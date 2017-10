Más de cinco millones de catalanes están llamados este domingo 1 de octubre a votar en un referéndum organizado por la Generalitat. Las dudas sobre la capacidad de disponer de centros, urnas, papeletas y las garantías necesarias para el recuento marcan la jornada. Numerosos ciudadanos pasan la noche en las escuelas con la intención de resistir ante el inminente cierre de los centros por parte de las fuerzas de seguridad.

[ACTUALIZA LA INFORMACÓN SOBRE EL 1O]



La Generalitat ofrece los primeros resultados

En la comparecencia celebrada a las 00.25 horas, el portavoz del Govern, Josep Turull ha asegurado que 2.020.144 catalanes han votado a favor de la independencia de Catalunya, en una jornada marcada por la violencia policial. Del total de papeletas contabilizadas (2.262.624), sólo 176.566 estaban marcadas con el 'NO' a la independencia, mientras que 45.585 estaban en blanco y otras 20.129 fueron registradas como nulas.

Tras ofrecer estas cifras, el portavoz del Govern aseguró que más de 400 escuelas fueron precintadas durante la jornada electoral. Por ello, muchas urnas fueron requisadas por lo que estiman que en torno a unas 772.000 personas no han podido materializar su voto. Turull ha querido aprovechar su comparecencia para mostrar "toda nuestra solidaridad para las 844 heridos, que han sufrido la actuación salvaje de la policía del Estado". El responsable ha asegurado que se han realizado 73 denuncias por estas agresiones.



La Generalitat eleva a 844 los heridos por la intervención policial el 1-O

El Departamento de Salud de la Generalitat ha elevado a 844 el número de personas que han resultado heridas o contusionadas como consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad para impedir el referéndum independentista en Catalunya, de las que dos están graves.

Según las fuentes, estas 844 personas han tenido que ser atendidas por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas, en centros de atención continuada y en hospitales.

De los heridos, 355 han sido atendidas en la región sanitaria de Barcelona (294 en la ciudad de Barcelona, 46 en la área norte de la metrópolis y 15 en la sur), mientras que 249 personas han sido atendidas en Girona, 111 en Lleida, 55 en Terres de l'Ebre, 46 en la Catalunya Central, 27 en el Camp de Tarragona, y uno en el Alt Pirineu y Aran.

La CUP exige proclamar la independencia esta semana y llama a la huelga general

El portavoz del Secretariat Nacional de la CUP, Quim Arrufat./EUROPA PRESS

El portavoz del Secretariat Nacional de la CUP, Quim Arrufat, ha exigido este domingo aplicar el resultado del referéndum y proclamar la semana que viene la independencia en caso de que gane el 'sí' porque "no queda alternativa dentro del Estado español para garantizar la protección de la gente, de sus derechos, la libertad y la construcción de un futuro con paz y justicia social".

Arrufat ha explicado que se trata de hacer vinculante el resultado del referéndum, y ha advertido de que "la represión y el aplastamiento del Estado será peor" si no se ejerce la autodeterminación, ha dicho en una rueda de prensa en la sede de la CUP.

La CNN condena la represión del Estado en Catalunya: "La vergüenza de Europa"

The shame of Europe./CNN

La CNN norteamericana ha condenado las cargas policiales en Catalunya con motivo del referéndum de independencia del 1-O abriendo su versión digital con un titular que califica a España como "la Vergüenza de Europa".

Bajo el titular "The Shame of Europe" se puede ver una fotografía de uno de los más de 800 heridos por la violencia policial.

Puigdemont convoca una reunión extraordinaria del Gobierno catalán este lunes



Fotografia facilitada por la Generalitat de la declaración del president catalán Carles Puigdemont y su gobierno tras el referéndum celebrado en Catalunya. EFE/Jordi Bedmar

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocado una reunión extraordinaria del Consell Executiu para las 10.30 horas de este lunes en el Palau de la Generalitat.

El encuentro transcurrirá a puerta cerrada, si bien los medios gráficos podrán tomar imágenes de la reunión al inicio de la misma.

Un detenido y tres personas heridas con contusiones leves en la concentración de Madrid en apoyo a Catalunya

La Policía Nacional ha detenido a una persona en la concentración que ha tenido lugar esta tarde en la Puerta del Sol con motivo del referéndum en Catalunya mientras que el Samur Protección Civil ha atendido a tres personas, todas ellas por contusiones leves.

Una portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid ha informado a Europa Press de que se ha detenido a un hombre de 58 años acusado de un delito de resistencia y desobediencia.

Puigdemont deja abierta la puerta a la declaración unilateral de independencia

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha comparecido este domingo, tras el cierre de las urnas para dejar abierta la puerta a una declaración unilateral de independencia de Catalunya

"Nos hemos ganado a pulso el derecho a ser escuchados y ser reconocidos", ha puntualizado el líder catalán durante su comparecencia ante los medios.

"Las instituciones catalanas tienen la obligación de implementar lo que han decidido los catalanes hoy", añadía.

Merkel telefonea a Rajoy tras las cargas policiales en Catalunya

La canciller alemana, Angela Merkel, ha llamado a Mariano Rajoy tras la represión policial vista en Catalunya durante la jornada electoral del 1-O, según informa el responsable de la sección de economía del Die Welt.

German Chancellor Merkel holds phone call with Spanish PM Rajoy as Catalan govt says 465 people injured by police forces. — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 1 de octubre de 2017

Carmena: "¡Qué gran error! Tanta violencia por no haber sabido escucharnos"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha calificado de "gran error" lo sucedido hoy en Catalunya, tras las cargas policiales durante el referéndum independentista.

"¡Qué gran error! Tanta violencia por no haber sabido escucharnos", ha escrito la alcaldesa madrileña en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Carmena también ha subrayado que "no se puede olvidar la voluntad de tantos catalanes que quieren expresarse".

Omnium y ANC llaman a la huelga general en Catalunya el 3 de octubre

La Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural han hecho este domingo un llamamiento a los catalanes a que se sumen a la convocatoria por parte de la Taula per la Democràcia, que aúna a entidades soberanistas y sindicatos como UGT y CCOO, para llevar a cabo una "huelga general" el próximo 3 de octubre.

En una intervención ante centenares de personas concentradas en la Plaça de Catalunya de Barcelona, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha calificado de "día histórico" el vivido en Catalunya: "Hoy todo empieza. Hoy sabemos que el pueblo de Catalunya se ha expresado en las urnas contra un Estado que ha utilizado toda la maquinaria represiva para que no lo pudierais hacer".

"Os emplazamos a que sigáis la consigna de la Taula per la Democràcia que nos emplaza el 3-O a una huelga general, un parón nacional. Demostraremos que nada ni nadie podrá contra instituciones catalanes y libertades. El próximo 3-O, todo el mundo a la calle", ha señalado Cuixart.

