Hasta ahora, ninguno de los miembros de la familia Pujol Ferrusola había dado ninguna entrevista a un medio de comunicación, desde que el padre y expresident de la Generalitat confesase que había ocultado en Andorra la herencia del "avi [abuelo] Florenci". Josep, fundador de la consultora Europraxis –comprada luego por Indra–, se fue a Miami con su familia en plena eclosión del caso Pujol y regresó después asustado de lo que les estaba pasando a sus hermanos.

Josep Pujol Ferrusola (Barcelona, 1963) ha sido el único de los hermanos no imputado –hasta que se le incluyó en la causa del presunto delito fiscal por aquella herencia– y siempre ha querido explicar los asuntos de su familia, pero nunca parecía ser el momento procesal oportuno. Finalmente, habla en exclusiva para Público.

Los hermanos Cierco, accionistas mayoritarios de la Banca Privada d'Andorra, están aportando documentos que incriminan a la familia Pujol. ¿A qué se debe eso?

Bueno, no sé, debe ser una estrategia de defensa de ellos… Porque, claro, ellos tienen un grave problema: que han perdido un banco. Y ellos han puesto querellas para recuperar su dinero... en la medida que se pueda, porque yo no sé si podrán recuperarlo con un Gobierno tan pequeño como es el andorrano. Porque 300 millones, que es lo que piden ellos, en un Gobierno como el andorrano debe ser el presupuesto de bastantes años. Entonces, supongo que después de esta causa tienen que venir a España, porque lo que están tratando de demostrar es que el banco no lo perdieron por su mala gestión sino porque hay una maniobra detrás, orquestada, para tumbarles la licencia y el banco. Ellos atribuyen todos los problemas que han tenido al caso Pujol: lo que les cae a ellos cuando hay la transferencia de cuentas desde Andbank, que es el resultado de la fusión de la Banca Agrícola y la Banca Reig, que es donde había tenido la familia [Pujol] el dinero desde toda la vida, desde los años 90.

¿Por qué se transfiere ese dinero a la BPA?

Hay un momento en que el Andbank dice que no se puede seguir porque por compliance [cumplimiento de las normas legales] tienen que cerrar esas cuentas y la familia Pujol se tiene que ir. Entonces, esto es a finales del 2010, se transfiere el dinero desde Andbank a la BPA. Porque la BPA no ve tanto problema. Se le explica el origen del dinero, se le dice que el dinero viene de esta herencia, del avi Florenci, y dicen: “Ah, vale, nos parece bien”. Se pasa el compliance y se abren las cuentas en la BPA. Pero se abren con lo que hay. Porque no hay nada más.

¿Cómo se inicia la investigación policial?

Cuando la Policía española empieza a trabajar para conseguir las cuentas de la familia Pujol en Andorra, montan un proceso de chantaje… supuestamente, claro, porque eso debe comprobarse, pero eso es lo que dicen ellos mismos. Los Cierco y Joan Pau Miquel [consejero delegado de la BPA] afirman que les chantajearon. Si ellos pueden demostrar que perdieron su banco a causa de una extorsión tendrán materia, pero la tendrán contra el chantajista, que es la Policía española. Así que esto puede acabar costando dinero al Gobierno español.



En cualquier caso, ellos han cometido un delito según las leyes andorranas, porque ellos han estado aportando información…

Han cometido un delito, seguro. Segurísimo. Porque en Andorra existe un delito contra el secreto bancario y ellos han reconocido que han dado esa información.

El comisario Villarejo, para apoyar a los Cierco, certifica ante notario que es el autor de una serie de notas informativas de Interior en las que dice tener la certeza de que la familia Pujol posee en cuentas andorranas entre 1.500 y 1.800 millones de euros…

Esa es la fantasía de Villarejo… El número mágico de Eduardo Inda son 3.000 millones; me parece un número increíble

Esa es la fantasía de Villarejo… El número mágico del señor Eduardo Inda –que seguramente se lo ha dado algún policía que pertenece a esa policía patriótica– son 3.000 millones, que a mí me parece un número increíble. No se me ocurre ni el 3% de qué es 3.000 millones, porque el número es tan grande que no sé cuántos presupuestos del Gobierno de la Generalitat daría. Todo porque alguien no se conforma con los números reales que filtra alguien desde Andorra, porque le parecen demasiado pequeños. Y son los reales: los 2,5 millones procedentes de la herencia. Que, básicamente, son los dos millones de dólares que heredan del abuelo Florenci en los años 80. Y, claro, es pequeño porque está muy lejos de los 3.000, no nos olvidemos: “Tienen mínimo 1.500 millones. En el banco tienen mínimo 500 millones”. El primer informe de la UDEF: “Hay 150 millones en Suiza…” Mira, esto es muy fácil: en 2018 se levantará el secreto bancario de la mayoría de países que hoy todavía lo tienen y sabremos si la fantasía esta de si los Pujol tienen tantos millones en Suiza, es verdad o mentira.

En cualquier caso, estas acusaciones son como las de Pallardó [Rafael, imputado en la Operación Emperador por blanquear dinero de la mafia china en el BPA, que ha acusado de coacciones a los fiscales del caso 3%], quien por cierto comparte abogado con los Cierco: precisamente Javier Iglesias, el amigo de Villarejo que me citó en su despacho en Madrid, donde el comisario me amenazó con destruir a la familia si nuestro padre no renunciaba al soberanismo.

¿Por qué los Cierco están dando información sobre Andbank, que no es su banco, directamente al fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix? ¿Ha tomado Moix personalmente las riendas del caso Pujol?

No lo sé. Pero, sí, efectivamente ellos han ido a hablar directamente con Moix y han dado información de cuentas del Andbank, alguna de las cuales es falsa. Por ejemplo, entre los documentos que han mandado los Cierco, procedentes de Andbank, hay una cuenta de mi hermano Jordi en la que se dice que es cotitular mi cuñada Anna Vidal, esposa de Oriol Pujol. Cosa que es una absoluta mentira. Anna tenía una cuenta con su marido, que cerraron cuando mi hermano se quiso ya dedicar en serio a la política y le transfirió el dinero a Jordi. Pero han querido alargarlo y han dicho que Anna es todavía cotitular de una cuenta con Jordi, cosa que es totalmente mentira: no hay ninguna firma ni ningún escrito de Anna, que no tiene firma en esa cuenta…

¿Qué hay de las operaciones en países extranjeros que aparecen en el famoso pendrive que apareció "ordenando los cajones" de la Policía?

Completamente legales. Pero esto, ¿qué tiene que ver con la corrupción? Eso son negocios que debía hacer Jordi con su socio Jordi Puig…

Sí, y con la empresa de López del Hierro [marido de Cospedal]...

Sí. Eso es una compañía de Madrid que se llama Ibadesa [propiedad de López del Hierro y su sobrino, José Herrero de Egaña] que ha funcionado como todas las compañías españolas que se dedicaban a exportar o a hacer proyectos en el extranjero. Que es entender qué países eran prioritarios para España y a cuáles estaba dispuesta a dar financiación para esos proyectos, ya sean créditos CESCE [fondo de apoyo a empresas]… Así han funcionado todas las empresas españolas. Antes de ir a un país miras si hay financiación o no la hay. Si no la hay, no te esfuerces, porque el país de turno –sea Costa Rica o Burkina Faso– si no tiene dinero, no te compra. Con lo cual, ese país necesita un crédito, necesita financiación. Y eso es lo que hacía Ibadesa, un negocio completamente legítimo. Y dependía de quién mandaba en España en ese momento, si eran socialistas o populares. Esa compañía es de unos señores de Madrid, yo no tengo ni idea…Estos crean una filial en Catalunya, pequeñita, para intentar levantar negocios para empresas catalanas, porque también hay constructorcillas –más pequeñas, obviamente–, de una cierta tecnología… Pues en esa compañía participa Jordi Puig que no es el socio, sino el que comparte despacho con mi hermano Jordi...

El hermano de Felip Puig [exconsejero de la Generalitat por CiU]…

Pero, ¿cuál es el caso Pujol? Supongo que no es cómo se han gastado el dinero, sino cómo lo ganaron. Y cómo lo ganaron cuándo. Supongo que será cuando tenían el poder. Porque lo que ganaron cuando no tenían el poder, eso tiene poca chicha. Y el poder lo tienen hasta el año 2003. No. “Es que luego se hicieron gestiones en el 2007…” ¿Para qué? Si tú no puedes influir en un funcionario público porque no tienes poder, no tienes capacidad… Es decir, de 1980 hasta 2003. Veintitrés años de poder. Suponiendo que hubiera algún tipo de tráfico de influencias o de cohecho, estaría bastante prescrito, pero se esfuerzan en demostrar que ha habido un origen ilegítimo del dinero para acusar de blanqueo de capitales. Pero ¿qué sentido tiene investigar si has cobrado una comisión por haber intercedido entre una constructora española y el Gobierno de Gabón para hacer una carretera? No lo entiendo.

¿Pero ese entramado no está conectado al caso 3%?

No, nada que ver. Fíjate que en el caso 3% de Pujol no se habla.

Bueno, Artur Mas es en ese momento el presidente de Convergència…

Sí. Y fíjate que en el caso Palau, Pujol tampoco aparece. Ni uno de los Pujol. Por eso te digo: Jordi está en la cárcel. Muy bien, pero delito fiscal no lo hay. Y si pudiera haberlo, por algún tema de Andorra, el juez tiene que considerar que la información que han mandado desde allí no puede ser usada para delito fiscal o blanqueo de capitales porque son dos delitos que en Andorra no existen. Segundo, ¿riesgo de huida? ¿Después de cinco años? ¿Capacidad de destruir documentos? Después de cinco años, si no los ha destruido alguien... ¿Haber usado su dinero? Es que dicen que ha habido un alzamiento de bienes… Bueno, ¿cuánto tiempo tendrá que estar dentro, por un alzamiento de bienes? ¿Hasta que acabe la instrucción? Cuando tiene todas las cuentas embargadas, cuando no puede disponer de dinero de ningún tipo. Todas sus cuentas de aquí y de cualquier lugar del mundo están embargadas. Hay mucha política aquí. Esto es un proceso de linchamiento público y de acallar problemas de otros partidos, y ahora ha tocado esto.

