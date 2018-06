Una propuesta del PSOE que reclama un nuevo reparto de representación en el comité de expertos que debe seleccionar a los candidatos para renovar el Consejo de Administración de RTVE ha frenado, de nuevo, la aprobación del concurso público para renovar la Corporación.

La Mesa del Congreso se ha reunido este martes para estudiar las bases del concurso público, pactado en un inicio por la oposición, una vez corregidas por los servicios jurídicos del Congreso y del Senado, después de que se detectaran algunas incompatibilidades entre el reglamento y la ley de RTVE.

Sin embargo, este documento no se ha aprobado finalmente porque el PSOE ha aportado una propuesta para modificar la formación del comité de expertos.

Los expertos que examinan a los aspirantes

Son los grupos parlamentarios quienes, según las bases, deben elegir a los miembros de este órgano en función de su proporcionalidad en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación de RTVE y sus Sociedades. Ahora, los socialistas quieren que esta proporcionalidad dependa, directamente de la formación de cada Cámara.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha explicado que tras estudiar el informe de los letrados había cuestiones que su formación no podía admitir porque "no era compatibles con la pluralidad" del Congreso. "Depende de como se elija la comisión de expertos, algunos grupos tienen capacidad de veto", ha explicado, para aclarar que la propuesta del PSOE no es nueva, sino que trata de regresar al primer acuerdo al que llegaron la mayoría de grupos.

"Se trata de que tengan presencia los grupos más pequeños también", ha explicado la vicepresidenta segunda del Congreso, la diputada del PSOE Micaela Navarro, al fin de la reunión. El secretario segundo de la Mesa, el también socialista José Luis Gordo, ha insistido en que, actualmente, la representación no está equilibrada.

A pesar de esta situación, los representantes del grupos socialista se han mostrado esperanzados en que todo se acabe solucionando con un acuerdo en la reunión de la Mesa de la próxima semana.

Ciudadanos y Podemos lo estudiarán

Sin embargo, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ya ha advertido de que ella no se va a mover de lo que dicen los servicios de la Cámara, por seguridad jurídica. "Por mi, hoy estaría aprobado y la semana pasada", ha apuntado Pastor, visiblemente enfadada. "Creo yo que ya está bien de tanto tiempo", ha declarado a los periodistas.

Desde Ciudadanos y Unidos Podemos no se han posicionado sobre la nueva propuesta socialista y se han limitado a señalar que tienen que estudiarla. El secretario tercero de la Mesa, el diputado de En Comú Marcelo Expósito, ha señalado que se trata de "ajustar detalles". Además, ha indicado que su grupo está "en desacuerdo sobre algunos aspectos" que se consideran jurídicos y que, a su juicio, son "de enfoque" y, por lo tanto, "no tienen por qué ser modificados" por los letrados.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Cámara Baja, Juan Carlos Girauta, ha señalado que su formación estaba en la postura de "respetar el informe de los letrados" y, por tanto, dar su visto bueno este martes al concurso. "Lamentamos que a estas alturas se propongan cosas nuevas, pero lo estudiaremos y diremos algo", ha concluido.