ERC pide sanciones contra España y que la UE estudie expulsarla por usar "fuerza militar" contra ciudadanos

El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha afirmado este domingo que están trabajando con abogados y que pedirán a la UE que considere expulsar a España por usar "fuerza militar contra sus ciudadanos". También ha reclamado a la comunidad internacional la imposición de sanciones al Estado por actuar con hostilidad contra las personas.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha tachado de cínico al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, por hablar de diálogo, y ha afirmado: "Cuesta mucho dialogar con alguien que se nos presenta con una porra en la mano", ha dicho, acusando también a Rajoy de no respetar los derechos civiles y actúa violentamente contra un "pueblo indefenso".

Abucheos durante las comparecencias de Rajoy y Sánchez en la Plaza de Catalunya

Los manifestantes que se concentran en la Plaza Catalunya de Barcelona han recibido con pitos y abucheos las comparecencias de Rajoy y Pedro Sanchez, que han sido proyectadas en una gran pantalla.

En Pza de Catalunya viendo con cientos de personas las comparecencias de Rajoy y Pedro Sánchez. Pitos para uno y para otro #CarneCruda1O pic.twitter.com/SXO8wtl5vU — Stéphane M. Grueso (@fanetin) 1 de octubre de 2017

Albert Rivera ha comparecido ante los medios este domingo para exigir que se convoquen unas elecciones autonómicas catalanas. Para el líder de Ciudadanos esta sería "la única salida democrática" a la situación que vive Catalunya.

Pedro Sánchez: "Exigimos a Rajoy que abra un proceso de negociación política con el Govern de la Generalitat"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha exigido este domingo ante los medios a Mariano Rajoy que "abra un proceso de negociación política con el Govern de la Generalitat".

Tras subrayar que este 1 de octubre ha sido "un día enormemente triste para la democracia, la imagen exterior del país y la convivencia", el máximo líder del PSOE ha remarcado que la "primera irresponsabilidad" de lo sucedido corresponde a los independentistas, por "haber sacado la política de las instituciones".

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha expresado este domingo ante los medios su intención de convocar al resto de fuerzas políticas para "reflexionar sobre el futuro de Catalunya".

En su comparecencia en el Palacio de la Moncloa, Rajoy ha sentenciado que "hoy no ha habido un reférndum" de independencia en Catalunya y que "el Estado de Derecho mantiene su fortaleza y vigencia" y que "reacciona ante todos los que lo quieren subvertir".



Los colegios cierran aunque agotarán las colas acumuladas



Los colegios y puntos de votación habilitados para el referéndum han cerrado este domingo a las 20.00, aunque se agotarán las colas que se hayan acumulado en colegios.

Las cargas policiales en Catalunya dejan 761 heridos, según el Departament de Salut de Catalunya

Un total de 761 personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, durante las “cargas policiales” de agentes del Cuerpo Nacional de Policía desplegados para acceder a los puntos de votación electoral para requisar urnas y papeletas, según ha informado el Departament de Salut.

Pablo Iglesias: "La democracia no se defiende desde la represión, se defiende hablando"



Pablo Iglesias ha comparecido ante los medios por las cargas policiales en los colegios electorales de Catalunya y ha invitado al PSOE a replantear su apoyo al Gobierno del PP.

"Rajoy no va a dimitir por si mismo, hay que hacer que Rajoy dimita", explicaba el líder de Podemos, en un claro llamamiento al diálogo con el Partido Socialista.

Iglesias también ha querido comentar la situación de violencia vivida en los colegios electorales de Catalunya, argumentando que "la democracia no se defiende desde la represión, se defiende hablando".



Una Joven denuncia lesiones en su mano a causa de la intervención de la Policía Nacional

Una joven que hacía tareas de apoyo en un instituto del Eixample habilitado como colegio electoral ha sido atendida en un hospital por lesiones en los dedos de una mano causadas durante una intervención de la Policía Nacional para impedir el referéndum suspendido por el Constitucional.

Marta Torrecilla, acreditada como apoyo a la Generalitat en el colegio electoral situado en el IES Pau Claris de Barcelona, ha denunciado en declaraciones a los medios de comunicación y en las redes sociales que los agentes la han arrojado escaleras abajo, le han roto los dedos de una mano "uno a uno", y le han realizado tocamientos que considera denigrantes.

La joven, de 33 años, ha sido atendida primero por un equipo de una ambulancia de urgencias y después por profesionales sanitarios del hospital Sant Pau.

Los Mossos reciben 48 denuncias contra la Policía Nacional y la Guardia Civil

Los Mossos d'Esquadra han recibido hoy 48 denuncias de personas que han resultado heridas en las intervenciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el referéndum en Catalunya.

Según han informado fuentes policiales, a lo largo del domingo las comisarías de la policía catalana de toda Catalunya han recibido 48 denuncias de personas que aseguran haber sido lesionadas en cargas policiales o por los golpes propinados por agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional cuando intentaban cerrar los locales designados como centros de votación del referéndum.

Rajoy comparecerá a las 20:15 ante los medios en la Moncloa

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecerá este domingo a las ocho y cuarto de la tarde ante los medios en el Palacio de la Moncloa para valorar la situación en relación con el referéndum catalán del 1-O.

Gerard Piqué se ha mostrado emocionado ante los medios tras el partido de liga ante la UD Las Palmas y ha abierto la posibilidad de abandonar la Selección Española de Fútbol antes del Mundial de Rusia.

"Si molesto en la selección, no tengo problema en dar un paso al lado", ha sentenciado el defensa blaugrana en zona mixta que, además, ha cargado contra Mariano Rajoy.

La Guardia Civil de utiliza gases lacrimógenos en Aiguaviva

La Guardia Civil ha utilizado gases lacrimógenos en el municipio gerundense de Aiguaviva para dispersar a un grupo de ciudadanos que se manifestaban en la Plaza de Ayuntamiento para impedir que los agentes entraran a un colegio electoral a requisar urnas y papeletas.

Aumenta a 6 el número de detenidos, según Interior

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido hasta las seis y media de la tarde al menos a seis personas en Catalunya por delitos de resistencia, desobediencia y atentado a agentes de la autoridad. Según informan fuentes de Interior, la Policía ha detenido a una persona en Lleida por resistencia y a otra en Girona por resistencia. Además, también en Girona, ha arrestado a un menor de edad por atentado en una acción en la que ha resultado herido un policía nacional. La Guardia Civil, por su parte, ha arrestado a una persona en Sant Andreu de la Barca, por desobediencia, según la misma fuente. Pasadas las seis de la tarde, los agentes del instituto armado han detenido a otras dos personas por resistencia a agentes de la autoridad en Sant Esteve Sesrovires.

Turull: "El día será largo y el recuento también"

El portavoz del Govern, Jordi Turull, ha comparecido brevemente ante la prensa para explicar que "el día será largo y el recuento también". Además ha cargado contra el Estado, al que acusa de ser "la vergüenza de Europa".