En los últimos registros se han llevado las anotaciones del ‘avi Florenci’…

El avi Florenci le escribió a mi madre: "Conmigo, para esas aventuras [políticas] no contéis más"

Sí. Florenci tenía unas libretitas donde apuntaba todo su historial financiero. Eso se lo llevaron, pero estamos hablando de los años 60. Ahí ya se demuestra que era un tipo que en los años 60 movía cifras de 10, 20, 30 millones de pesetas de la época, que era mucho dinero. Porque cuando yo nací un piso valía 200.000 pesetas. Y luego hay una carta que mi abuelo mandó a mi madre. Una carta importante pero que básicamente era su opinión sobre cómo gestionaba mi padre sus finanzas y su actitud de lo que sería en el futuro. Y venía a decirle: “Oye, mira, tu marido es muy osado en las inversiones… Ya sé que hemos ganado mucho dinero con el laboratorio, pero me está haciendo meter dinero en el Correo Catalán, he metido dinero en la Enciclopedia [Catalana], en otros proyectos, y yo no lo veo claro. Así que a partir de ahora todo el dinero que tenga me lo guardo para ti y para tus hijos. Pero conmigo, para estas aventuras, no contéis más”. Y aquí el problema que tenemos es que la última página, en la que ponía las instrucciones por si pasaba algo, la tiró mi madre, por miedo. Pero la parte central de la carta está. ¿Sirve como para justificar un legado? No. Sirve para justificar que es un tío que ya movía dinero de la época y que estaba muy preocupado por cómo quedaría su hijo que se había obsesionado con el tema de la política. Este es un documento que es de los años 70, obviamente antes de que fuera presidente.



¿Y la nota en clave religiosa sobre la "madre superiora"?

Lo de Madre Superiora es una broma que se inventa el gestor bancario, Pallerola, a raíz de una broma de Jordi del 'mossen'

Eso lo han aportado también los Cierco y no lo reconocemos. Mejor dicho, esa misma orden de transferencia de dos millones de las antiguas pesetas de la cuenta de mi madre a la de Jordi –una de las tres únicas transferencias que hace ella desde su cuenta en 18 años en esa entidad– ya había sido aportada antes en la causa con una nota manuscrita... del gestor bancario, Josep Maria Pallerola, que identifica a Marta Ferrusola como la "Madre Superiora" en tono de guasa y en una agenda donde escribe sobre una orden recibida telefónicamente. Una broma que procedía del principio de la relación con él, cuando mi hermano Jordi lo conoció y empezó a decirnos que parecía un cura y a dirigirse a él a veces por escrito como "mossen". Eso era broma, pero de ninguna manera era un código... ni mi madre escribía esas cosas, como queda demostrado en todos los documentos auténticos aportados a la causa.

Actualmente, a tu hermano Jordi lo han encarcelado acusándolo de alzamiento de bienes...

Si te lees todo el recurso de la defensa, todos los movimientos bancarios están explicados, uno por uno… Obviamente, no hay ningún movimiento de cuentas a partir del momento en que las cuentas están bloqueadas. Pero antes de que te bloqueen tus cuentas, puedes hacer con tu dinero lo quieras. Si yo tengo una deuda que firmé en 2011, la puedo pagar. Porque la situación patrimonial de una persona es lo que tienes, menos lo que debes. Si él debía ese dinero, ya no era suyo. Está explicado de pé a pá. Él lo explicó: “He tenido que pagar ese dinero y además hay cosas que no me han ido bien”. ¿Es ése un motivo para meter a alguien en la cárcel? No puede disponer ni de un euro, porque tiene todas las cuentas embargadas… Ahora bien, la presión mediática y social era tan bestia… y el juez no se cree lo de la herencia, pero si cree que tiene un origen ilegítimo, tiene que demostrarlo. Y lleva cinco años sin que haya ningún caso en el que se diga: “Operación X, el señor Y ha pagado tanto por ciento que se ha ingresado en esa cuenta”. La única manera de meter a Jordi en la cárcel era en fase de instrucción, porque después… es difícil por delito fiscal. Porque es el único delito que se le imputa. No se le imputan delitos de cohecho, ni de prevaricación, ni de tráfico de influencias, ni tampoco a mis padres. Sólo se le imputan delito fiscal, blanqueo de capitales y falsificación de documento mercantil. Si tú has hecho una factura y no corresponde al servicio que te han prestado, se podría interpretar que hay una cierta falsificación. Me parece muy poquita cosa, comparado con los supuestos 3.000 millones robados… Aparte de la fiscalización de los últimos 30 años de tu vida: “Me voy a enterar de todo lo que has hecho tú en 30 años, hasta el último movimiento de tus cuentas”. Yo creo que eso no lo resiste nadie…