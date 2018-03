El cabreo de un grupo de pensionistas con un dirigente del PP y la lección de dignidad de una jubilada

Los pensionistas están cabreados. Mucho. Y este domingo lo han vuelto a evidenciar. El Objetivo de La Sexta ha juntado a un grupo de jubilados con representantes de PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos. El programa invitaba a debatir sobre las pensiones, pero ese debate ha derivado en duros reproches lanzados por parte de los pensionistas presentes en plató a los políticos.

Gerardo Camps, diputado del PP, ha sido el gran centro de las críticas. El también exvicepresidente de la Generalitat valenciana ha vivido en directo el cabreo de los pensionistas con la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy. "¿Nos van a devolver el dinero? Nos van a subir ese 5% que hemos perdido en el 2019 más el índice del coste de la vida, porque si no todo será un engaño", le recriminaba un pensionista. A lo que el político ─que, según trascendió en mayo de 2016, se gastó 553.000 euros en comidas de lujo entre 2007 y 2011─ le responde, sin dar más explicaciones, que "los datos no son reales, no voy a perder el tiempo entrando en debates".

Camps también ha provocado el enfado del público con una polémica declaración. "Ese esfuerzo que hacen los pensionistas de no tener diez euros más al mes es un esfuerzo para ellos, sí, pero lo realmente importante es que multiplicado por nueve millones de pensionistas es un esfuerzo que se hace para mantener el sistema sostenible hacia el futuro". Tras sus palabras se han sucedido los reproches desde el público y los gestos de indignación.

Cada vez que abre la boca Gerardo Camps (Camps tenía que ser, no debe de haber un solo Camps con vergüenza en el PP) miles de pensionistas indecisos acudirán a las manifestaciones convocadas en toda España el día 17 por la subida de las pensiones. Dentro video👇#ObjetivoPensiones pic.twitter.com/TYYIiA1YDy — Javierito Stone (@javieritostone1) 11 de marzo de 2018

Pero, sin duda, el momento de la noche lo ha protagonizado Cristeta Peraile, pensionista de 69 años, que ha puesto en su sitio a todos los partidos politicos. "¿No tienen dinero para nosotros? Nos hemos pasado la vida trabajando, pasamos con lo mínimo y que encima tengan el valor y la poca vergüenza de querer rebajarnos lo poco que nos dan. ¡No hay derecho a eso! Ahora se van a enterar ustedes, todos, el día de las elecciones se van a dar cuenta de la clase de gente que hay en España. Hasta ahora estábamos todos dormidos y ya es hora de que despertemos", ha dicho antes de recriminar al representante del PSOE que su partido pactara con el PP la reforma del artículo 135 de la Constitución.