Un grupo de personas bloquea un calle que da acceso a un instituto en L'Hospitalet

Barricada en el Instituto de Educación Secundaria Provençana en el barrio de Sant Josep en L´Hospitalet./ EUROPA PRESS

Un grupo de personas ha bloqueado la calle Sant Pius X en L'Hospitalet de Llobregat para impedir que los vehículos policiales puedan acceder al Instituto de Educación Secundaria Provençana en el barrio de Sant Josep.

Por el momento, la Policía Nacional no ha acudido al instituto Provençana ni a ningún otro punto de votación en L'Hospitalet.



La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido hasta las seis de la tarde al menos a cuatro personas en Catalunya por delitos de resistencia, desobediencia y atentado a agentes de la autoridad. Según informan fuentes de Interior, la Policía ha detenido a una persona en Lleida por resistencia y a otra en Girona por resistencia.

Además, también en Girona, ha arrestado a un menor de edad por atentado en una acción en la que ha resultado herido un policía nacional. La Guardia Civil, por su parte, ha arrestado a una persona en Sant Andreu de la Barca, por desobediencia, según la misma fuente.

Los teatros de Catalunya suspenden sus funciones

Los teatros de Catalunya han anunciado que suspenden las funciones programadas para este domingo "en condena por la indigna situación que vive nuestro país".

En un comunicado, las empresas de teatro privado, las compañías de teatro privado y los teatros públicos de Catalunya se han referido así a la actuación policial ante el referéndum del 1 de octubre, convocado por el Govern y suspendido por el Tribunal Constitucional.

Varios centros electorales montan barricadas para impedir que se requisen urnas en los colegios electorales



Los concentrados en algunos locales electorales donde se ha podido votar en el referéndum soberanista catalán han montado barricadas alrededor del recinto, con vallas y sacos, para impedir que la policía acuda a requisar las urnas.

Según han podido comprobar, la Escuela Industrial de Barcelona y el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Provençana de L'Hospitalet de Llobregat son algunos de los centros que están montando barricadas para impedir la intervención de la policía.

Una mujer cruza una de las barricadas que los ciudadanos catalanes han montado para evitar que la Guardia Civil acceda a los colegios electorales a requisar urnas y papeletas./ REUTERS

Las cargas policiales en Catalunya dejan 465 heridos y contusionados, según la Generalitat

Un total de 365 personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, durante las “cargas policiales” de agentes del Cuerpo Nacional de Policía desplegados para acceder a los puntos de votación electoral para requisar urnas y papeletas, según han informado fuentes de la Generalitat.

Un grupo de manifestantes de ultraderecha agrede a un joven que portaba una senyera en Barcelona

Un grupo de manifestantes de ultraderecha han agredido esta tarde a un joven que portaba una senyera en plaza de Catalunya en Barcelona y a quien agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra y otras personas que se encontraban en la zona han tenido que ayudar.

Una decena de miembros de ultraderecha y a favor de la unidad de España se han dirigido hacia el joven, que les mostraba una 'estelada', y tras empujarlo violentamente hacia una valla del ayuntamiento han empezado a propinarle patadas y puñetazos en grupo, hasta que agentes de Mossos d'Esquadra de paisano han acudido a ayudar al agredido y ponerlo a cobijo.

Pablo Iglesias, se ha manifestado en un hilo de Twitter sobre los acontecimientos de la jornada del referéndum catalán del 1-O para acusar al PP de "deteriorar hasta límites inéditos la democracia y la convivencia".

El líder de Podemos, ha exigido al PSOE a que rectifique y "deje de apoyar al Gobierno del PP". Iglesias también ha acusado a los socialistas de "avalar la estrategia del PP hacia Catalunya".

12 ideas en 12 tuits sobre sobre lo que está ocurriendo hoy en Catalunya y España 👇 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 1 ottobre 2017

Un hombre sufre un infarto durante el desalojo de un colegio electoral en Lleida

Un hombre, de unos 70 años, ha sufrido una parada cardiorespiratoria en Lleida cuando las fuerzas de seguridad se disponían a desalojar la escuela La Mariola, habilitada como colegio electoral para el referéndum convocado por el Govern y suspendido por el Tribunal Constitucional.

Fuentes del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) han señalado que los profesionales sanitarios que se han desplazado al lugar han conseguido recuperar "in situ" al hombre que ha sufrido el infarto en una primera atención de urgencia. Más tarde, el SEM ha trasladado al hombre en un helicóptero hasta el hospital Vall d'Hebron de Barcelona en estado crítico.

Rajoy dialogó con Rivera y Sánchez para analizar la jornada electoral en Catalunya

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha conversado esta mañana con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para analizar la jornada electoral del referéndum de Catalunya, según han informado fuentes de la Moncloa.

Las mismas fuentes enmarcan en la normalidad el tono de la conversación que han mantenido el jefe del Ejecutivo y el líder socialista y rechazan que haya podido ser tensa. El responsable de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha señalado en una comparecencia pública que veían al Gobierno de Rajoy "superado" ante la desobediencia de la Generalitat, mientras que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido que cesen las cargas policiales.

Fuentes socialistas han explicado que Sánchez ha transmitido a Rajoy su malestar por el desarrollo que está teniendo la jornada en Catalunya por la mala imagen que se está dando.

Por su parte, Albert Rivera y Mariano Rajoy se han emplazado a mantener "abiertos" los canales de comunicación a "los distintos niveles" que ya existen entre ambas partes ante la posibilidad de que se produzcan novedades en la jornada del 1-O.

Un @guardiacivil agredeix amb un cop de porra a un @mossos a Sant Joan de Vilatorrada quan anava a demanar explicacions als agents. pic.twitter.com/8WcrE4fZ3I — SER CATALUNYA (@SERCatalunya) 1 de octubre de 2017

Cientos de personas se manifiestan en la Plaza Mayor de Madrid contra el referéndum de Catalunya

Cientos de madrileños se han concentrado en la Plaza Mayor de Madrid para mostrar su oposición al referéndum que se está celebrando este domingo en Catalunya.

Sindicatos policiales anuncian acciones legales contra los Mossos y Josep Lluis Trapero

Sindicatos policiales han anunciado acciones legales contra el jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, y sus mandos por su "escandalosa" actuación y "vergonzosa ligereza" para impedir la celebración del referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional. En un comunicado conjunto, los cinto sindicatos policiales -SUP, CEP, UFP, SPP y ASP- dan su apoyo y reconocen el trabajo de los agentes de la Policía Nacional que con "proporcionalidad" han dado respuesta al mandamiento judicial de incautar todo el material electoral para que no se celebrara el referéndum.



La Generalitat pedirá a la UE que sancione al Estado por las cargas policiales

El conseller de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, ha anunciado este domingo que pedirá al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea que insten al Consejo de Europa a actuar contra el Estado por las cargas policiales que ha habido este domingo contra el referéndum.

En rueda de prensa, Romeva ha asegurado que invocará el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que permite al Consejo de Europa tomar medidas contra un Estado miembro si constata la "violación grave" del artículo dos del mismo tratado, que recoge los derechos fundamentales de los europeos.

