Miles de mujeres han tomado las calles de Madrid para luchar contra el sistema patriarcal. Con lemas como ‘stop a la cultura de la violación’, ‘esto es una guerra’ o ‘ya no tenemos miedo, ahora tenemos rabia’, han mostrado su repulsa hacia la sentencia del juicio de ‘La Manada’ que las manifestantes han calificado como “vergonzosa”.

La marcha ha comenzado frente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para finalizar ante el Tribunal Supremo. Allí las convocantes han tomado la plaza para leer un manifiesto en el que han denunciado la cultura de la violación actual. Carlota Ortega, portavoz del movimiento feminista de Madrid, declara que la sentencia de ‘La Manada’ “es muy grave porque mina la confianza de todas las mujeres en las instituciones judiciales y en el Gobierno”.

“Hemos decidido manifestarnos desde el Ministerio de Igualdad hasta el Tribunal Supremo porque son dos claros ejemplos de la justicia patriarcal de nuestro país”, afirma Merche Ruiz, otra portavoz del movimiento feminista de Madrid. Tras la noticia conocida este viernes sobre la reforma del código penal, Ruiz cree que se trata de “un claro ejemplo de la justicia patriarcal”, ya que esta reforma será “llevada a cabo únicamente por 20 hombres y por ninguna mujer”. “Tanto nuestros cuerpos como nuestras opiniones están sometidas bajo las opiniones de los hombres", por ello la portavoz considera que “es muy importante dar una perspectiva de género en todas las instituciones, pero sobre todo en el ámbito jurídico”.

Cientos de personas, en su mayoría mujeres, han protestado esta tarde frente al Tribunal Supremo de Madrid contra la sentencia de La Manada, tras la manifestación iniciada en el Ministerio de Sanidad. EFE

Frente a un Ministerio de Igualdad que ha colocado un lazo morado en la puerta, las manifestantes piden a la Ministra de Igualdad, Dolors Montserrat, que pelee por la igualdad de las mujeres: "Tenemos un poder muy grande y no debemos permitir que sentencias como estas dejen a la mujer a la altura del papel pisado”.

“Parece que no han servido de nada todos estos años de lucha y de consecución de derechos, que una sentencia tira por tierra y cuestiona más la actitud de la víctima que la del agresor”, algo que una de las mujeres convocadas tacha de “vergonzoso”.

La protesta se ha escuchado también en las calles de Galicia o Cantabria, donde se ha reivindicado una sociedad libre de machismo y se ha denunciado la complicidad social con las agresiones a las mujeres en distintos ámbitos sociales y profesionales, incluidos los de la música y el cine.

Unas dos mil personas se han manifestado esta tarde por el centro de Santander con el convencimiento de que los acusados en el juicio a ‘La Manada’ deberían haber sido condenados por violación y no por abusos, informa Efe. En la pancarta que ha encabezado la manifestación se podía leer "no es abuso, es violación". También se han escuchado gritos de ánimo y apoyo dirigidos hacia la víctima y se han visto carteles en los que se apuntaba que "la manada no son cinco, la manada es el sistema".