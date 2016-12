Cosidó deja la Policía y el PP lo 'recoloca' como senador territorial

MADRID.- El actual director general de la Policía, Ignacio Cosidó, abandonará sus actuales responsabilidades en el Ministerio del Interior y será designado por las Cortes de Castilla y León para ocupar una plaza como senador territorial en representación de esa comunidad autónoma, según informaron a este periódico fuentes de la formación conservadora.



Cosidó ha sido uno de los colaboradores más cercanos de Jorge Fernández Díaz mientras estuvo al frente del departamento, entre finales de 2011 y el pasado viernes cuando abandonó el nuevo Ejecutivo de Rajoy.







Cosidó, natural de Palencia, ocupará uno de los tres escaños territoriales que le corresponden a Castilla y León –uno como comunidad y otro más por cada millón de habitantes -. Actualmente, uno de los tres puestos se encuentra “vacante” desde el pasado mes de enero, cuando se constituyó la Cámara alta en la pasada legislatura. Es uno de los dos que le corresponden al PP, mientras que el tercero es para el PSOE.

Su titular, Marimar Angulo, fue elegida senadora por la circunscripción de Soria en la candidatura del PP en las elecciones del 20 de diciembre de 2015, condición que repitió en los pasados comicios del 20-J. Por lo tanto, renunció a su escaño territorial, que no ha sido cubierto por la cámara autonómica castellanoleonesa. Las otras dos plazas territoriales están ocupadas por el popular Juan José Lucas y por el socialista Óscar López.



Pero desde la renuncia de Angulo como senadora territorial su escaño no había sido ocupado. Las Cortes de Castilla y León no están obligadas por plazo alguno a cubrir una vacante que se produzca en su “cupo” de tres senadores territoriales. “Esa vacante, según las citadas fuentes parlamentarias del PP, se mantuvo en “reserva” ante “posibles eventualidades”. El PP no ha tenido necesidad alguna de “rellenar” ese puesto ya que cuenta con una amplia mayoría absoluta en la Cámara alta, tanto en la anterior legislatura fallida como en la actual. Ahora tiene 147 escaños de un total de 266 que componen el Senado.



El responsable de la Policía española desde finales de 2011 hasta estos momentos “se encuentra haciendo las maletas”, explicaron a este periódico las fuentes consultadas. El pasado jueves el presidente Mariano Rajoy hizo pública la lista de los miembros de su nuevo gabinete en el que Fernández Díaz fue sustituido por Juan Ignacio Zoido al frente del departamento del Interior.



La salida de Cosidó al frente de la dirección general de la Policía se producirá este vienes cuando el Consejo de Ministros dedique parte de su reunión al nombramiento de muchos cargos institucionales relacionados con el nuevo Ejecutivo.



Su designación como senador territorial por parte de las Cortes de Castilla y León se demorará algo más, ya que depende del calendario de esta Cámara autonómica. “De todas formas no se retrasará demasiado porque el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara castellanoleonesa”, agregaron las mencionadas fuentes del PP, que no quisieron precisar si el político palentino ocupará alguna función de responsabilidad en el organigrama interno del grupo parlamentario popular en la Cámara alta.