El Barça-Las Palmas se ha jugado a puerta cerrada tras las cargas en Catalunya. El equipo canario iba a jugar en el Camp Nou con una bandera española en su camiseta. Federación, Liga y club no se han puesto de acuerdo. Mensajes en redes sociales apelaban a la "dignidad", después de las cargas policiales en los colegios.

Vista general del partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Santander entre el Barcelona y Las Palmas disputado en el estadio Camp Nou a puerta cerrada./EFE

Rifi-rafe entre Turull y Millo

El conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, ha dicho que no ha visto el escrito de Mossos pidiendo colaboración a la Policía Nacional y Guardia Civil, pero ha remarcado que "en ningún caso" la policía catalana pediría a los cuerpos del Estado que actuaran así. El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha asegurado que los Mossos d'Esquadra han enviado esta mañana un escrito pidiendo colaboración de Policía Nacional y Guardia Civil en 233 colegios electorales del referéndum, porque "necesitaban ayuda para dar cumplimiento a la orden judicial". Turull, que en un principio había denunciado que no se habían respetado los acuerdos de la Junta de Seguridad que fijaban que la Policía Nacional y la Guardia Civil actuarían previa petición de los Mossos, ha indicado que no ha visto el correo electrónico mostrado por Millo.

Podemos ha pedido al PSOE una moción inminente para echar a Rajoy de la Moncloa. El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, ha exigido al partido de Pedro Sánchez que "cese" en su apoyo a la "estrategia suicida" del PP, tras las cargas y actuaciones policiales en Catalunya para impedir o dificultar la celebración del referéndum del 1-O.

Los Mossos d'Esquadra tienen constancia de que se han podido cerrar hasta el mediodía 207 colegios electorales utilizados para el referéndum.

Police violence against citizens in #Catalonia is shocking. The Spanish government must act to end it now. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 1 de octubre de 2017

337 heridos y constusionados, según el Govern

La Generalitat afirma que la actuación policial en Catalunya ha provocado 337 heridos y contusionados. El conseller de Presidència, Jordi Turull, ha pedido la dimisión de Rajoy por ordenar "una represión policial de unas características sólo recordadas por la gente mayor". Turull ha expresado su "solidaridad" con los heridos, a los que ha aconsejado que acudan a centros médicos para obtener un certificado y que presenten denuncia ante los Mossos d'Esquadra. "Esto es absolutamente gravísimo e inaudito", ha dicho Turull, que ha denunciado que la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil no responde a criterios de "proporcionalidad", sino que "responde sólo al 'a por ellos'".

Turull ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de los "gravísimos hechos", entre los que también ha señalado la "agresión a la consellera de Enseñanza, Clara Pontsatí". "Si hubieran permitido el voto, no estaríamos hablando de heridos y contusionados", ha añadido.



Soraya Sáenz de Santamaría: "A Puigdemont , la democracia siempre le ha venido enorme"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que "el estado de derecho ha ido desbaratando todos los planes de la Generalitat porque no cumplía con las garantías". "La Generalitat se ha comportado con una absoluta irresponsabilidad" y esa irresponsabilidad, ha dicho, se ha suplido con la profesionalidad de los cuerpos seguridad: "Han actuado de modo proporcional y proporcionado. El objeto nunca han sido las personas, sino el material electoral". "Continuar esta farsa no lleva a ningún lugar", ha afirmado la vicepresidenta, que ha sentenciado: "A Puigdemont, la democracia siempre le ha venido enorme".

Maíllo (PP): "No hay referéndum"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha afirmado que, como ya prometió el Gobierno, "no hay referéndum porque ha sido desmantelado". "Si ha habido cargas, siempre han sido para garantizar el ejercicio de la propia actividad de los agentes y siempre se ha actuado con proporcionalidad", ha afirmado tras agradecer el trabajo realizado por la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Iceta (PSC) critica la represión policial y pide a Rajoy y Puigdemont que "renuncien a sus responsabilidades"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha instado al "cese inmediato de los intentos de impedir por la fuerza" el "simulacro de votación" del 1-O y ha pedido a Mariano Rajoy y a Carles Puigdemont que "renuncien a sus responsabilidades" si no son capaces de restablecer la "normalidad". En una declaración en la sede del PSC, Iceta ha afirmado que "ni Rajoy ni Puigdemont han estado a la altura", por lo que si no consiguen "impulsar el diálogo" deberían "convocar elecciones anticipadas en Catalunya y España". Ha asegurado asimismo que ambos presidentes "están obligados a dialogar para evitar daños mayores", y ha reiterado que la votación del 1-O no puede "legitimar decisiones políticas relevantes".

El dirigente socialista ha achacado la situación a "la incapacidad por el diálogo de los gobiernos" y a la "decisión temeraria de la mayoría parlamentaria independentista de celebrar un referéndum unilateral e ilegal", que "tampoco ha recibido una respuesta política" por parte del Ejecutivo central. "La irresponsabilidad de unos y otros nos ha llevado hasta aquí y no queremos que actuaciones policiales con uso de la fuerza puedan malmeter la convivencia que a pesar de todo sigue absolutamente vigente en Catalunya", ha aseverado Iceta.

Por su parte, el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, culpa al Govern de ser “el principal responsable” de esta situación y de “dividir la sociedad”.

Un herido, operado de urgencia por una pelota de goma disparada por la Policía Nacional



Un hombre ha resultado herido en el ojo por el impacto de una pelota de goma a consecuencia de una de las intervenciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el referéndum, según fuentes sanitarias. El herido está a punto de ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital de Sant Pau de Barcelona por lesiones en un ojo.

Según las mismas fuentes, el hombre ha resultado herido en la actuación policial que ha tenido lugar en las inmediaciones de la escuela Ramon Llull de Barcelona, donde los antidisturbios de la Policía Nacional han disparado pelotas de goma cuando, tras requisar las urnas del centro, se disponían a retirarse y han quedado atrapados entre los manifestantes. El incidente ha tenido lugar hacia las 10.30 horas de esta mañana, en medio de una gran tensión, cuando los agentes han disparado sus escopetas de pelotas de goma, en trayectorias bombeadas, para mantener una línea de seguridad y poder abrir el paso a las furgonetas.

Por otra parte, nueve policías y dos guardias civiles han resultado heridos de carácter leve durante su intervención en diferentes puntos de Catalunya para requisar el material electoral utilizado en el referéndum. El Ministerio del Interior ha difundido un vídeo con la salida de los agentes de la Guardia Civil de San Carles de la Rapita (Tarragona) apedreados por unas 20 personas.



