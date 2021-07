Alberto Garzón lanza una campaña para sensibilizar por el excesivo consumo de carne

El ministro de Consumo Alberto Garzón se confiesa preocupado. Lo hace frente a la cámara, tras él yace un frondoso jardín que parece auspiciar cada una de sus palabras. "Estoy preocupado por la salud de nuestra planeta", empieza diciendo.

En un vídeo de apenas seis minutos, Garzón desgrana la problemática del excesivo consumo de carne en nuestro país, así como los daños colaterales que tiene este consumo en nuestra salud y en la salud del medio ambiente. "Sin planeta no tenemos vida, sin planeta no tenemos salarios, sin planeta no hay economía, y nos lo estamos cargando", denuncia.

Bajo el título 'Menos carne. Más vida', Garzón pretende así promover una mayor sensibilización con este asunto. Un problema no menor, como diría aquel, que está esquilmando nuestros recursos y que nos obliga a tomar medidas de carácter urgente. "No pretendo echar la bronca a nadie, sino reflexionar antes de que el problema se convierta en crónico".

Porque los datos que se barajan son ciertamente preocupantes. Tal y como se detalla en el vídeo, el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, mientras que para que tengamos 1 kilo de carne de vaca se requieren 15.000 litros de agua.

Junto al discurso del político se van intercalando una serie de imágenes que muestran la desertificación que padecen algunas zonas de nuestro país y se puede escuchar un quejido en la letanía, como si la naturaleza invocara un mayor respecto y cuidado.

"Según la FAO, España es el país que más carne consume de toda la Unión Europea, este vídeo no es un vídeo para echar la bronca a nadie, sino para reflexionar, es un problema que tenemos que abordar cuanto antes, en los últimos años la producción de carne se ha disparado, se sacrifican 70 millones de animales cada año en nuestro país", denuncia Garzón.

Un consumo excesivo que afecta, y de qué manera, al medio ambiente. "Las flatulencias de las vacas y las heces de los cerdos, así como sus piensos, generan más contaminación que la de los coches, hay evidencias científicas que dicen que la ganadería representa el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera".