Rajoy asegura que no tiene el "plan B" de adelantar las elecciones si no se aprueban sus Presupuestos para 2017

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que espera "buena voluntad por parte de todos" para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y ha recalcado que su único plan es sacar adelante esas cuentas públicas, por lo que no iba a "entrar en planes B", en alusión a un posible adelanto electoral.



"En planes B no voy a entrar. Lo que yo tengo es un plan A que consiste en aprobar los Presupuestos Generales para el año 2017", ha declarado Rajoy en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa con el primer ministro de Portugal, António Costa.







Así se ha pronunciado al ser preguntado con qué líderes políticos ha hablado ya para intentar sacar adelante las cuentas públicas y si tiene un plan B en caso de que no puedan salir adelante, como podría ser la convocatoria de elecciones generales.



Rajoy ha admitido que ha tenido "algunas conversaciones" con la oposición pero no ha querido detallar con quién. Eso sí, ha señalado que también están realizando contactos en ese sentido la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando.



Lo urgente es aprobar el techo de gasto

El jefe del Ejecutivo ha indicado que en este momento lo "urgente" es aprobar el techo de gasto para 2017 y los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública porque, según ha explicado, eso permitirá a las comunidades y corporaciones locales tener "unas reglas de juego claras" y "poder financiar su déficit de cara al futuro".



"Me gustaría poder aprobar los Presupuestos. Hablaremos con todo el mundo e intentaremos llevarlos a buen término. Y espero que haya buena voluntad por parte de todos", ha afirmado, para insistir en que "tan malo es no tener Gobierno no tener un Gobierno que no pueda gobernar".



En este sentido, Rajoy ha subrayado que a lo largo de este proceso de negociación él va a mantener una actitud "positiva", intentando "llegar a entendimientos" y "escuchar a todos". Según ha dicho, a él lo que le preocupa es hacer unas cuentas públicas para que España siga con crecimiento económico, creando empleo y "cumpliendo" los compromisos con Europa sobre el déficit.

Pide a Puigdemont que acuda a la Conferencia de Presidentes

Rajoy ha mostrado también su confianza en que el presidente catalán, Carles Puigdemont, acuda finalmente a la Conferencia de Presidentes que convocará antes de final de año, y le ha dicho que no pierde nada por asistir a una reunión de ese tipo.



"Me gustaría que todos los presidentes de comunidades autónomas vinieran a ese tipo de reuniones, entre otras cosas porque nada se pierde por asistir a una reunión de esas características", ha subrayado Rajoy al ser preguntado por la posibilidad de que Puigdemont no asista al encuentro, que el presidente del Gobierno tiene intención de convocar antes de que acabe el año, según ha avanzado esta mañana en la Junta Directiva Nacional del PP.



Se trata, ha recordado, de que el jefe del Gobierno y los presidentes autonómicos intercambien opiniones sobre cuestiones como la situación general del país o los retos que hay por delante, entre ellos el crecimiento económico y la creación de empleo o el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la UE.



"Hablar es siempre positivo. A veces se llega a acuerdos y a veces no, pero nada se pierde por ello y por lo tanto a mí me gustaría que el señor Puigdemont viniera y que vinieran todos", ha insistido.