Zoido: "La Policía ha actuado con proporcionalidad"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha informado de que la Policía y la Guardia Civil han encontrado situaciones "complicadas" y tan solo en una de ellas, en el centro Ramón Llull de Barcelona, ha tenido que utilizar métodos de defensa de forma breve y prudente al verse acorralados. El ministro, que ha tachado de "auténtico paripé" lo que ocurre hoy en Catalunya, ha detallado que los promotores del referéndum han intentado recuperar el sistema informático hasta en 500 ocasiones sin lograrlo, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad, por mandato judicial, lo han bloqueado.

El responsable del Interior ha recalcado que Policía y Guardia Civil han actuado con profesionalidad y proporcionalidad y ha indicado que en los casos en los que han tenido que retirar a personas lo han hecho "sin causar ninguna anomalía" y sin causar ningún daño."Se les ha ido separando uno a uno y creo que lo han hecho con gran responsabilidad y proporcionalidad", ha añadido

Millo pide a Puigdemont que detenga "la farsa" del 1-O

El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha pedido al presidente catalán, Carles Puigdemont, que "detenga" la "farsa" del referéndum del 1-O y ha dicho que en los próximos días "más de uno de los responsables que han provocado esta situación deberían plantearse dimitir". En rueda de prensa en la Delegación de Gobierno en Barcelona, Millo ha respondido así al portavoz del Govern, Jordi Turull, quien había pedido su dimisión acusándole de ser "responsable directo de una represión y violencia de Estado" en algunos colegios electorales de Catalunya por el referéndum. "Creo que cuando finalice esta jornada y en los próximos días más de uno de los responsables que han provocado esta situación deberán plantearse si deben dimitir ellos o no", ha afirmado en alusión al Govern de la Generalitat, que a su juicio "no pretendía que se votara, sino provocar desorden público", en lo que ha tildado de una "gravísima irresponsabilidad".

Gritos de "¡Viva la guerra civil!" en una manifestación en Madrid para reivindicar la "unidad" de España

Centenares de personas se han concentrado en la Plaza Mayor de Madrid para reivindicar la "unidad" de España y han exigido que se "cumpla la Constitución" y no se lleve a cabo el referéndum independentista porque "Catalunya también es España". La concentración ha sido convocada por el partido Libres, quienes se definen en su cuenta de Twitter como "social liberales", con el propósito de "defender la unidad de España ante todo", ha afirmado a Efe el presidente de la formación, Iván González, que ha criticado que tanto el PP como el PSOE "no han defendido España ni al Estado de derecho porque no han hecho una defensa del proyecto común".

La Policía ha tenido que intervenir al hacer acto de presencia una persona portando pancartas que defendían el "derecho a decidir" de los catalanes. Antes los improperios de los concentrados, la Policía ha optado por trasladarle fuera de la Plaza Mayor, sin mayores incidentes. Gritos de "No nos engañan, Catalunya es España", "Viva la Guardia Civil" o "España unida jamás será vencida", han sido algunos de las consignas que se han escuchado.

En el instituto Pau Claris, ahora. Mi hermana llora y yo con ella desde Madrid. pic.twitter.com/USE5FHkPxA — Luz Sanchis (@LuzSanchis) 1 de octubre de 2017

Ada Colau pide la dimisión de Rajoy por "traspasar todas las líneas rojas"



La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la convocatoria de elecciones porque el Gobierno "ha traspasado todas las líneas rojas" con las cargas policiales en la ciudad, que ha pedido "como alcaldesa que se detengan inmediatamente". Colau, que ha acudido a votar a la escuela La Sedeta, ha hecho estas declaraciones mientras aguardaba en la cola para poder depositar su voto, que en días anteriores había anunciado que iba a ser en blanco.

"Pido como alcaldesa que cesen de inmediato las actuaciones policiales que se están produciendo ahora mismo en esta ciudad. No es aceptable que se lance a la policía contra una población movilizada para defender su derecho, indefensa y pacífica", ha declarado la alcaldesa. "El gobierno de Rajoy ha insistido en la vía de la judicialización, ha utilizado a jueces y fiscales para esconderse y no actuar políticamente como es su responsabilidad, y hoy ha dado un paso más y ha traspasado todas las líneas rojas", ha denunciado Colau. Para la alcaldesa, "Rajoy es un cobarde y no está a la altura de su responsabilidad de Estado".

"Mariano Rajoy tiene que dimitir porque ha fracasado en sus responsabilidades políticas. Y si no dimite, es responsabilidad de las demás fuerzas democráticas buscar una alternativa y convocar nuevas elecciones en España", ha pedido la alcaldesa. "La esperanza -ha dicho- nos la da la población que ha salido masivamente a la calle de manera ejemplar pacífica, cívica y que hoy también está llenado las calles de Barcelona".



38 heridos tras las cargas policiales

Un total de 38 personas han resultado heridas, tres graves, durante las “cargas policiales” de agentes del Cuerpo Nacional de Policía desplegados para acceder a los puntos de votación electoral para requisar urnas y papeletas, según ha informado la Conselleria de Salut de la Generalitat. El perfil de Salut también detalla que nueve de estas personas han requerido el traslado a centros sanitarios, aunque mayoritariamente se han atendido contusiones, mareos y crisis de ansiedad.



Puigdemont: "Las cuotas de vergüenza a las que ha llegado el Estado hoy quedarán para siempre"

El presidente de la Generalitat ha dicho desde Sant Julià de Ramis que "la violencia por parte del Estado español no detiene la voluntad de votar". De hecho, aseguró, "deja aún más claro lo que nos estamos jugando hoy". Puigdemont ha lamentado "la intimidación y el miedo que está provocando el Estado" y reiteró que lo vivido hoy quedará para siempre. También ha asegurado que "Catalunya ha ganado más de lo que había logrado y que el Estado ha perdido más de lo que ya había perdido".

Ya no funciona el nuevo sistema para permitir la votación



El Gobierno asegura que ya no funciona el sistema informático anunciado a primera hora de esta mañana por el conseller de Presidencia, Jordi Turull, para permitir una nueva forma de votación. En rueda de prensa, Turull informó de que iba a estar en marcha un censo universal para que los catalanes pudieran votar en cualquier colegio electoral, incluso aunque sea sin sobres y con papeletas imprimidas desde casa. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo de Mariano Rajoy han informado de que el sistema informático con el que se pretendía desarrollar esa nueva forma de votación ya no funciona. Eso implica que el censo virtual no esté disponible y que los miembros de las mesas tengan que apuntar a mano los nombres de las personas que acuden a votar. Las fuentes citadas aseguran que, ante esta situación, la Generalitat está buscando en el Reino Unido una alternativa al sistema anulado

La Policía impide votar a Carme Forcadell

La Policía Nacional ha entrado en el colegio Nostra Llar de Sabadell (Barcelona), donde tenía previsto votar la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y ha requisado las urnas y las papeletas del referéndum. Varios furgones policiales se han desplazado sobre las 09:00 horas hasta esta escuela, situada en la céntrica calle Calderón de Sabadell, donde se habían concentrado varios cientos de personas que querían impedir la entrada de los agentes al colegio.



