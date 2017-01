El PP y el PSOE acuerdan un decreto para la devolución de las cláusulas suelo

Madrid.- Los dos partidos mayoritarios han alcanzado un acuerdo sobre el contenido de un decreto ley para la devolución de las cláusulas suelo, cuando sean consideradas nulas, después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado diciembre.

Así lo han confirmado fuentes negociadoras, después de que los contactos se reanudaran este lunes y se intensificaran en la tarde de ayer martes y esta mañana. El principio de acuerdo ha sido avanzado ahora por la Ser.



El acuerdo incluye una condición que el PSOE consideraba irrenunciable: que el banco sea el que certifique los intereses que ha cobrado al cliente, y no que sea el consumidor el que los aporte.



El Gobierno tenía previsto aprobar un decreto el pasado viernes que daba todo el poder a la banca en la negociación frente al consumidor, pero se echó atrás después de las protestas desatadas entre la oposición y los consumidores al conocerse el borrador difundido por Público en exclusiva.



Fuentes jurídicas elevan a 20.000 las demandas presentadas por los consumidores contra los bancos en el último mes y medio.



A esta cifra habría que sumar las 4.000-5.000 demandas que los jueces tenían paralizadas a la espera de la resolución del TJUE y que han comenzado a sentenciar, después de que el Tribunal Europeo considerara que los intereses de estas cláusulas abusivas deben ser devueltas desde que se firmó el crédito hipotecario y no desde el año 2013 como fijó el Tribunal Supremo.



De ser cierta la cifra de 20.000 demandas presentadas, el alcance del decreto llegaría tarde, ya que establece un sistema para agilizar las devoluciones antes de judicializar una reclamación.



El Consejo General del Poder Judicial no ha realizado estimación alguna, o al menos no ha sido difundida. Tampoco ha establecido algún plan de refuerzo de los juzgados mercantiles o de primera instancia afectados, a diferencia de lo que ocurrió con las Preferentes.



El decreto ley será aprobado en el Consejo de Ministros del próximo viernes y entrará en vigor el mismo sábado.



Por su parte, Podemos tiene previsto presentar una Proposición No de Ley en el Congreso para ayudar a resolver este conflicto y las cláusulas abusivas en general.



Queda por aclarar si el Gobierno tramitará el decreto en las Cortes Generales, como pretendía al principio.



El primer borrador fue elaborado por el ministerio de Economía, pero en este segundo borrador se ha incorporado el Ministerio de Justicia.