban de acuerdo, presenta otros aspectos con los que las distintas firmas han manifestado su disconformidad.



Una de ellas es el importe que Arabia está dispuesto a pagar al consorcio español para compensar por los sobrecostes que ha acumulado la construcción del denominado AVE del Desierto, inicialmente fijado en unos 150 millones de euros, y con el que algunas de las empresas del grupo no estarían de acuerdo, según han indicado fuentes conocedoras del proceso.



El otro asunto pendiente es el derecho que, según el contrato original, las empresas españolas tienen a no ser penalizadas en el caso de que la obra se demore más allá de setenta meses (cinco años) desde su comienzo por causas ajenas a ellas. Este derecho se suprimiría en función de los términos del reciente acuerdo.



Este acuerdo es el que logró con Arabia a mediados del pasado mes de noviembre el anterior presidente del consorcio del AVE a la Meca y expresidente de Renfe, Pablo Vázquez.

Catorce meses más

El principal logro del pacto fue la concesión al grupo español de catorce meses más de plazo para concluir los trabajos sin penalizaciones, con lo que se fijó marzo de 2018 como nueva fecha para concluir el proyecto, inicialmente previsto para principios de este año. En este caso, todas las empresas del consorcio están cómodas con el periodo adicional.



El grupo de empresas que a finales de 2011 se hizo con el macrocontrato del AVE La Meca-Media son las públicas Renfe, Adif e Ineco, y las privadas OHL, Cobra (ACS), Indra, Consultrans, Copasa, Dimetronic, Imathia, Inabensa y Talgo, ésta última como encargada de suministrar los trenes.



El proyecto abarca la colocación de las vías en los 450 kilómetros de longitud de la línea de Alta Velocidad, así como de la superestructura (la electrificación, y los sistemas de seguridad y comunicación), y su posterior explotación.



El consorcio mantiene que la demora del proyecto deriva del retraso con que las empresas encargadas de la fase de obra anterior han entregado la infraestructura. A pesar de ello, sus trabajos en el AVE del Desierto presentan actualmente un grado de ejecución de alrededor del 70%.