Empieza las votación en el colegio Fructuós Gelabert de Barcelona./ JAIRO VARGAS

Empiezan las cargas policiales

La Policía Nacional ha logrado entrar en el instituto Ramon Llull de Barcelona, uno de los puntos electorales del referéndum del 1-O, tras lograr superar el cordón ciudadano que se había establecido y reventar a mazazos la puerta de acceso para requisar las urnas. Una cincuentena de agentes antidisturbios de la Policía Nacional se ha personado a las puertas de este colegio, donde había un centenar de personas protegiendo su acceso. Tras varios momentos de tensión y varios forcejeos, los agentes han cargado contra las personas que allí se encontraban con porras y escopetas de pelotas de goma, prohibidas en Catalunya desde el año 2014 tras provocar una decena de lesiones graves, especialmente mutilaciones oculares, en casos que han acarreado la imputación de más de 30 agentes de los Mossos d'Esquadra.

Finalmente, han podido acceder al local. Al llegar a la altura de la puerta, los agentes han tenido que utilizar un mazo para poder acceder al edificio, donde han requisado las urnas, cuando la mesa electoral ya estaba constituía, mientras las papeletas han quedado repartidas por el suelo. Durante la intervención de la Policía Nacional, un helicóptero ha sobrevolado la zona, mientras los congregados levantaban las manos, mostraban papeletas y coreaban consignas como: "Somos gente de paz", "no tenemos miedo" y "votaremos".

Policía Nacional y Guardia Civil ante los concentrados en el colegio Ramón Llull de Barcelona./ EFE

La violenta reacción de las fuerzas de seguridad del Estado para paralizar la marcha del referéndum de Catalunya ha desatado las críticas a la actuación del presidente del Gobierno.

Puigdemont vota en Cornellà de Terri

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha evitado acudir al colegio electoral que tenía previsto y ha podido votar finalmente en Cornellà de Terri (Girona). Desde su cuenta en Twitter, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (Barcelona), Jordi Sánchez, ha colgado una fotografía en la que aparece Puigdemont introduciendo la papeleta en una urna, en una de las mesas habilitadas en un local de votación en Cornellà de Terri. "El presidente Puigdemont vota. No pueden silenciar la voz de un pueblo. Votaremos y ganaremos", ha escrito Sánchez.

La actuación de la Policía causa heridos, según informa la Cadena SER

El @semgencat s'endú un home que ha patit un atac d'epil•lèsia enmig de l'acció de la @policia. Una dona ha quedat ferida a la cara. pic.twitter.com/qheWf1DdrN — SER CATALUNYA (@SERCatalunya) 1 de octubre de 2017

La Policía entra en el pabellón donde debía votar Puigdemont para requisar las urnas



Medio centenar de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han entrado hacia las 9.15 horas en el pabellón deportivo de Sant Julià de Ramis (Girona), donde está previsto que vote el presidente catalán, Carles Puigdemont, para requisar las urnas y el material para votar. Más de un centenar de personas que estaban concentradas en el exterior del pabellón han intentado impedir entrar en el colegio, momento en que los agentes han intervenido.

Posteriormente, uno de los agentes ha roto con un mazo el cristal de la puerta, que había sido bloqueada, y los agentes han entrado en el pabellón, donde han buscado las urnas dispuestas para la votación y que habían sido escondidas por las personas que estaban en el interior. Mientras lo hacían, los presentes en el pabellón han gritado consignas como "Votarem".



Police at Carrer de Pau Claris have taken voting boxes and ballots. Now driving off. They were willing to use force, it turns out. @FT pic.twitter.com/2p5T6o19JF — Michael Stothard (@MStothard) 1 de octubre de 2017

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en Twitter: "Un presidente de gobierno cobarde ha inundado de policía nuestra ciudad. Barcelona ciutat de pau, no té por #MésDemocracia @marianorajoy"

Un presidente de gobierno cobarde ha inundado de policía nuestra ciudad. Barcelona ciutat de pau, no té por #MésDemocracia @marianorajoy — Ada Colau (@AdaColau) 1 de octubre de 2017

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que quien quiera votar en el referéndum impulsado por el Govern y suspendido por el Tribunal Constitucional "lo podrá hacer" y ha hecho un llamamiento al "civismo". Desde su cuenta en Twitter, Puigdemont se ha hecho eco del anuncio sorpresa del Govern de establecer un censo universal para que más de 5,3 millones de catalanes puedan votar en cualquiera de los colegios electorales previstos por la Generalitat. "Todos los que quieran votar lo podrán hacer. Haced lo que os convenza más: todas las opciones son igual de legítimas. ¡Hagámoslo con el civismo de siempre!", ha escrito Puigdemont.

Tothom que vulgui votar ho podrà fer. Feu el que us convenci més: totes les opcions són igual de legítimes. Fem-ho amb el civisme de sempre! https://t.co/96RhhWz7bC — Carles Puigdemont (@KRLS) 1 de octubre de 2017

"Policía y Guardia Civil SÍ cumplen las órdenes de la juez"

El Ministerio del Interior ha informado de que la Policía Nacional y la Guardia Civil ya han retirado material electoral del referéndum. A través de su cuenta de Twitter y de la etiqueta #EstamosporTI, que activó ayer al mediodía, Interior ha publicado dos mensajes. El primero dice: "@policia y @guardiacivil SÍ cumplen las órdenes de la juez y ya retiran material electoral del referéndum ilegal". En un segundo tuit Interior muestra en una fotografía las primeras urnas y papeletas incautadas en Barcelona y destaca que "los agentes continúan su despliegue en Catalunya". En la fotografía se pueden ver cuatro urnas, varios tacos de papeletas y paquetes cerrados con material electoral.

La Policía Nacional entra en los colegios



Agentes de la Policía Nacional han iniciado el operativo para tratar de evitar el referéndum. En el colegio Ramon Llull de Barcelona se ha presentado una veintena de policías nacionales antidisturbios, en donde han intentado entrar hasta el momento sin éxito porque se lo impide un centenar de personas.

La Policía Nacional se ha activado después de que los Mossos d'Esquadra se personasen anteriormente en diversos colegios electorales de Catalunya para levantar acta pero sin impedir el operativo del 1-O en muchos colegios.

El Gobierno responde: "Han liquidado cualquier vestigio de respetabilidad democrática"

El Gobierno considera que las nuevas instrucciones de la Generalitat sobre la votación del 1-O confirman que el Estado de derecho "ha desbaratado el referéndum ilegal" y certifica que han liquidado cualquier vestigio de respetabilidad democrática. En una primera valoración, el Ejecutivo rechaza el anuncio del conseller de la Presidencia, Jordi Turull. El Gobierno también subraya que, por primera vez en la historia mundial de las elecciones, "se cambian las normas de votación a 45 minutos de que ésta comience, con el único objetivo de forzar el resultado de la misma".

Rueda de prensa de Jordi Turull y Raül Romeva

El conseller de Presidencia, Jordi Turull, ha anunciado en rueda de prensa que todos los catalanes podrán votar porque el Govern ha habilitado un censo universal que podrá consultarse en todos los colegios electorales. De este modo, se podrá comprobar que una persona no vote más de una vez. "Se puede votar sin sobres porque el secreto de voto está garantizado por las urnas. Habrá papeletas en todos lados. Si hay alguien que traiga la papeleta de casa con el modelo oficial, todas estas papeletas podrán ser utilizadas", ha añadido Turull. El conseller también ha anunciado un grupo de académicos validará el desarrollo del referéndum.



Una mujer con su papeleta en el colegio Fructuós Gelabert de Barcelona./ JAIRO VARGAS

El censo universal, la sorpresa del Govern

La fórmula del "censo universal" ha comenzado a difundirse correr a primera hora de la mañana. Ayer se había puesto sobre la mesa y hoy se ha confirmado, según informan medios locales. Y parece que lo hará oficial el consejero de la Presidencia, Jordi Turull, en unos minutos. Todo el mundo podrá votar en cualquier colegio electoral de Catalunya gracias a un sistema informático ideado por el Gobierno de la Generalitat. Sólo una vez, pero en cualquier punto del país. De este modo, si se cierran puntos de votación, se podrá votar a los centros más cercanos.

Los Mossos se personan en varios centros y descartan cerrar por la presencia de demasiadas personas

Los Mossos d'Esquadra se han personado en la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat, y han levantado un acta en la que descartan cerrar el espacio por la presencia de demasiadas personas en su interior. Una pareja de agentes ha bajado de un coche patrulla, y las decenas de personas que custodian el espacio para votar en el referéndum de este domingo se han sentado en el suelo en una acto de resistencia pacífica. Los mossos han pedido hablar con apoderados, y tras llevar a cabo la notificación, han dicho que permanecerán en el punto de votación electoral.

Los Mossos han llegado al colegio Francesc Macià de Barcelona, pero se han ido. Las personas allí concentradas les han dicho que estaban celebrando un torneo de ajedrez./ JOEL KASHILA

Los Mossos d'Esquadra han comenzado a llegar minutos antes de las 7 de la mañana a los primeros colegios electorales que siguen abiertos y con presencia de numerosos ciudadanos en su interior. Sobre las 6:50 han llegado a la Escola del Treball, en el recinto barcelonés de la Escola Industrial, y minutos antes han llegado al IES Miquel Tarradell, del barrio del Raval. Poco antes han llegado al IES de Sant Just Desvern en Barcelona.

Más de 100 personas concentradas en el interior del Colegio electoral en la oficina de Benestar Social, del Departament de Treball, Afers Socials i Families de la Generalitat. /MARIÀ DE DELÀS

Una patrulla de dos agentes uniformados de los Mossos d'Esquadra ha llegado poco antes de las 7 horas al recinto de la Escola Industrial en Barcelona, uno de los colegios más grandes de Catalunya, y al constatar que había más de 500 personas concentradas en el patio han renunciado a entrar. La patrulla se ha quedado cerca de la puerta apostada tras trasladar las indicaciones; los dos agentes han renunciado a entrar ante la gran presencia de gente por seguridad. Al ver que los agentes ni siquiera accedían al recinto donde no hay ninguna restricción para el acceso los concentrados han empezado a aplaudir y a gritar: "Votaremos".

La escuela Tabor de Barcelona, a las 05.30 de la madrugada./ ELENA PARREÑO

Una pareja de Mossos d'Esquadra han salido de uno de los colegios electorales de Barcelona a los que han acudido poco antes de las 7, cuando los ciudadanos concentrados no les han dejado pasar. Ha sido en el IES Juan Manuel Zafra, donde los Mossos han llegado a la puerta y han dicho a la gente concentrada que querían entrar para ver que no se estaba haciendo ninguna actividad relacionada con el 1-O. Sin embargo, les han cerrado el paso, en silencio, y los Mossos se han ido poco después de llegar.

Las redes sociales empiezan a mostrar desde antes de las 6:00 horas que hay urnas en algunos locales donde se prevé votar. Entre los colegios electorales hay sedes de Barcelona, Badalona, Sant Joan Despí, Terrassa (Barcelona) y Tremp (Lleida). La movilización colectiva para custodiar los puntos de votación transcurre en un ambiente tranquilo y familiar. Sin embargo, la cuenta oficial de Twitter para la organización del referéndum independentista (@ref1oct) ha pedido que no se difundan fotografías de urnas y papeletas. "Si el material electoral ha llegado ya a vuestro centro no hagáis difusión. No demos pistas", dice el mensaje.

Hola, D. @marianorajoy. Ya hay urnas en colegios. Pero Vd tranquilo, hombre, que no es un referéndum. No se estresepic.twitter.com/9R8VL06PfJ — Luis del Pino (@ldpsincomplejos) 1 de octubre de 2017

Las primeras urnas llegan a primera hora de la mañana de este domingo a varios puntos de votación de Catalunya, para preparar el operativo para abrir los colegios a las 9:00 horas. En la ciudad de Lleida, un punto de votación ya tenía urnas dentro, a la espera de montar las mesas. En Badalona, en una biblioteca se ha preparado una sala con varias urnas y papeletas, identificadas por distritos para que cada ciudadano sepa dónde lo corresponde votar, según imágenes mostradas por TV3. Según testigos presenciales, en el IES Poeta Maragall de Barcelona, las urnas han llegado en un vehículo particular. Incluso los presentes han bromeado pidiendo paso porque llegaban "las pizzas". Otro tanto ha ocurrido en la Escuela de Idiomas de Sants (Barcelona).



En el colegio Fructuós Gelabert de Barcelona se han montado las mesas a las 06.30./ JAIRO VARGAS

Expira el plazo de desalojo con centenares de colegios ocupados por el 1-O

Miles de personas siguen ocupando y concentradas a las puertas de centenares de colegios electorales del referéndum del 1-O, pese a que los Mossos d'Esquadra han comunicado que a las seis de la mañana tenían que estar completamente desalojados para impedir la votación por orden del TSJC. En algunos de estos colegios electorales, pasadas las 6:45 horas, no había presencia de Mossos.

Imagen desde el interior del colegio Fructuós Gelabert./ JAIRO VARGAS

Son miles los ciudadanos que han secundado el llamamiento de la plataforma Escoles Obertes y de las plataformas soberanistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural y desde las cinco de la mañana han acudido a las puertas de los locales de votación para dar su apoyo a las centenares de personas que han pasado la noche en su interior.

En el pabellón de Sant Julià de Ramis en Girona, el colegio electoral donde prevé votar el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, permanecen concentradas un centenar de personas, con la puerta custodiada y protegida por un tractor, para evitar que sea cerrado. Además, varios dirigentes de la CUP han acudido a puntos de votación para dar apoyo a los concentrados, entre ellos la diputada en el Parlament Eulàlia Reguant, o el exconcejal anticapitalista en Barcelona Josep Garganté, que se ha personado en el instituto Vendruna de Barcelona.

Ambiente en el colegio Collaso i Gil. EFE/JCCárdenas

No obstante, los agentes llevan un acta en la que se detallan cuatro motivos que pueden alegar para no cerrarlos: la negativa a desocupar el local por parte de los congregados, la presencia de personas vulnerables, como niños o ancianos, la posibilidad de que se produzcan altercados y la imposibilidad de acceder al centro. A las seis de la mañana de hoy, al expirar el plazo dado por el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, miles de personas siguen concentradas en el interior y a las puertas de varios colegios electorales para la jornada del referéndum.

Los Mossos d'Esquadra tienen también la orden de requisar todo el material relacionado con la preparación del referéndum que encuentren en los locales, como urnas, lista de censo, papeletas y los ordenadores para tramitar la votación, si bien por el momento no consta que hayan decomisado ningún tipo de elemento. Si a los efectivos de orden público les resulta imposible desalojar a las personas de los locales, se establecerá una línea de entrada para impedir que entre nadie más, "dejando salir a las personas que estén en el interior cuando así lo deseen".



Los Mossos d'Esquadra tienen la orden de Trapero de actuar en todo momento siguiendo los principios de "congruencia, oportunidad y proporcionalidad", limitando el "uso de la fuerza" en caso de tener que repeler agresiones a terceros o a la propia policía. Por el contrario, en los casos de "desobediencia pasiva", el uso de la fuerza policial no puede ir más allá del "acompañamiento" de personas hasta el exterior del centro para permitir abrir un pasillo que deje acceder a la policía.

Crece la afluencia de personas a las puertas de los colegios en Catalunya

La afluencia de personas dispuestas a participar en el referéndum ha comenzado a crecer a partir de las 5 de la mañana ante los colegios y locales de Catalunya designados como puntos de votación, en respuesta al llamamiento hecho por la plataforma soberanista Escoles Obertes. En asambleas celebradas anoche en los colegios donde se han concentrado personas para pasar la noche se pidió que a las 5 de la mañana acudieran ya el máximo número de votantes ante la previsión de que la policía llegara a esa hora para desalojar y precintar los colegios.

En las asambleas se dieron instrucciones para oponer una resistencia pasiva y pacífica si la policía acudía a desalojarles. Algunos de los concentrados han expresado que han acudido al colegio porque quieren ser los primeros para ser escogidos presidentes y vocales de mesa, en caso de ser necesario.

Encierro en el colegio Fructuós Gelabert de Barcelona la noche antes del referéndum. /JAIRO VARGAS

El 1-O centra los editoriales de los periódicos de papel

El referéndum centra hoy los editoriales de las principales cabeceras, que los han destacado en sus portadas impresas y digitales. En un editorial titulado 'El País, con el Estatut' y publicado en portada, la cabecera asegura que no se puede pactar con los "golpistas" que promueven la consulta, sino dialogar para incrementar el autogobierno. El editorial de El Mundo, titulado "La hora del Estado de derecho y de defender la Constitución", considera que el "referéndum ilegal" se trata "del mayor reto al que se ha enfrentado la democracia desde el 23-F" y "la materialización del desafío con el que el independentismo pretende liquidar la soberanía nacional".

En una pieza titulada "Por la unidad de España", Abc expone que "España no puede ser humillada por un nacionalismo traidor y desleal". La Razón, en un editorial titulado "Hoy no habrá referéndum", califica el 1-O de "intentona golpista" y lo define como "uno de los desafíos más serios que ha recibido la democracia española desde la Transición" por atacar la "misma esencia" del sistema constitucional.

La Vanguardia hace un "llamamiento a la serenidad" en una pieza titulada "Por el bien de todos". En el artículo, el diario aprecia "riesgo" de que el clima de desencuentro político "se traslade a la calle y se agrave en ella". A juicio de La Vanguardia "no hay razones para dar apoyo alguno a una convocatoria de parte e ilegal" y que "es obvio que no reúne los mínimos requisitos democráticos ni presenta las garantías imprescindibles". El Periódico expone en "Democracia, ley y convivencia" que el independentismo ha superado en los últimos meses "todos los límites imaginables" en el plano legal, político y cívico. Y califica de "fiasco", al margen de lo que hoy ocurra, el intento de organizar un referéndum "sin una clara mayoría en el Parlament, sin el acuerdo con el Estado y sin ningún aval internacional".



Varias personas duermen en sacos durante el encierro en el colegio Fructuós Gelabert de Barcelona. /JAIRO VARGAS

Tractores aparcados ante colegios en 30 pueblos

Payeses catalanes, convocados por los sindicatos agrarios, han aparcado esta madrugada sus tractores ante colegios en una treintena de poblaciones, la mayoría de las comarcas de Lleida, pero también en Vic y Tordera, ha informado la Asamblea Pagesa.

En el municipio de Alcarràs, los tractores, excavadoras y otra maquinaria pesada han sido atravesados en las calles que dan acceso a los colegios con el fin de dificultad el acceso de la policía si acude para precintar los colegios para la votación del 1-O, como ha ordenado el TSJC. El alcalde de la localidad, Miquel Serra (ERC), ha asegurado que ya tienen "las urnas y las papeletas y todo está preparado" para votar en el referéndum unilateral de autodeterminación, suspendido por el Constitucional, cuando se abran los colegios electorales.

Carles Puigdemont visita un colegio

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha visitado a última hora de esta pasada noche la escuela Verd de Girona, donde estudian sus hijas, con el objetivo de dar ánimos a las personas que se han concentrado en el lugar con el objetivo de impedir el cierre, ordenado a las 6.00 horas. Centenares de personas pasan su segunda noche en escuelas, institutos y otros centros designados como colegios electorales para el referéndum de este domingo, para impedir su desalojo por parte de la policía.



Desde el viernes, jóvenes y familias se han instalado en los centros educativos para intentar evitar que la policía impida su uso el 1-O, como ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. De hecho, los Mossos d'Esquadra se han personado este fin de semana en unos 1.300 colegios para avisar a sus ocupantes de que debían desalojar las instalaciones antes de las 06:00 de este domingo.

Según el Gobierno, sólo en unos 160 colegios hay personas 'acampadas', mientras que la plataforma Escoles Obertes sostiene que superan el millar. Por ahora, la situación es de absoluta tranquilidad y los ocupantes siguen en el interior de colegios y demás centros, donde desde el viernes se han organizado múltiples actividades extraescolares para mantener abiertas las instalaciones.

El TSJC ha dado orden a los Mossos de que impidan el referéndum del 1-O y que requisen material relacionado con la votación, como urnas, papeletas o listas de censo, en el interior de colegios, institutos y otros puntos para votar. El gobierno catalán ha previsto 2.315 colegios y 6.249 mesas electorales en toda Catalunya y un dispositivo de 7.235 personas para intentar que este domingo 1 de octubre un total de 5.343.358 catalanes puedan votar en el referéndum.